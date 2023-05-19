«Вегетарианский» приговор: суд оштрафовал Евгения Ройзмана

В пятницу, 19 мая, Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему мэру города Евгению Ройзману штраф в размере 260 тысяч рублей за «дискредитацию» российской армии. Столько же запросила прокуратура. Ни обвинение, ни защита не намерены обжаловать приговор. Ройзман назвал просьбу прокуратуры «вегетарианской».

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Суд также учел просьбу обвинения сохранить наложенный на Ройзмана запрет определенных действий, а именно на пользование средствами связи. Запрет был оставлен без изменений.

Уголовное дело о повторной «дискредитации» армии было заведено на Ройзмана летом 2022 года. Политику вменялись ответы на вопросы слушателей прямого эфира, в котором он вышел на своем YouTube-канале, в частности, употребление слова «война».

Адвокатам Ройзмана суд отказал в просьбе приобщить к делу характеристику, которую дала их подзащитному Алла Пугачева.

На фоне реальных сроков, которые получали зв последнее время оппозиционеры за критику развязанной Россией в Украине войны, штраф, назначенный судом, стал сюрпризом. Сам Ройзман назвал просьбу прокуратуры «вегетарианской».

«Поскольку преступление было совершено при старой редакции УК, а Ройзман является лицом не судимым ранее,то это близкое к максимально возможному наказание», — объяснил решение суда прокурор Дмитрий Соколов. Он также добавил, что обвинение не намерено обжаловать приговор. Как пишет екатеринбургский телеграм-канал «Вечерние ведомости», Евгений Ройзман также не намерен подавать на апелляцию.

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