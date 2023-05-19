«Гринпис» объявили вне закона на территории России, где он работал более 30 лет

Генпрокуратура РФ объявила «Гринпис» «нежелательной организацией» на российской территории, заявив, что работа международной природоохранной НКО угрожает основам конституционного строя и безопасности РФ. «Гринпис» работал в России более 30 лет. Признание «нежелательной организацией» ставит работу НКО в РФ вне закона.

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Генпрокуратура РФ вменила «Гринпису» «активное продвижение политической позиции», «попытки вмешательства во внутренние дела государства», препятствование «выгодным стране инфраструктурным и энергетическим проектам» и финансировании «иноагентов».

С началом полномасштабного вторжения российских войск в Украину «активисты Гринписа занимаются антироссийской пропагандой, призывают к дальнейшей экономической изоляции нашей страны и ужесточению санкционных мер», — заявляет генпрокуратура РФ.

С началом полномасштабной войны РФ против Украины, власти РФ сделали фактически невозможно работу ряда природоохранных организаций. Ранее, в марте, власти РФ объявили «иностранным агентом» Всемирный фонд природы, работавший в РФ с 1994 года. Вскоре «нежелательной организацией» был признан норвежский экологический фонд «Беллона».

С предложением объявить деятельность «Гринпис» «нежелательной» в России в ноябре 2022 года выступила группа депутатов Госдумы РФ от Иркутской области, Забайкалья и Бурятии. Ранее включить «Гринпис» в реестр «иностранных агентов» предлагаю депутат Александр Якубовский.

В НКО связали эту инициативу с тем, что «Гринпис» выступил против законопроекта, который может разрешить сплошные санитарные рубки у самых берегов Байкала. Одним из инициаторов этого законопроекта выступил Якубовский.

Впервые «Гринпис» появился еще в Советском Союще в 1989 году, офисы были открыты в Москве и Киеве. После распада СССР деятельности НКО временно прекратилась. Московское отделение возобновило свою деятельность в 1992 году, уже в новой стране.

За три десятка лет его сотрудники, волонтеры и союзники останавливали вырубки ценных лесов, помогали бороться с лесными пожарами, защищали заповедники, очищали берега от нефти, убеждали власти начать борьбу с климатическим кризисом, атакже выступали против строительства АЭС и мусоросжигательных заводов, говорится на сайте организации.

По российским законам, организациям, признанным «нежелательными», запрещено вести любую деятельности на территории РФ. За участие в такой организации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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