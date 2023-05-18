«Фашизм может возникнуть в любой стране»: Лев Пономарев о настоящем и будущем России
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Что могут сделать покинувшие Россию противники войны в Украине? В конце апреля в Берлине состоялась рабочая встреча демократической оппозиции, на которой была принята общая «Декларация российских демократических сил», подписи под которой поставили около ста известных активистов и более двадцати организаций. Присутствовавший на ней Лев Александрович Пономарев в беседе с RFI размышляет о войне в Украине, о будущем России после войны, о молчаливом большинстве, о путях восстановления демократии, о роли Запада, о санкциях, о мирном перевороте и гражданской войне, о «плане Маршала» для России, о политике «кнута и пряника», и о том, что сказал бы Андрей Сахаров о дне сегодняшнем, и о 2014 и 2008 годах.
21 мая на площади Лувра в Париже пройдет митинг, посвященный 102 годовщине со дня рождения Андрея Сахарова. В канун этой даты правозащитник Лев Александрович Пономарев рассказал RFI о том, как он видит развитие России в ближайшее время и о роли, которые могут в этом сыграть уехавшие из страны противники войны в Украине.
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