Прокуратура потребовала 9 лет колонии для оппозиционера Михаила Кригера за посты о Путине и ФСБ

На процессе в Москве, во 2-м Западном окружном военном суде, гособвинение 15 мая потребовало приговорить известного оппозиционного активиста Михаила Кригера к девяти годам колонии. Его обвиняют по статьям о публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) и возбуждении ненависти и вражды (пункт «а» части 2 статьи 282 УК). Как сообщали соратники оппозиционера и правозащитники, поводом для преследования Кригера стали посты и комментарии в соцсетях. Он находится в заключении с 3 ноября 2022 года.

Реклама Читать далее

«Прокурор потребовала приговорить Михаила к 9 годам заключения в колонии общего режима», — сообщил 15 мая телеграм-канал «Свободу Михаилу Кригеру!», созданный в поддержку заключенного оппозиционера. Издание SOTA опубликовало видео, на котором Михаил Кригер поет в зале суда украинские песни после выступления прокурора.

Издание указало, что прокуратура также предложила суду зачесть оппозиционеру срок в СИЗО по формуле: один день в изоляторе равен одному дню в колонии. Кригера задержали в Москве 3 ноября 2022 года. Через два дня Черемушкинский районный суд арестовал его на два месяца по уголовному обвинению (ч. 2 ст. 205.2 УК). С тех пор он находится в СИЗО.

«Абсурдным и чудовищным» назвал требование прокуратуры о 9-летнем сроке заключения для Михаила Кригера его адвокат Михаил Бирюков. «Вина Кригера, мы считаем, не доказана, в его действиях нет состава преступления. Мы будем говорить об оправдательном приговоре», — заявил защитник. Адвокаты выступят в прениях на заседании в среду, 17 мая.

Правозащитники «Мемориала», признавшие Михаила Кригера политзаключенным, напоминают: «Причиной для возбуждения дела стал пост двухлетней давности в Facebook, приписываемый Кригеру, в котором речь идет об очередном приговоре суда по делу о госизмене». В этом тексте после «эмоциональных слов об окончательном разрушении права в России» упоминаются самоподрыв Михаила Жлобицкого в здании УФСБ в Архангельске (31 октября 2018 года), а также Евгений Манюров, открывший стрельбу у здания ФСБ в Москве (22 декабря 2019 года).

Этот пост следствие использовало для того, чтобы предъявить Кригеру первое обвинение по статье об «оправдании терроризма» (ст.205). Позже активисту предъявили обвинение по еще одной статье — о «возбуждении ненависти либо вражды» (ст.282), а также добавили второй эпизод «оправдания терроризма».

Канал «Свободу Михаилу Кригеру!» сообщал об «уточненной версии» обвинения:

Российский оппозиционер Михаил Кригер, участник оппозиционного демократического движения «Солидарность», также является сооснователем «Союза солидарности с политзаключёнными» и правозащитником «Мемориала» (формально ликвидированного властями РФ).

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться