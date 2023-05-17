Новый директор Пушкинского музея раскритиковала передачу «Троицы» РПЦ

Директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева публично выступила против решения о передаче иконы Андрея Рублева РПЦ. В интервью агентству ТАСС она заявила, что икона может «развалиться на части», и напомнила, что «Троица» никогда не считалась чудотворной.

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«Она может быть просто утрачена, она может развалиться на части: там три доски, и они не очень хорошо скреплены между собой, — сказала Лихачева. — Эта икона никогда не была представлена как чудотворная».

По словам директора Пушкинского музея, «"Троица" — это главный русский вклад в христианскую иконографию, [основное в ней] — не религиозное значение, а значение искусствоведческое».

Елизавета Лихачева стала одним из немногих музейных чиновников, публично раскритиковавших единоличное решение президента Путина о передаче иконы церкви.

Новый директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева раскритиковала передачу «Троицы» РПЦ. © Screenshot Artplay Today

В понедельник, 15 мая, стало известно, что Владимир Путин решил передать икону XV века РПЦ — «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих»

На следующий день патриарх Кирилл заявил, что не просил Путина изымать икону из Третьяковской галереи и возвращать ее Русской православной церкви. По словам предстоятеля РПЦ, он лишь направил в администрацию президента «скромное пожелание» о том, чтобы на две недели выставить икону для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве.

«В ответ на это, как вы знаете, президентом Российской Федерации было принято историческое решение о возвращении иконы Святой Троицы Русской православной церкви. Мы могли только мечтать о том, чтобы эта святыня была возвращена Церкви, чтобы народ наш мог молиться перед этой святыней, испрашивая благословение Божие и на страну, и на Церковь», — заявил глава РПЦ.

В министерстве культуры 16 мая заявили, что 4 июня, на Троицу, икона будет выставлена в храме Христа Спасителя. После этого будет проведена ее плановая реставрация, а затем образ отправят на «историческое место» в Свято-Троицкую Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде.

«Икона, являющаяся частью государственного музейного фонда Российской Федерации, будет передана Русской православной церкви на долгосрочное ответственное хранение», — сообщили в ведомстве.

Андрей Рублев. «Троица» (также «Гостеприимство Авраама»). XV век. © Wikipedia, domaine public

Передача «Троицы» РПЦ серьезно обеспокоила искусствоведов и реставраторов

«Если такой древний предмет переместить из климата, в котором он привык находиться, в любой другой, тем более не в музейный, где много открытого огня (свечи) и людей, которые потеют и дышат, то предмет начнет чувствовать себя очень плохо. Коробиться, осыпаться, — написала искусствовед Софья Багдасарова. — После того, как "Троица" перестанет жить в музее и поддерживаться силами музейных специалистов, она умрет в физическом смысле этого слова. Краска отвалится; деревянный щит, сбитый из нескольких дощечек, пойдет ходуном. Произойдет это в течение года, или даже нескольких месяцев».

«В результате этих непродуманных действий икона погибнет. Это единственный результат. Просто погибнет. И вам будут показывать муляж», — заявил в интервью «Московскому Комсомольцу» заведующий сектором древнерусского искусства Государственного института искусствоведения Лев Лившиц, входящий в расширенный реставрационный совет при Третьяковской галерее.

В июле прошлого года «Троица» была вывезена на три дня в Троице-Сергиеву лавру в честь 600-летия обретения мощей святого Сергия Радонежского. Руководство Третьяковской галереи и многие искусствоведы тогда выступили против вывоза иконы. После возвращения в музей на иконе было найдено «60 болевых точек» и ее отправили на реставрацию, объясняет Софья Багдасарова.

До 2022 года «Троица» покидала Третьяковскую галерею дважды. Во время Второй Мировой войны в 1941 году икону вместе с другими экспонатами музея вывозили в эвакуацию в Новосибирск. В 2007 году образ отправляли на выставку в Новую Третьяковку на Крымском валу.

В самой Третьяковской галерее, где 94 года хранилась «Троица», пока никак не прокомментировали новость. Утром 17 мая в музее сообщили, что ожидают подписанных министерством культуры распорядительных документов, на основании которых икона будет передана для богослужений в храм Христа Спасителя.

Как пишет «Медиазона», новость об изъятии иконы застала сотрудников музея врасплох. О решении Владимира Путина они узнали из сообщений СМИ.

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