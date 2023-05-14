Минобороны РФ сообщило о гибели на территории Донецкой области двух российских полковников

В Украине за последние сутки погибли двое российских полковников. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщил в воскресенье, 14 мая, официальный представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков. Речь идет о полковнике Вячеславе Макарове и полковнике Евгении Бровко. По заявлению Минобороны, они погибли при отражении атак ВСУ на соледарско-бахмутском направлении.

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В сообщении Минобороны сказано, что командир 4-й мотострелковой бригады Вячеслав Макаров руководил боем в районе села Красное под Бахмутом Донецкой области, получил тяжелое ранение и умер во время эвакуации с поля боя.

Заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко, по данным российского военного ведомства, руководил боем «на другом участке отражения атак противника» (где именно, не уточняется). Бровко «героически погиб, получив множественные осколочные ранения», говорится в официальном заявлении.

По заявлению Москвы, Вооруженные силы Украины предприняли «массовые попытки прорыва обороны» российских сил севернее и южнее Бахмута. «Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено», — утверждают в ведомстве.

Министерство обороны России крайне редко сообщает о гибели военных, в том числе высокопоставленных. Тем временем, по подсчетам «Русской службы Би-би-си» и «Медиазоны», которые ведут поименный список российских потерь в Украине, основываясь на открытые данные, с начала вторжения в феврале 2022 года, в Украине погибли уже не менее 57 российских полковников и четыре генерала.

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