В России набирают обороты репрессии по новой статье о «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранцами

Репрессии в России

После начала полномасштабного вторжения в Украину российские власти приняли десятки новых репрессивных законов, которые позволяют преследовать несогласных. В этом арсенале с июля 2022 года есть статья 275.1 — «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией». Эта мера уголовного наказания, по сути, вводит запрет на общение с иностранцами, даже если это — ваши родственники. По новой статье, как выяснила Русская служба RFI, возбудили уже не менее двенадцати уголовных дел.

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18 мая ФСБ сообщила о задержании жителя Биробиджана по подозрению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). В отношении мужчины, имя которого не называется, возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией»).

По версии следствия, мужчина был «привлечен представителем спецслужбы Украины к конфиденциальному сотрудничеству на материальной основе с использованием средств информационно-телекоммуникационной среды» и «собирал сведения о деятельности Вооруженных сил России в зоне СВО, а также осуществлял поиск исполнителей диверсионных актов на объектах транспортной инфраструктуры РФ».

Имя и возраст подозреваемого неизвестны. Сейчас он находится в СИЗО. Так же, как и остальным задержанным по этой статье, ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Это уже десятый публичный случай возбуждения дела по статье, добавленной в Уголовный кодекс летом 2022 года. Еще два случая известны адвокатам правозащитного проекта «Первый отдел», но не попали в СМИ.

Что такое «конфиденциальное сотрудничество»

Статья о «сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией» появилась в УК РФ параллельно с новой формой статьи о госизмене, указывает в комментарии RFI адвокат из «Первого отдела» Евгений Смирнов.

По сути, это статья о запрете общения с иностранцами, когда любое общение с иностранцами уже несет в себе определенные риски,

— подчеркивает защитник. Привлечь по ней можно кого угодно и за что угодно. Формулировка статьи достаточна размыта, а «правоприменительная практика, хоть и развивается стремительно, но пока не известна», говорит Смирнов.

По этой статье есть случаи привлечения к ответственности даже за общение с родственниками, проживающими за рубежом. Пока это применяется только в отношении тех, кто общается с украинцами. Просто в деле оказывается справка в две строчки, подготовленная сотрудниками ФСБ о том, что человек, с кем вы общаетесь, на самом деле является представителем иностранного государства. И с этим сложно что-то сделать. Мы пытались в российских судах признавать такие доказательства недопустимыми, но ни Верховный суд, ни Конституционный суд не встали на нашу сторону и сказали, что такой справки достаточно для доказывания факта по уголовному делу,

— объясняет Евгений Смирнов.

Дела по этой статье, так же как и по статье о «госизмене», слушаются в закрытом режиме, суть обвинений не раскрывается, а ФСБ и суды не всегда публикуют информацию о задержанных и об избрании им меры пресечения.

Кого в России уже обвинили в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранцами

Первый публично известный случай ареста по статье о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством произошел в Москве 18 октября 2022 года.

Павла Пищулина, экс-сотрудника ФСИН из Пензенской области, ранее судимого за посты во «Вконтакте», арестовал Лефортовский районный суд Москвы. В этом суде как правило рассматриваются дела, которые ведет следственное управление ФСБ. 39-летний Пищулин был арестован на два месяца — до 14 декабря. С тех пор срок содержания под стражей Пищулину продлевали дважды. В последний раз, 15 мая.

Суть обвинений в отношении Пищулина по-прежнему не ясна.

21 декабря 2022 года в белорусском Гродно сотрудники ФСБ задержали и доставили 34-летнего петербургского активиста Даниила Кринари. Ему также вменили статью 275.1 УК РФ. За несколько месяцев до ареста у Кринари проходили обыски по делу о ложном минировании, после которых молодого человека отправили на двое суток в СИЗО.

Петербургского художника и гражданского активиста Даниила Кринари задержали в белорусском Гродно в конце декабря 2022 года и доставили в Москву. Он находится в СИЗО уже пять месяцев. © Телеграм-канал в поддержку Даниила Кринари

Даниил Кринари был арестован 23 декабря по обвинению о сотрудничестве с Украиной и помещен под стражу. Жена Кринари это обвинение отвергала. По ее словам, Кринари преследуют за гражданскую активность и создание телеграм-канала. В Лефортово, самом строгом изоляторе России, где содержатся обвиняемые в госизмене, Даниил Кринари был помещен в одиночную камеру.

18 мая в Лефортовском суде было назначено очередное заседание о продлении срока содержания под стражей для Даниила Кринари.

В конце декабря эту же статью добавили в уголовное дело Владлена Меньшикова, жителя Свердловской области, задержанного в сентябре 2022 года по обвинению в диверсии на железнодорожных путях.

Кроме того, в феврале и начала марта по статье о «конфиденциальном сотрудничестве» задержали еще троих человек, чьи имена не были названы публично.

• Это 31-летний житель Тулы, задержанный в феврале. Подробности его дела не раскрывались.

• Житель Севастополя в аннексированном Крыму 1995 года рождения. Его вместе с другим мужчиной 1979 года рождения задержали в конце февраля. В ФСБ заявили, что оба мужчины «были завербованы спецслужбами Украины как наводчики на военные объекты».

Мужчина 1979 года рождения выполнял разведывательные задания СБУ по сбору данных о местонахождении военных объектов и передавал посредством электронной почты эту информацию с соблюдением мер конспирации. Второй подозреваемый личные намерения о конфиденциальном сотрудничестве со Службой внешней разведки Украины подтвердил в разговоре по телефону, однако передать сведения не успел по независящим от него обстоятельствам,

— сообщили в спецслужбе. Первому предъявили обвинение по более тяжкой статье о «госизмене», второму — в «конфиденциальном сотрудничестве».

• жительница Барнаула 1978 года рождения, задержанная 3 марта. Силовики утверждали, что женщина «установила и поддерживала сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России». В пресс-службе УФСБ агентству «Интерфаксу» уточнили, что речь идет об организации из Украины.

Строил деревянные дома, летом 2022 года получил российское гражданство. Дело Петра Опальника

13 марта ФСБ сообщила о задержании в Новгородской области неназванного гражданина России, который якобы действовал в интересах украинской разведки. Как сообщило ТАСС, задержанный «пытался склонить мобилизованных к передаче информации о местах дислокации российских войсковых частей, похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен». При себе у него нашли «украинский паспорт, трудовую книжку, деньги, несколько мобильных телефонов», рапортовали силовики. Пропагандистское агентство РИА Новости прямо называло задержанного «агентом украинской разведки».

Ему также вменили статью о «конфиденциальном сотрудничестве». Имя задержанного не называлось. На самом деле речь шла об украинце Петре Опальнике, задержанном еще в январе 2023 года, говорит адвокат Евгений Смирнов.

Уроженец Винницкой области Петр Опальник приехал в Россию на заработки в 2011 году. Он жил и работал в городе Пестово в Новгородской области — строил деревянные дома. Летом 2022 года Опальник получил российское гражданство. 18 января 2023 года на выходе из дома его задержали силовики. Позднее украинцу предъявили обвинение в «конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством». Как поясняет Евгений Смирнов, в основу дела как раз легла короткая справка от сотрудника ФСБ об общении с представителем иностранного государства — в данном случае речь идет о родственниках Петра Опальника. В Украине у него остались мать, сестра и старшая дочь от первого брака.

Подробно историю Петра Опальника рассказывало издание «Холод», а также «Первый отдел», юристы которого защищают украинца.

В городе Пестово живёт около 14 тысяч человек. Среди них есть украинцы, которые, конечно, общаются друг с другом. 18 января один из них, Пётр Опальник, собирался на работу, но на выходе из дома его встретил спецназ. Рассказываем, что происходило с мужчиной дальше и как ему помочь pic.twitter.com/vAmRSvZNTV — Первый отдел (@DeptFirst) April 14, 2023

Опальник стал одним из немногих задержанных по статье 275.1, чьи интересы представляют независимые адвокаты. Большинство, говорит Евгений Смирнов, вынуждены соглашаться на адвокатов по назначению под давлением силовиков. С давлением со стороны органов ФСБ связана также и крайне низкая публичность подобных дел, объясняет юрист:

Между этой статьей о „недогосизмене“ и настоящей госизменой — очень тонкая грань. И легко шантажировать человека тем, что если он не будет делать так, как мы захотим, мы переквалифицируем статью на уже настоящую государственную измену. С совершенно другими сроками. Это важный фактор, который серьезно влияет на публичность таких дел.

Представился Фредом из МИ-6: жителя Пензенской области обвинили в связях с британской разведкой

15 мая Русская служба BBC опубликовала историю еще одного арестованного за «тайное сотрудничество» с иностранцами. Максима Зотова, жителя закрытого города Заречный в Пензенской области, арестовали по новой статье еще 19 января. Уже пять месяцев он находится в пензенском СИЗО.

Максим Зотов обжаловал постановление о привлечении его в качестве обвиняемого и заявил, что стал жертвой провокации, рассказывает BBC: «под видом сотрудника МИ-6 по имени Фред в переписку с мужчиной вступил оперативник ФСБ».

25 лет работал завхозом в консульстве США. В чем обвиняют Роберта Шонова

15 мая также стало известно еще об одном случае возбуждения дела по 275.1 статье. 62-летний Роберт Шонов, бывший сотрудник генерального консульства США во Владивостоке был арестован в столице Приморья еще в марте. Из Владивостока его этапировали в Москву, тоже в СИЗО «Лефортофо». 18 мая — так же, как и в случае Даниила Кринари — Лефортовский районный суд рассматривал ходайтайство о продлении Роберту Шонову срока содержания под стражей. Судья Алтынникова продлила арест Шонова еще на три месяца, до 23 августа.

Роберт Шонов больше 25 лет работал завхозом генконсульства США во Владивостоке. В 2022 году консульство закрылось. Шонов продолжил сотрудничество с дипмиссией как сотрудник компании-подрядчика и занимался составлением сводок из российских СМИ.

Роберт Шонов в Лефортовском суде 18 мая в день заседания о продлении срока содержания под стражей. © Кадр из видео пресс-службы суда

В Госдепартаменте США категорически отвергают обвинения в адрес бывшего сотрудника.

«Обвинения в адрес господина Шонова абсолютно беспочвенны», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

Господин Шонов — гражданин России, проработавший в Генеральном консульстве США во Владивостоке более 25 лет. После распоряжения правительства России от апреля 2021 года о принудительном увольнении всех местных сотрудников, работающих в Представительстве США в России, господин Шонов был нанят компанией, с которой был заключен контракт для оказания услуг посольству США в Москве в строгом соответствии с российскими законами и правилами,

— подчеркнул Миллер.

«Он является гражданином России, поэтому мы не были уведомлены о его аресте и не имели возможности посещать или общаться с ним, — пояснил Мэттью Миллер, отвечая на вопросы журналистов. — Я не собираюсь вдаваться в подробности того, как мы поддерживали связь. Мы, конечно, не были уведомлены о его аресте».

Дела Роберта Шонова и Даниила Кринари могут быть связаны

«Медиазона» обратила внимание, что номера дел Роберта Шонова и Даниила Кринари отличаются на одну цифру, им вменяют одинаковые статьи, а ходатайства о продлении срока в СИЗО поступили в одно время.

Дела Павла Пищулина, Роберта Шонова и Даниила Кринари в Лефортовском суде рассматривает одна и та же судья — Лиля Алтынникова.

«На одну цифру их номера отличаются на сайте суда, — уточняет адвокат Евгений Смирнов. — Это не номера дел, это номера материалов. Это означает, что ходатайство о продлении им срока содержания под стражей принесли одновременно. Это бюрократическая связь, которая косвенно указывает, что как минимум по этим делам примерно одинаковые сроки следствия, одинаковые сроки содержания под стражей, и материалы по ним, видимо, подавались одним и тем же следователем».

Репрессивные практики по статье о «конфиденциальном сотрудничестве» будут только усиливаться

Так же, как с делами о госизмене, репрессивные практики по статье о «конфиденциальном сотрудничестве» будут только усиливаться, считает Евгений Смирнов.

«Новая форма статьи о госизмене, „переход на сторону противника“ — это ответ на действия граждан России, несогласных с политикой государства, — говорит адвокат. — Тех, кто ее не поддерживает, тех, кто общается с украинцами, тех, кто не желает победы России и готовы помогать Украине, в России все-таки много. Эти люди иногда пишут в „Легион Свобода России“, „Азов“ и так далее. Именно для борьбы с ними и были приняты эти статьи. И поскольку сейчас власть видит в этом угрозу, то и статья будет применяться очень активно».

Людей задерживают совершенно разными способами. Многих останавливают на границе, проверяют телефоны. Очень много дел возбуждают именно в том случае, если находят что-то в телефоне. Существует огромное количество фейковых аккаунтов „Легиона“, „Азова“, которые на самом деле ведут силовики и, по сути, занимаются провокациями. Они вступают в переписку с гражданами России, а потом их задерживают и обвиняют либо в конфиденциальном сотрудничестве, либо в государственной измене,

— объясняет он.

И так же, как и в случае со статьей о «госизмене», по статье о «конфиденциальном сотрудничестве» будет все больше и больше дел, которые просто не будут попадать в публичное пространство, уверен Евгений Смирнов.

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