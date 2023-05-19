Пермское УФСБ возбудило дело в отношении руководителей местного «Мемориала»

В пятницу, 19 мая, у членов пермского «Мемориала», юристов и правозащитников прошли обыски. Следственный отдел УФСБ по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении бывшего руководителя «Мемориала» и главы Центра исторической памяти по статье «Покушение на контрабанду культурных ценностей». Речь идет об архиве «Мемориала». Документы не представляют никакой культурной ценности, они относятся к делопроизводству, — утверждает Роберт Латыпов, бывший глава организации.

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Полицейские провели обыски у бывшей уполномоченной по правам человека в Пермском крае, члена Совета по правам человека при президента Татьяны Марголиной, члена Совета по правам человека при президенте Светланы Маковецкой, члена пермского «Мемориала» Игоря Аверкиева, членов правления пермского Центра исторической памяти (правопреемника пермского «Мемориала») Веры Седининой, Татьяны Черепановой, Надежды Агишевой, сотрудницы правозащитной приемной ЦИП Оксаны Асауленко, а также у юристов, сотрудничавших с «Мемориалом» и Центром исторической памяти, Сергея Трутнева и Сергея Максимова.

После обыска у них взяли подписку о неразглашении и выдали повестки на допросы, которые состоятся на будущей неделе. Все лица, подвергшиеся обыску, проходят как свидетели по делу о «вывозе» архива «Мемориала» за границу.

Также сотрудники ФСБ приезжали на квартиру к бывшему руководителю пермского «Мемориала»Роберту Латыпову, который находится за границей.

Как сообщила пресс-служба УФСБ по Пермскому краю, следственный отдел возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, пункт «в» и части 2 статьи 226.1 УК РФ «Покушение на контрабанду культурных ценностей».

По версии следствия, бывший руководитель пермского «Мемориала» и председатель Центра исторической памяти пытались вывезти в Германию архивные документы «Мемориала», представляющие «культурную и историческую ценность».

Как сказал RFI один из активистов «Мемориала», материалы архива были отправлены в Москву для оформления описи и инвентаризации силами московских специалистов:

Никакого вывоза не было. И попытки не было. Материалы архива в процессе пересылки исчезли, есть подозрение, что их изъяло ФСБ. Что будет доказано таким способом, не очень понятно. Считаю, что власти по всей стране прямо сейчас озабочены изъятием или уничтожением архивов «Мемориала». Попутно местные силовики на этом деле стараются сделать себе карьеры.

Документы «Мемориала» не представляют никакой культурной ценности, они относятся к делопроизводству, — утверждает также Роберт Латыпов, бывший глава организации.

По словам члена «Мемориала» Игоря Аверкиева,

Из плохого: изъяли, как водится, все компьютеры, телефоны (кроме моего, который, просмотрев, решили, что интереса не представляет), диски внешней памяти и т.п. Из очень плохого: изъяли попавшийся им под руку мой личный архив с материалами с начала 80-х годов прошлого века (деятельность подпольных антисоветских организаций в Перми, Социал-демокартической партии России и т.д.). Это реально ценные вещи. В деле "Мемориала" они им никак не помогут, но если что-то пропадет — вот уж действительно пропадут культурные ценности. Надеюсь, этого не произойдёт.

В марте 2023 года у сотрудников пермского «Мемориала» уже проходили обыски. В начале мая главу Центра исторической памяти Александра Чернышова арестовали на 15 суток якобы за мелкое хулиганство. Его задержали при вылете в Стамбул.

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