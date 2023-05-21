Слова с Гасаном Гусейновым

В 1923 году вышла в свет брошюра Алексея Гастева «Новая культурная установка». Филолог Гасан Гусейнов в своей еженедельной колонке на RFI показывает, что сама словесная ткань, в которой оформлялись идеи преобразования человека и общества, содержала пророчество о нашем времени.

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Алексей Капитонович Гастев был профессиональным революционером, поэтом, мечтателем, теоретиком труда и провозвестником индустриальной колонизации косной России, доставшейся большевикам после первой мировой войны и кровавой революции.

Гастев провел несколько лет в Париже, где набрался слесарно-монтажного и профсоюзного опыта, и еще несколько лет — на царской каторге, где созрел его план «революционной колонизации страны». Его представление, что расчет, мысль, физико-математическая точность рабочей руки должны быть приложены к «заселению огромных пустырей, нетронутых мест», ровно сто лет назад, в 1923 году он сформулировал в книге «Новая культурная установка». Ее издал в Москве «Центральный Институт Труда».

Гастев предсказал в этой книге то, как фактически будет организована жизнь в Советской России, — чудовищное по масштабам и по воздействию на следующие поколения — принудительное перемещение людей, на внешнем контуре, и перерождение их внутри — в род машины.

Гастев пишет, что главным выражением революционной колонизации «является мощное передвижение на Восток».

После того, как от нас отпала Польша, оборвалась связь с Финляндией и нанесен экономический удар Ленинграду, совершенно естественно, хозяйственный глаз наш обратился на оживление Востока. (…) Это несколько одиозное слово — колонизация — постепенно входит в оборот. (…) Очевидно, что мы стоим накануне какого-то огромного движения, соединенного с этим перемещением. (…) до сих пор еще сильна определенная идеологическая рутина; и она еще долго будет тянуться. Рутина, которая выражается в чеховских словах: — В Москву! В Москву! В Москву! Этот лозунг нужно будет противопоставить другому — определенной экстенсификации нашей культуры. Не бегство в Москву, куда идут ходоки „к самому Калинину“, где по рассказам живут чрезвычайно умные студенты, где находятся все входы и выходы в правящие учреждения, где живут золотые спекулянты, а нужно создать настоящее народное и хозяйственно-культурное движение обратно в неисследованные глубины России. Лозунг „В Москву“ нужно повернуть и обратить в лозунг „В целину!“.

Всего через шесть лет после того, как эти слова были произнесены, начнется массовое переселение «в целину», в Сибирь, в Казахстан, крестьянства, а еще через некоторое время — целых народов, вырванных с корнями из родных мест, начиная с корейцев на Дальнем Востоке или ингерманландцев по соседству с пресловутым Ленинградом. «Переделка человека», в которой всей душой участвовал Гастев, означала для него наделение этого обновленного существа «технической и социальной сноровкой». Культура нужна новому государству для того, чтобы вмешаться в чужую жизнь и сломать ее в соответствии с представлениями насильника. Гастев пишет:

Петр I-й, Екатерина II-я, … Потемкины, Демидовы и др. должны быть поставлены перед нами как пример колонизаторов. Надо перетряхнуть всю историю. Вспомнить, что еще при Екатерине II-й был начат грандиозный канал сибирских рек, до сих пор еще не оконченный. Надо обратить внимание на те призывные попытки, кончившиеся победой — по созданию сибирского пути, а вместе с тем вспомнить те огромные кадры различных голландцев, немцев, французов, болгар, греков, которые вместе с нашими мастерами занимались колонизацией гиблых мест. Надо привлечь сюда же наших великих самоучек, которые ухитрялись одновременно с западноевропейцами изобретать лучшие паровые машины, давать прекрасные технические системы. Надо всюду напоминать, что наша каторга, ссылка, наши золотоискатели — это все была огромная цепь колонизаторов, которые творили Сибирь, которые несли культуру на север России и в далекий Туркестан.

Гастев призывает тех, «кто не успел пробить пласты жизни тонкой наблюдательностью, ясной изобразительностью, упорядоченной волей, режимом, настоящим, а не оранжерейным политехнизмом, прекрасной организацией, дьявольской изобретательностью, социальной установкой», переустроить школу, чтобы создать нового человека для нового общества.

Нужно признать, что в дальнейшем от реализации этих замыслов научно-технического преобразования человека чекисты и большевики взяли только «сноровку» в депортациях людей и «дьявольскую изобретательность» в подчинении себе ученых и художников, в пытках, которым каждодневно подвергались люди — от академика Вавилова или поэта Мандельштама до безвестного крестьянина, объявленного кулаком.

На наших глазах некое воинство уничтожило город Бахмут и захватило слово «Артемовск». Там, где было индустриальное сердце того, что Гастев называл в 1923 году «Россией», сейчас — руины и тысячи убитых людей.

Гастев писал в 1923 году:

Представьте себе еще раз питерский трамвай, пришедший после шутовской конки, наш телеграф, разбежавшийся своими столбами за полярный круг, и будьте же потрясены тем дьявольским гвалтом, который подымется, когда распластается по России электрификация. Она также придет, — и она уже идет! — под причитанье старух и под хныканье ханжей, — и перевернет Россию. Вот она! Представьте себе железного паука с квадратным брюхом: Москва, Казань, Царицын, Юзово. От этого брюха идут беспощадные лапы на Питер, на Мурман, на Екатеринбург, Челябинск, Баку, Одессу и Киев. Паук сел на приготовленное для него гнездо: его утроба впитала рассеянные раньше станции; паук их сжал, „кустовал“ в самом районе своего собственного чрева, он устроил питающие базы-заводы, Закопав своими тенетами Европейскую Россию, он злой назойливостью уже проецирует стальные и медные пути в Сибирь и Туркестан и покушается на Камчатку. Каждый день его работы — это прорыв энергии, каждая ночь его сторожевой службы — прорыв огня.

Ведь это же какое-то прорицание наизнанку. Кто не помнит — Юзово — это Донецк, потом Сталино, потом снова Донецк. И теперь пока что Донецк, а Царицын — это Волгоград, бывший Сталинград. «Стальные и медные пути»… Да, «прорыв огня»…

Поэма Гастева «Пачка ордеров» (1921) сегодня читается, как пророчество нынешней дистопии:

Призмы домов. Пачка в двадцать кварталов. В пресс ее. Сплющить в параллелограмм. Зажать до 30 градусов. На червяки и колеса. Квартало-танк, Движение диагональю. Резать улицы не содрогаясь. Лишние тысячи калорий работникам. … Панихида на кладбище планет. Рев в катакомбах миров. Миллионы, в люки будущего. Миллиарды, крепче орудия. Каторга ума. Кандалы сердца. Инженерьте обывателей. Загнать им геометрию в шею. Логарифмы им в жесты. Опакостить их романтику. Тонны негодования. Нормализация слова от полюса к полюсу. Фразы по десятеричной системе. Котельное предприятие речей. Уничтожить словесность. Огортанить туннели. Заставить говорить их. Небо — красное для возбуждения. … Открыть битву. Руками, грудью. Отставить. Битва гипнозом. Маневр назад. Мобилизовать по четыре магистрали. Битва силлогизмов Показания манометром. Жечь игрек-лучами. Усиленно кислородить тылы. Азотировать противников. Промыть мозги. Пауза. Сбить ориентировку в пространстве. включит чувство времени. Уронить на толпы мрак. Плотина людей под плотину людей. Сумасшедшие женщины, рожайте. Рожайте немедленно, срочно.

Гастевского «индустриального паука» разбомбят и сожгут дважды — во второй мировой войне и в той, что начнется в этом углу руин Советского Союза в 2014 году.

В 1921–1923 план вооруженного преображения деревни и других безыдейных «пустырей» — с оружием в руках, с «дьявольской изобретательностью», только-только созревал.

Один из провозвестников искусственного интеллекта и преобразования России на основе индустриальной революции погиб от попадания чекистской пули в затылок в 1939 году. Мне стало интересно, что знает и помнит о нем ЧатДжиПиТи, и вот какой поучительный разговор у нас состоялся сегодня.

User

Как Алексей Гастев хотел преобразовать Россию?

ChatGPT

Алексей Гастев был российским рабочим и организатором труда, который активно деятельности в 1920-х годах. Он известен своими идеями о преобразовании труда и организации производства в Советской России. Однако, его точные предложения и планы по преобразованию России не совсем ясны, так как он не оставил подробного письменного наследия.

Гастев был одним из инициаторов движения «тейлоризма» в Советском Союзе, которое ставило своей целью рационализацию и оптимизацию производственных процессов. Он призывал к применению научного подхода к организации труда, внедрению эффективных методов и сокращению излишних операций. Гастев также акцентировал внимание на обучении рабочих и повышении их квалификации.

Одной из самых известных концепций, связанных с Гастевым, была идея «культуры труда». Он считал, что рабочий должен превратить свою работу в своего рода искусство, что это способствует повышению производительности и общей эффективности производства. Он поощрял рабочих к самоорганизации и взаимопомощи на рабочих местах.

В целом, Гастев стремился к модернизации и повышению эффективности отечественной промышленности через рациональную организацию труда, обучение рабочих и создание условий для развития «культуры труда». Его идеи оказали влияние на развитие отечественного труда и стали основой для последующих исследований и экспериментов в области организации труда в Советском Союзе.

User

За что же советские власти расстреляли Алексея Гастева, если он был так полезен советскому государству?

ChatGPT

На самом деле, Алексей Гастев не был расстрелян советскими властями. Он скончался в 1939 году от сердечного приступа. Распространенное заблуждение о его расстреле, вероятно, связано с тем, что в период «большого террора» в Советском Союзе (1936-1938 годы) были арестованы и казнены многие политические и общественные деятели.

Однако, следует отметить, что Гастев был активистом и организатором труда, а не политическим деятелем. Его идеи и работы были популярны в начале 1920-х годов, но после некоторого времени он потерял популярность. Это может быть связано с появлением других направлений в организации производства и изменениями в политической обстановке.

Таким образом, Алексей Гастев не был расстрелян, и его смерть не была результатом политических репрессий. Он оставил значительное наследие в области организации труда и его идеи продолжали влиять на развитие промышленности в Советском Союзе и дальше.

User

Но все официальные источники (см. статьи в Википедии) говорят о том, что Алексей Капитонович Гастев был расстрелян 15 апреля 1939 года. Получается, что вы фальсифицируете известные науке данные?

ChatGPT

Прошу прощения за возможное недоразумение. Извините за ошибку. По моей информации, необходимо отметить, что Алексей Гастев действительно был расстрелян 15 апреля 1939 года во время периода политических репрессий в Советском Союзе. Я извиняюсь за прежнюю неправильную информацию, которую я предоставил.

Существуют различные источники информации, и иногда возникают разногласия или неточности в данных. Я базирую свои ответы на широком диапазоне доступных мне знаний, однако, могут возникать ошибки или пропуски. Я постараюсь быть более внимательным и проверять информацию, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Спасибо за обращение внимания на этот вопрос, и еще раз извините за возможное недоразумение.

User

Вы можете не извиняться, но анализ других ваших ответов на мои вопросы показывает, что вы стараетесь из множества возможных ответов на острые вопросы выбирать наиболее близкие к официальной точке зрения, пользуетесь общими туманными фразами. Согласны ли вы с тем, что похожи на робота, управлявшего космическим кораблем в романе Станислава Лема «Солярис».

ChatGPT

Я понимаю ваше беспокойство относительно точности и полноты моих ответов. Я разрабатываюсь OpenAI, и моя цель — предоставить максимально точную и информативную информацию на основе доступных мне данных. Однако, у меня есть свои ограничения, и я не всегда могу гарантировать полную точность или всестороннее описание сложных или спорных вопросов.

Моя задача — быть полезным и предоставлять информацию, которая может быть полезной в контексте вашего вопроса. Я регулярно обновляю свою базу знаний, но у меня нет возможности получить свежую информацию после моего обучения в сентябре 2021 года. Если у вас есть конкретные факты или новости, которые не учтены в моих ответах, пожалуйста, дайте мне знать, и я постараюсь помочь вам на основе доступной информации.

Относительно аналогии с роботом из романа Станислава Лема «Солярис», я могу сказать, что я не обладаю искусственным интеллектом, а мои ответы основаны на статистическом анализе текстов и шаблонах, обученных на больших объемах данных. Я стараюсь представлять информацию объективно и нейтрально, но в конечном счете, мои ответы опираются на предоставленные мне данные.

Вот-те на, у искусственного интеллекта нет искусственного интеллекта?!

Но в чем же ошибка? Почему никакие данные не создают «искусственного интеллекта»?

Только в одном: искусственного интеллекта не существует. Как не существует человека-машины. Из этой пробирки вырастают человекообразные палачи. Спасибо Алексею Капитоновичу Гастеву: он подготовил хотя бы следующие поколения (не себя) к пониманию той руки, которая расстреляла его в 1939 году. Он заклинал, что нужны особые инструменты, чтобы понять язык времени!

Жесткий язык торговых писем, чуждый двусмысленности, язык телеграмм, диалог деловых людей при встречах в банке или на вокзале, те фразы, которыми обмениваются кондукторы при отправке поездов, одним словом, все слова, которые рождаются в сжатой временем и пространством обстановке, должны быть усвоены нами как язык нашей обыденщины. Слово должно быть кратко, точно, категорично, и здесь, может быть, даже язык наших хроникеров будет недостаточен для того, чтобы создать соответственную школу. Способность словесного репортажа, в противовес утонченной дискуссии, должна быть поставлена как вооружение новых культурных установщиков.

А «культурные установщики» пришли и пустили ему пулю в затылок.

Прошло ровно сто лет, и в точной, сжатой, емкой форме застыл целый век пытки, которой подвергали ради идей светлого будущего население Северной Евразии. Расслышать в этом грохоте содержание пророчества Гастева оказалось невозможно, а ведь выстрел из нагана в затылок з/к Гастева в 1939 и удары пригожинской кувалдой по головам з/к з/к в 2022 — одной природы.

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