К политику и доценту МГУ Михаилу Лобанову вновь пришли с обысками. Политик задержан

Репрессии

Михаил Лобанов. Фото из профиля в Фейсбуке

Обыски у Михаила Лобанова прошли по делу экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева. После обыска Михаил Лобанов был задержан. Одновременно силовики пришли с обысками еще к нескольким оппозиционным политикам в Москве и Санкт-Петербурге.

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Политик и доцент МГУ Михаил Лобанов рано утром 18 мая сообщил, что ему ломают дверь, и перестал выходить на связь. Чуть позже официальное кремлевское агентство РИА Новости опубликовало видео со взломом двери силовиками.

ОВД-инфо сообщило, что адвоката Окушко не пускают в квартиру политика.

Одновременно стало известно, что обыски проходят у экс-кандидата в депутаты Госдумы Галины Фильченко, бывшего мундепа по Академическому району Нодари Хананашвили и у главреда петербургского издания «Ладога» Александра Калинина. Всех их правоохранители называют сторонниками Ильи Пономарева и участниками организованному им «Съезда народных депутатов» в Польше. В конце апреля «Съезд народных депутатов» был признан в России «нежелательной организацией».

Близкие Михаила Лобанова опровергли информацию о его связях с Пономаревым

«Михаил не знаком и вообще не имеет каких-либо контактов с Пономаревым, уголовное дело которого используется силовиками для легализации обысков», — говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях Лобанова этим утром.

Михаила преследуют за его политическую деятельность и открытую позицию. Никакого отношения к Илье Пономарёву и каким-либо его проектам он не имеет,

— подчеркивается в нем.

После обыска Михаила Лобанова увезли в ОВД. Где именно он находится, пока неизвестно.

Жена Михаила Лобанова Александра Запольская рассказала «Соте», что силовики в ходе обыска перевернули всю квартиру. Это не первый обыск дома у политика.

В конце декабря правоохранительные органы уже приходили к Михаилу Лобанову. После обысков политик был арестован на 15 суток: ему вменили статью о неповиновении сотрудникам органов правопорядка. Тогда же обыски прошли в ряде регионов России у других оппозиционных политиков в рамках уголовного дела о «фейках» о российской армии, возбужденного в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева.

Илья Пономарев, который последние годы проживает в Украине и получил украинское гражданство, был заочно арестован по делу о «фейках» 30 августа 2022 года.

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