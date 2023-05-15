В Новосибирске арестован обвиняемый в поджоге бомбардировщика Су-24 на местном заводе. Ранее власти отрицали сам факт инцидента

Россия

Бомбардировщик Су-24 на авиабазе Хмеймим в Сирии, 22 октября 2015 г.

В Новосибирске суд арестовал Виктора Скоробогатова, обвиняемого в поджоге военного самолета Су-24 на местном авиационном заводе. Примечательно, что ранее в официальном телеграм-канале областного правительства появилась публикация, отрицающая сам факт инцидента.

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Ленинский районный суд в Новосибирске арестовал Виктора Скоробогатова по обвинению в поджоге бомбардировщика Су-24 на территории Новосибирского авиазавода имени Чкалова. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Скоробогатов был помещен под арест по ходатайству следователя из отдела по расследованию особо важный дел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

Скоробогатову вменяют уголовную статью о «диверсии», причем более тяжелую ее часть (пункт, а части 2), которая звучит так: «диверсия», совершенная «группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». По этой части статьи предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

«Виктора Скоробогатова обвиняют в поджоге самолета СУ-24, пожар был ликвидирован», — говорится в сообщении судебной пресс-службы.

Сообщения о попытке поджечь бомбардировщик Су-24 в Новосибирске появились 9 мая. Телеграм-канал Baza писал, что неизвестные пытались поджечь «законсервированный», недействующий самолет на авиазаводе. По данным издания, полицейские увидели видео горящего самолета в соцсетях — и только после этого обошли территорию завода и обнаружили самолет с признаками поджога. «Неизвестные попали на территорию завода, перекусив сетку рабица, и засветились на одной из камер», — писало издание.

Телеканал «Дождь» обратил внимание, что провластный телеграмканал «Война с фейками» со ссылкой на источник в администрации завода писал об отсутствии происшествий, назвав кадры с горящим самолетом «постановочным роликом», который якобы записали в Украине. Это сообщение перепостил официальный телеграм-канал правительства Новосибирской области (публикация сохраняется до сих пор).

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