Репрессии: Михаила Кригера осудили на 7 лет тюрьмы за высказывания о Путине и ФСБ

РОССИЯ

Российского оппозиционера Михаила Кригера приговорили к 7 годам колонии общего режима за посты и комментарии в соцсетях, в которых несколько лет назад говорилось о ФСБ, Путине и построенном им режиме. 17 мая в Москве 2-й Западный окружной военный суд назвал Кригера виновным по статьям о публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) и возбуждении ненависти и вражды (пункт «а» части 2 статьи 282 УК). Накануне прокуратура требовала для давнего оппонента путинского режима 9 лет заключения. Правозащитники «Мемориала» признали Михаила Кригера политзаключенным.

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О вынесенном в среду днем приговоре сообщил телеграм-канал «Свободу Михаилу Кригеру!», созданный в поддержку заключенного оппозиционера. Его репрессировали за публикации в соцсетях, в которых упоминался взрыв в архангельском ФСБ, стрельба у здания ФСБ в Москве, а также говорилось о ненависти к Путину и созданному им режиму. Кригера задержали в Москве 3 ноября 2022 года. Через два дня Черемушкинский районный суд арестовал его на два месяца по уголовному обвинению (ч. 2 ст. 205.2 УК). С тех пор он находится в СИЗО.

►Прокуратура потребовала 9 лет колонии для оппозиционера Михаила Кригера за посты о Путине и ФСБ

17 мая в последнем слове Михаил Кригер, участник оппозиционного демократического движения «Солидарность», сооснователь «Союза солидарности с политзаключёнными» и правозащитник «Мемориала», сказал, что давние посты в соцсетях (2019- 2020 годов) — всего лишь повод для преследования.

Мне вменяют в вину два поста в фейсбуке, которым на момент моего задержания исполнилось два года. Из чего я делаю вывод о том, что эти мои тексты – всего лишь повод. Преследуют меня за мою сначала антивоенную, а теперь и откровенно проукраинскую позицию, которую я не то что не скрываю, а стараюсь ее продемонстрировать максимально широко и при каждом удобном случае,

— заявил Кригер, подтвердив свою антивоенную позицию, назвав развязанную Путиным войну против Украины «братоубийственным позором».

Я считаю эту войну тем редким конфликтом, в котором правда стопроцентно присутствует на одной стороне. И эта сторона украинская. Стараясь хоть как-то смыть тот братоубийственный позор, которым покрыла себя наша страна, я помогал украинским беженцам, всячески в соцсетях выражал свою искреннюю надежду на Перемогу. Я был и до сих пор уверен, что если россиянам и суждено встретить свободу, то прийти она может лишь в результате этой самой Перемоги. Точно так же, как она пришла в Японию и Германию именно в результате военного поражения. У Александра Городницкого есть такие слова: «Не всегда для свободы победа нужна, ей нужней иногда пораженье…»

В своем последнем слове Кригер остановился на одном из пунктов обвинения, которое власти выдвинули против него:

Итак, меня обвиняют в том, что я публично позволил себе помечтать о путинском повешении. Да, я действительно мечтаю дожить до такого праздника. Я уверен, что наш диктатор так же заслуживает такой казни, как и иные военные преступники, которых вешали по приговору, например, Нюрнбергского трибунала. Такой же лживый тиран, присвоивший себе ничем не ограниченную власть, с таким же руками по локоть в крови. И эта моя оценка целиком и полностью подтверждается ордером на его арест, выданным МУС в Гааге. Но, может быть, в этих своих мечтаниях я забыл о милосердии, о «милости к падшим», так сказать? Опять же — нет. Ведь по милости этого мясника (настаиваю — именно по его милости) продолжает литься кровь каждый день. А поскольку сам он от власти не уйдет, как мы все понимаем, то арест и казнь его — единственный способ остановить то братоубийственное кровопролитие, которое именно он, опять же настаиваю, развязал против самого родственного россиянам народа — народа моей родной и любимой Украины.

Прокомментировал Михаил Кригер и свое отношение к ФСБ, в «разжигании ненависти» к которой его обвинили. Говоря о методах работы этой спецслужбы в громких делах, он напомнил: «Наши же, путинские, гестаповцы просто придумывают «врагов». С помощью засланных провокаторов создают «террористические организации», а потом сами же их и «раскрывают». То есть, ради звёзд на погонах, орденов на грудь, ради карьеры они ломают жизни подросткам, их родителям, нисколько не сочувствуя им, как не сочувствуют съедаемому кролику. Это их гнусная практика проявилась в делах «Нового величия», «Сети», в деле канских подростков. Причём, одного из канских ребят 14-летнего Никиту Уварова почти год продержали в СИЗО. А в 16 лет впаяли ему 5 лет колонии. За "теракт" в компьютерной игре "Minecraft". Кем, скажите мне, надо быть, чтобы сажать 14-летнего по сути ребёнка? Разве эти современные гестаповцы не чудовище? Разве они могут называться людьми?»

Михаил Кригер подчеркнул, что текст, который стал поводом для уголовных обвинений, «был написан под воздействием от шока, случившегося после приговора по “калининградскому делу”». Оппозиционер напомнил об этом деле: «тогда двое молодожёнов получили 12 и 13 (!) лет за служебное несоответствие сотрудника ФСБ, оказавшегося гостем на их свадьбе. И вот, едва ли не на следующий день после женитьбы, молодожёны получили такие дикие сроки. И что же я должен чувствовать после всего этого к служащим в нашем гестапо?»

Правозащитники «Мемориала», признавшие Михаила Кригера политзаключенным, напоминали: «Причиной для возбуждения дела стал пост двухлетней давности в Facebook, приписываемый Кригеру, в котором речь идет об очередном приговоре суда по делу о госизмене». В этом тексте после «эмоциональных слов об окончательном разрушении права в России» упоминаются самоподрыв Михаила Жлобицкого в здании УФСБ в Архангельске (31 октября 2018 года), а также Евгений Манюров, открывший стрельбу у здания ФСБ в Москве (22 декабря 2019 года).

Этот пост следствие использовало для того, чтобы предъявить Кригеру первое обвинение по статье об «оправдании терроризма» (ст.205). Позже активисту предъявили обвинение по еще одной статье — о «возбуждении ненависти либо вражды» (ст.282), а также добавили второй эпизод «оправдания терроризма».

Телеграм-канал «Свободу Михаилу Кригеру!» сообщал об «уточненной версии» обвинения: «Кроме поста двухлетней давности с упоминанием Жлобицкого и Манюрова, ставшего поводом для возбуждения уголовного дела, следствие «нарыло» комментарий под одним из постов от 2020-го года, содержащий такие слова: “Ни от кого не скрываю свою лютую ненависть к режиму, чекистам, его установившим и лично к Путину В. В. И поверьте мне, когда и если я доживу до повешения этой ГБшной гниды, то изо всех сил буду бороться за право участвовать а этом духоподъёмном мероприятии”. Согласно проведенной экспертизе, это высказывание является оправданием террористической деятельности: “посягательством на жизнь (убийство через повешенье) государственного деятеля — Президента России В.В. Пу…на, в целях прекращения его государственной и/или политической деятельности и из мести за такую деятельность”. Пост двухлетней давности, приписываемый Кригеру, в котором упоминается Михаил Жлобицкий, устроивший взрыв в здании архангельского УФСБ, и Манюров, стрелявшего возле здания ФСБ в Москве, следствие квалифицировало по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ — возбуждение ненависти и угроза применения насилия к социальной группе «сотрудники ФСБ России».

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