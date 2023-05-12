Financial Times: Поставки товаров в обход санкций из ЕС в Россию приближаются к миллиарду долларов

В момент, когда Евросоюз готовит 11-й пакет санкций против России и стран, позволяющих ей обходить введенные из-за войны в Украине санкции, Financial Times пишет, что Россия продолжает получать европейские товары на сумму не менее 1 миллиарда долларов.

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Как пишет Financial Times в статье от 10 мая, эта «призрачная торговля», объёмом в миллиард долларов, как раз и позволила «сохранить экономику Владимира Путина».

Анализ официально доступной информации о международной торговле позволил газете констатировать, что лишь около половины европейских товаров из списка продукции «двойного назначения» были действительно поставлена заказчикам в Казахстане, Кыргызстане и Армении. Вторая же половина товаров, как предполагается, доставлялась напрямую из Евросоюза в Россию под предлогом транзита через эту страну.

Эксперты констатировали, что такие поставки «в большинстве случаев шли с территории стран Балтии, граничащих с Россией и Беларусью. Доставка товаров осуществлялась после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. В то же время до «беспрецедентного уровня " возрос сбыт запрещенных стратегических товаров из ЕС в Казахстан, Кыргызстан и Армению — то есть три бывшие советские республики, входящие сегодня в состав СНГ.

EU goods vanish in Russia ‘ghost trade’ https://t.co/nenQqL0ThN — Financial Times (@FT) May 10, 2023

Несоответствие зарегистрированных данных свидетельствует о том, что Россия обошла жесткие санкции благодаря посредникам, агентам или поставщикам, указывавшим в таможенных декларациях ЕС ложные пункты назначения. «Такая практика помогла Москве сохранить доступ к важнейшей европейской продукции, включая авиационные компоненты, оптическое оборудование и газовые турбины « —пишет Financial Times.

Эксперты говорят о трудностях контроля поставок в Россию, существующих несмотря на совместные усилия стран G7. Но расследование показало, что контроль, в основном, был направлен на пресечение реэкспорта через третьи страны. Но «именно переправка товара в ходе доставки в другое место назначения стала опорой для экономики Путина» — подчеркивает Financial Times.

В качестве примера газета приводит эволюцию экспортной статистики Литвы и Казахстана. Санкции на ввоз в Россию стратегических товаров действуют с 2014 года. Литва сообщила, что за предвоенный год она отправила в Казахстан товаров двойного назначения на 28 миллионов долларов, в то время как казахи сообщили о получении товаров всего на 9 миллионов долларов. А вот за 13 месяцев после вторжения в Украину объем поставок таких товаров из Литвы в Казахстан подскочил с 28 миллионов до 84 миллионов долларов. Казахстан же сообщил о получении товаров лишь на 11 миллионов. То есть, заявленный экспорт из Литвы в Казахстан вырос на 56 миллионов, из которых подтверждение получили только 2 миллиона долларов.

Financial Times цитирует в этой связи руководство Казахстана, которое говорит о своей готовности «предотвратить использование собственной территории для обхода санкций», чтобы «защищать свою экономику от непредвиденных последствий».

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