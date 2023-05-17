Александра Роднянского и Ивана Вырыпаева заочно арестовали по делам о «военных фейках»

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал продюсера Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырыпаева по делам о распространении «фейков» о российской армии (статья 207.3 УК РФ). На карточки дел в Басманном суде обратила внимание «Медиазона».

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Оба заседания по избранию меры пресечения состоялись еще 27 апреля. Арест Роднянского на следующий день был обжалован, а решение в отношении Вырыпаева вступило в силу 3 мая. При этом Басманный суд опубликовал карточки дел только 17 мая, отмечает «Медиазона».

Гражданин Украины Александр Роднянский, много лет работавший в России, стал одним из самых непримиримых критиков российского вторжения. В октябре 2022 года Минюст РФ объявил Роднянского «иностранным агентом».

«Меня и одного из лучших российских драматургов и режиссеров арестовали за то, что мы говорили правду о войне. Называли все своими словами. А не лживыми бюрократическими конструкциями. Войну — войной. Военные преступления — военными преступлениями. Агрессию России — агрессией России. Никаких СВО, "нападения НАТО", "спасения русских"», — написал Роднянский после того, как новость о его заочном аресте попала в СМИ.

«Как и в случае с присвоением мне статуса иностранного агента, уголовное дело и заочный арест я рассматриваю как знак официального признания», — отметил он.

«Медиазона» также выяснила, что МВД объявило Ивана Вырыпаева в федеральный розыск. Драматург, режиссер и актер Иван Вырыпаев последние несколько лет живет и работает в Варшаве. После начала войны он заявил, что все деньги, полученные от российских театров, будет перечислять украинским беженцам. После этого российские театры стали отменять спектакли режиссера.

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