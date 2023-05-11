Алексея Навального в пятнадцатый раз отправили в ШИЗО

Репрессии

Алексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Басманного суда Москвы, 26 апреля 2023 года. 11 мая политика в 15-й раз отправили в ШИЗО

Политик провел вне ШИЗО тринадцать с половиной часов — его выпустили из штрафного изолятора вечером 10 мая, а уже на следующее утро вернули обратно. «Таким образом, мой счетчик штрафного изолятора перескочил на отметку 165 суток», — сообщил Алексей Навальный в своих соцсетях.

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11 мая Навальному назначили семь суток в ШИЗО «за отказ от работ». «Осужденный Навальный не поддается воспитательной работе и должных выводов для себя не делает», — заявили политику в администрации ИК-6 во Владимирской области, где он отбывает наказание.

Вчера в 8 вечера выпустили из ШИЗО. Сегодня в 9:30 утра я снова в ШИЗО. «Осужденный Навальный не поддается воспитательной работе и должных выводов для себя не делает». Таким образом, мой счетчик штрафного изолятора перескочил на отметку 165 суток. — Alexey Navalny (@navalny) May 11, 2023

Алексея Навального регулярно отправляют в ШИЗО начиная с 15 августа 2022 года на срок от 3 до 15 суток. Эта серия наказаний началась после после того, как политик сообщил о создании профсоюза «Промзона» для заключенных и сотрудников пенитенциарного учреждения.

В прошлый раз Навального отправили в СИЗО на 15 суток 26 апреля — так же, меньше, чем через сутки после выхода оттуда.

В штрафном изоляторе политик теряет вес, он также рассказывал о приступах удушья. В январе Навальный заболел в ШИЗО, однако его адвокатам запретили передавать подзащитному лекарства. Кроме того, администрация колонии устраивает против Навального провокации, подселяя к нему больных и проблемных заключенных.

В середине марта в центре Парижа установили копию штрафного изолятора, в который регулярно помещают Алексея Навального. До этого копия ШИЗО Навального была установлена в Берлине.

В марте 2022 года Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве. В мае того же года ему предъявили обвинение по делу о создании экстремистского сообщества. C тех пор политику не перестают предъявлять новые обвинения, а 26 апреля 2023 года стало известно, что против Навального возбудили уголовное дело об организации террористического сообщества.

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