Учителя истории из Коми приговорили к 5,5 годам колонии за комментарии во «ВКонтакте»

Репрессии

Учителя истории из Коми Никиту Тушканова приговорили к пяти с половиной годам колонии за комментарии во «ВКонтакте» о взрыве Керченского моста.

Второй Западный окружной военный суд приговорил учителя истории из Коми Никиту Тушканова к пяти с половиной годам колонии по делу об оправдании терроризма и «дискредитации» армии» в связи с его комментариями в социальной сети «ВКонтакте» о взрыве Керченского моста. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на невесту Тушканова.

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Обвинение запрашивало для учителя шесть лет колонии.

29-летнего Никиту Тушканова признали виновным в оправдании терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК) и «дискредитации» армии» (часть 1 статьи 280.3 УК).

Дело учителя было рассмотрено судом в четверг, 10 мая, — всего за один день. Близких Никиты, которые проходили по делу свидетелями, не пустили на первую половину заседания, где озвучивали результаты экспертизы, сообщает Север.Реалии.

«Войну я осуждаю. Считаю ее преступной. Как и любую агрессию, — заявил Тушканов в своем последнем слове, которое публикует «Медиазона». — О справедливости я вас просить не хочу, а о милости просить не могу».

По версии обвинения, своими постами Никита Тушканов «формировал представления о допустимости террористической деятельности» и «создавал отрицательный образ Вооруженных сил Российской Федерации» в социальной сети «ВКонтакте».

По версии следствия, 8 и 9 октября 2022 года Тушканов разместил на двух личных страницах во «ВКонтакте» три видео со взрывом на Керченском мосту, подпись «Подарочек на день рождения Путлеру…» а также комментарии к этим постам.

Никита Тушканов был отправлен в СИЗО 8 декабря 2022 года. На следующий день его внесли в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

В январе следователь запретил находящемуся в СИЗО учителю жениться. Отказ он мотивировал тем, что его невеста Александра проходит по делу Тушканова свидетельницей.

Ранее, в марте 2022 года, на Тушканова составили сразу четыре протокола из-за его антивоенных постов во «ВКонтакте» — ему вменили статьи о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) и о демонстрации нацистской символики (ст. 20.3 КоАП), еще два протокола составили по статье о дискредитации армии РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), отмечает ОВД-Инфо.

За год до этого, в марте 2021 года Никиту Тушканова уволили из школы в городе Микунь за «аморальное поведение», после того, как он вышел на одиночный пикет в поддержку Алексея Навального. Учитель обжаловал увольнение в суде, однако суд признал увольнение законным. Никита Тушканов не смог восстановиться на работе и получил отказ при попытке устроиться в другие школы в регионе.

«Мемориал» признал Никиту Тушканова политзаключенным.

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