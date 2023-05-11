В Москве студента-историка арестовали на 5 суток за чтение художественной книги о нацизме

Репрессии

Оригинальная обложка французского издания книги Петера Ноймана, за чтение которой московского студента Владимира Панина приговорили к пяти суткам административного ареста.

Басманный районный суд Москвы 7 мая арестовал на пять суток студента-историка Владимира Панина по статье о публичной демонстрации нацистской символики. Об этом сообщает канал «Осторожно, новости».

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Студент третьего курса Московского государственного областного университета Владимир Панин читал в метро книгу «Черный марш. Воспоминания офицера СС. 1938-1945». Это вымышленные мемуары офицера СС, написанные французским писателем Клодом Ранком в 1958 году от имени Петера Ноймана.

На обложке издания изображен солдат Вермахта в каске с символами СС — именно на это обратили внимание полицейские. Панина задержали на станции метро «Чистые пруды». Он провел ночь в ОВД, а на следующий день его привезли в Басманный суд.

В суде молодой человек пытался объяснить, что «идеологии нацизма и фашизма не придерживается, а материал изучал как исторический источник ввиду своего образования». Однако его аргументы судью не удовлетворили.

Суд счел, что студент «осуществил публичное демонстрирование неограниченному кругу лиц — пассажирам Московского метрополитена — нацистской атрибутики».

Кроме того, судья постановила уничтожить конфискованный у молодого человека экземпляр книги, несмотря на то, что она продается в свободном доступе в бумажном и электронном виде.

В описаниях книги, которые можно найти на русском языке, говорится, что это — «шокирующий рассказ Петера Ноймана, бывшего офицера СС, типичный образец истории о том, как молодой человек из скромной немецкой семьи, оболваненный гитлеровской пропагандой, становится убежденным нацистом».

На самом деле речь идет о художественном тексте, написанном французским писателем Гастоном-Клодом Петижаном-Дарвилем, наиболее известным как Клод Ранк. Он — автор более 200 шпионских романов и 42 детективов. В 1958 году, взяв за основу военные архивы, Клод Ранк опубликовал книгу «Черный марш» от имени офицера СС Петера Ноймана и представив ее как перевод с немецкого, выполненный Клодом Дарвилем. Клод Дарвиль — еще один псевдоним Клода Ранка.

Оригинальная обложка французского издания книги Петера Ноймана, за чтение которой московского студента Владимира Панина приговорили к пяти суткам административного ареста. © https://www.galaxidion.com

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