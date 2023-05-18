В списке иноагентов минюста России более 40% составляют журналисты

Издание «Вёрстка» подсчитало:: в списке иноагентов Министерства юстиции России из 274 человек, 112 являются журналистами - это более 40% от общего числа иноагентов.

«Чаще всего в России иноагентами объявляют журналистов. В реестре минюста их более 40%. В последний год заметно выросло число иноагентов-музыкантов и актёров» — пишет 17 мая в Telegram общественно-политическое издание «Верстка», изучившее реестр иностранных агентов минюста России. Заместитель главного редактора издания Алексей Левченко объяснил RFI, что ставилась цель выяснить, какие профессиональные группы наиболее подвержены риску оказаться в списке неблагонадежных минюста России.

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Редакция «Вёрстки» подсчитала: в «черном» списке министерства юстиции из 274 человек, «112 являются журналистами, более 40% от общего числа иноагентов». Вторая по численности категория — политические и гражданские активисты. Их в реестре в 3 раза меньше, чем журналистов — 33 человека. Значимая часть из них — активисты движения по наблюдению за выборами «Голос», их на сегодняшний день в реестре 10 человек.

Заместитель главного редактора издания «Вёрстка» Алексей Левченко уточнил для RFI, что редакция хотела выяснить, какие профессиональные группы наиболее подвержены «риску оказаться признанными иностранными агентами в России и соответственно подвергаются этому виду политических репрессий». Анализ списка подтвердил: «Законопроект об иноагентах направлен в первую очередь, на подавление независимых СМИ и журналистов, профессиональных медиа. Эта группа иноагентов в несколько раз больше всех остальных, чаще всего в России именно журналисты рискуют быть признаны иноагентами, и именно независимые СМИ оказываются наиболее значимой угрозой для властей в последние годы».

Редакция «Вёрстки» подсчитала: в «черном» списке Министерства юстиции из 274 человек, «112 являются журналистами, более 40% от общего числа иноагентов». © Издание «Верстка» – verstka.media

«Вёрстка» констатирует также резкий рост числа иноагентов среди деятелей искусства (26 человек). В реестр Минюста теперь включают музыкантов, актеров, художников и писателей. Список пополнился, в первую очередь, российскими музыкантами и актерами, открыто выступившими против войны в Украине. «Если до войны таковых практически не было в списке, то сейчас это третья по значимости группа, но она стремительно растёт. — отмечает Алексей Левченко. — По всей видимости влияние хорошей качественной независимой музыки или выступления известных актеров против войны признаются значимой угрозой, более важной, чем действия многих других».

Далее идет группа, 25 иноагентов, это — профессиональные политики, в том числе бывшие депутаты Госдумы, лидеры политических движений. 18 иноагентов — блогеры, 13 — правозащитники, 12 — политологи. Кроме этого, иноагентами в России признаны 12 ученых, девять юристов, девять предпринимателей, два военных эксперта и два религиозных деятеля. Налицо постепенное расширение «базы» профессий, которые воспринимаются властями как потенциально неблагонадёжные.

Алексей Левченко говорит об «общем расширении профессиональных групп, чьи представители рискуют попасть в иноагенты». Он констатирует: «Мы видим, что так или иначе все эти люди работают с общественным мнением, каждый в своей сфере. По сути любой человек, чья профессия связана с осмыслением и интерпретацией происходящего, может оказаться в этом списке если выражает независимые суждения и не поддерживает позицию российских властей».

Закон об «иноагентах» примеряется в отношении физических лиц независимо от их гражданства с декабря 2020 года. С 2012 года, когда в России было официально введено понятие «иностранный агент», ореол его применения постоянно расширялся. Ссылаясь на Коммерсантъ», «Вёрстка» напоминает: «За 2021 год в реестр внесли 108 человек, а в первый год войны минюст увеличил темпы по объявлению иноагентами в 1,75 раза — в список попали 188 человек «. Издание пишет также, что добиться исключения из реестра иноагентов сложно — в 2022 году смогли восемь человек.

Издание «Вёрстка» отмечает также прямую связь зачисления в реестр минюста и началом репрессий: к концу 2022 года в отношении 38 иноагентов велось уголовное преследование, из которых 30 находились в розыске или в СИЗО».

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