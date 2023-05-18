На суде над Евгением Ройзманом обвинение попросило назначить подсудимому штраф

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга в четверг, 18 мая, проходит третье заседание по уголовному делу бывшего мэра города Евгения Ройзмана. Его обвиняют в повторной «дискредитации» российской армии. Обвинение попросило назначить подсудимому 260 тысяч штрафа по делу о дискредитации ВС РФ. Оглашение приговора ожидается 19 мая.

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Адвокаты Ройзмана попросили приобщить к делу характеристики, которые дали подсудимому Алла Пугачева, Наина Ельцина, правозащитница Ева Меркачева, Алексей Венедиктов, а также екатеринбуржцы, в том числе, режиссеры Николай Коляда и Алексей Федорченко, директор музея ИЗО Никита Корытин и глава Екатеринбургского «Мемориала» Алексей Мосин, которому также в ближайшее время грозит два судебных процесса.

Поддержать Ройзмана во время суда приехал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. «Всю жизнь всех поддерживает Ройзман, иногда наступает момент, когда не он должен вступиться за всех, а все за него», — сказал он.

Суд отказался исследовать характеристику подсудимого, данную Аллой Пугачевой, поскольку в документе содержится «внепроцессуальное обращение».

Обращение Пугачевой опубликовало екатеринбургское издание E1.ru.

Уважаемый суд. Я надеюсь, что дальновидность, неподкупность и независимость судебных органов еще не потеряна окончательно в нашем многострадальном обществе и вы несомненно следите за сегодняшней ситуацией в нашей стране. Вам предстоит принять трудное решение не побояться оправдать Ройзмана Евгения Вадимовича и оставить его на свободе. Сегодняшний день наглядно показывает, каких людей надо поддерживаться, чтобы не превратиться в серую бессловесную людскую массу, теряющую патриотические ориентиры. Будущее нашей Родины за такими людьми, как Ройзман Е.В., живущими интересами граждан не только своего региона, но и интересами граждан всей страны. Да! Защищает, как может, как велит его душа, настоящего патриота. (...) Весь Екатеринбург знает, что в городе был мэр, который никогда не брал взяток, к которому мог попасть на прием каждый житель города и каждому он пытался помочь. Я знаю, Ройзмана Е.В. лично, человек он неравнодушный, и все его поступки и дела продиктованы любовью к людям и любовью к Родине. Прошу вас учесть все сказанное мною от всего сердца при принятии решения по данному делу. Ваша Алла Пугачева

Отклонено было также ходатайство защиты о допросе эксперта-лингвиста Анны Плотниковой и другие ходатайства адвокатов подсудимого.

Ройзману вменяется стрим на YouTube-канале 1 июля 2022 года, на котором он якобы «желал подорвать авторитет вооруженных сил Российской Федерации и дискредитировать их использование».

Адвокат Владислав Идамжапов в ходе прений напомнил, что военная доктрина РФ не содержит термин «специальная военная операция», а с 24 февраля 2022 года не было издано никакого указа «о проведении специальной военной операции». Соответственно, закон не обязывает называть так настоящие события. Он указал, что слово «война», употребление которого вменяют Ройзману, используют государственные деятели.

Защитник также заявил, что Ройзман не мог иметь преступный умысел дискредировать действия вооруженных сил, поскольку не мог знать, какие вопросы ему зададут. Он попросил вынести его подзащитному оправдательный приговор.

Ройзман отказался от дачи показаний, вследствие этого на суде были зачитаны его показания, данные во время предварительного следствия.

Представитель обвинения попросил назначить подсудимому 260 тысяч штрафа по делу о дискредитации ВС РФ, сообщает E1.Ru. До вступления приговора в силу прокурор попросил оставить подсудимому прежнюю меру пресечения (запрет определенных действий, в том числе пользование средствами связи), вернуть ему изъятый iPhone, но уничтожить ноутбук Dell, с которого шла трансляция стрима.

После прений заседание суда было объявлено закрытым, несмотря на то, что до когца рабочего дня оставлось еще несколько часов. Приговор Евгению Ройзману, предположительно, огласят на следующий день, 19 мая, в 14:30, сообщает телеграм-канал It’sMyCity, ссылаясь на приставов Октябрьского суда.

В последнем слове перед оглашением приговора Евгений Ройзман поблагодарил поддержавших его друхей и соратников, а также жителей Екатеринбурга:

Я хотел бы поблагодарить всех тех людей, которые меня поддержали. Особенно музыканты — Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич*, Юрий Шевчук, Алла Пугачева. Меня поддержали русские историки Евгений Анисимов, Евгений Неклюдов, Алексей Мосин, Юлия Боровик. Это все мои коллеги, мне приятно, что за меня заступился мой истфак, мой университет. Конечно, наши режиссеры Николай Коляда, Алексей Федорченко, Василий Сигарев. Я благодарен поэтам Юрию Казарину, Леониду Быкову. Я благодарен всем журналистам — Александру Минкину, Дмитрию Муратову, Ирине Воробьевой, Аксане Пановой, Дмитрию Колезеву. Я благодарен всем жителям Екатеринбурга, я эту поддержку чувствую. Люди отсекают мне любые пути для отступления. Я вынужден соответствовать тому образу, который вы создали. Я прожил хорошую жизнь (суд останавливает Ройзманаи просит говорить « по существу дела»). Я прожил хорошую жизнь и никто не может отнять у меня право высказываться.

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