Репрессии в России

В России набирают обороты репрессии по новой статье о «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранцами

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Вход в СИЗО Лефортово, Москва
Вход в СИЗО Лефортово, Москва © AP Photo/Vladimir Kondrashov
Анна Строганова
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После начала полномасштабного вторжения в Украину российские власти приняли десятки новых репрессивных законов, которые позволяют преследовать несогласных. В этом арсенале с июля 2022 года есть статья 275.1 — «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией». Эта мера уголовного наказания, по сути, вводит запрет на общение с иностранцами, даже если это — ваши родственники. По новой статье, как выяснила Русская служба RFI, возбудили уже не менее двенадцати уголовных дел.

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18 мая ФСБ сообщила о задержании жителя Биробиджана по подозрению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). В отношении мужчины, имя которого не называется, возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией»). 

По версии следствия, мужчина был «привлечен представителем спецслужбы Украины к конфиденциальному сотрудничеству на материальной основе с использованием средств информационно-телекоммуникационной среды» и «собирал сведения о деятельности Вооруженных сил России в зоне СВО, а также осуществлял поиск исполнителей диверсионных актов на объектах транспортной инфраструктуры РФ».

Имя и возраст подозреваемого неизвестны. Сейчас он находится в СИЗО. Так же, как и остальным задержанным по этой статье, ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Это уже десятый публичный случай возбуждения дела по статье, добавленной в Уголовный кодекс летом 2022 года. Еще два случая известны адвокатам правозащитного проекта «Первый отдел», но не попали в СМИ.

Что такое «конфиденциальное сотрудничество»

Статья о «сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией» появилась в УК РФ параллельно с новой формой статьи о госизмене, указывает в комментарии RFI адвокат из «Первого отдела» Евгений Смирнов.

По сути, это статья о запрете общения с иностранцами, когда любое общение с иностранцами уже несет в себе определенные риски,

— подчеркивает защитник. Привлечь по ней можно кого угодно и за что угодно. Формулировка статьи достаточна размыта, а «правоприменительная практика, хоть и развивается стремительно, но пока не известна», говорит Смирнов.

По этой статье есть случаи привлечения к ответственности даже за общение с родственниками, проживающими за рубежом. Пока это применяется только в отношении тех, кто общается с украинцами. Просто в деле оказывается справка в две строчки, подготовленная сотрудниками ФСБ о том, что человек, с кем вы общаетесь, на самом деле является представителем иностранного государства. И с этим сложно что-то сделать. Мы пытались в российских судах признавать такие доказательства недопустимыми, но ни Верховный суд, ни Конституционный суд не встали на нашу сторону и сказали, что такой справки достаточно для доказывания факта по уголовному делу,

— объясняет Евгений Смирнов.

Дела по этой статье, так же как и по статье о «госизмене», слушаются в закрытом режиме, суть обвинений не раскрывается, а ФСБ и суды не всегда публикуют информацию о задержанных и об избрании им меры пресечения.

Кого в России уже обвинили в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранцами

Первый публично известный случай ареста по статье о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством произошел в Москве 18 октября 2022 года.

Павла Пищулина, экс-сотрудника ФСИН из Пензенской области, ранее судимого за посты во «Вконтакте», арестовал Лефортовский районный суд Москвы. В этом суде как правило рассматриваются дела, которые ведет следственное управление ФСБ. 39-летний Пищулин был арестован на два месяца — до 14 декабря. С тех пор срок содержания под стражей Пищулину продлевали дважды. В последний раз, 15 мая.

Суть обвинений в отношении Пищулина по-прежнему не ясна. 

21 декабря 2022 года в белорусском Гродно сотрудники ФСБ задержали и доставили 34-летнего петербургского активиста Даниила Кринари. Ему также вменили статью 275.1 УК РФ.  За несколько месяцев до ареста у Кринари проходили обыски по делу о ложном минировании, после которых молодого человека отправили на двое суток в СИЗО.

Петербургского художника и гражданского активиста Даниила Кринари задержали в белорусском Гродно в конце декабря 2022 года и доставили в Москву. Он находится в СИЗО уже пять месяцев.
Петербургского художника и гражданского активиста Даниила Кринари задержали в белорусском Гродно в конце декабря 2022 года и доставили в Москву. Он находится в СИЗО уже пять месяцев. © Телеграм-канал в поддержку Даниила Кринари

Даниил Кринари был арестован 23 декабря по обвинению о сотрудничестве с Украиной и помещен под стражу. Жена Кринари это обвинение отвергала. По ее словам, Кринари преследуют за гражданскую активность и создание телеграм-канала. В Лефортово, самом строгом изоляторе России, где содержатся обвиняемые в госизмене, Даниил Кринари был помещен в одиночную камеру.

18 мая в Лефортовском суде было назначено очередное заседание о продлении срока содержания под стражей для Даниила Кринари.

В конце декабря эту же статью добавили в уголовное дело Владлена Меньшикова, жителя Свердловской области, задержанного в сентябре 2022 года по обвинению в диверсии на железнодорожных путях

Кроме того, в феврале и начала марта по статье о «конфиденциальном сотрудничестве» задержали еще троих человек, чьи имена не были названы публично. 

• Это 31-летний житель Тулы, задержанный в феврале. Подробности его дела не раскрывались.

• Житель Севастополя в аннексированном Крыму 1995 года рождения. Его вместе с другим мужчиной 1979 года рождения задержали в конце февраля. В ФСБ заявили, что оба мужчины «были завербованы спецслужбами Украины как наводчики на военные объекты». 

Мужчина 1979 года рождения выполнял разведывательные задания СБУ по сбору данных о местонахождении военных объектов и передавал посредством электронной почты эту информацию с соблюдением мер конспирации. Второй подозреваемый личные намерения о конфиденциальном сотрудничестве со Службой внешней разведки Украины подтвердил в разговоре по телефону, однако передать сведения не успел по независящим от него обстоятельствам, 

— сообщили в спецслужбе. Первому предъявили обвинение по более тяжкой статье о «госизмене», второму — в «конфиденциальном сотрудничестве».

• жительница Барнаула 1978 года рождения, задержанная 3 марта. Силовики утверждали, что женщина «установила и поддерживала сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России». В пресс-службе УФСБ агентству «Интерфаксу» уточнили, что речь идет об организации из Украины.

Строил деревянные дома, летом 2022 года получил российское гражданство. Дело Петра Опальника

13 марта ФСБ сообщила о задержании в Новгородской области неназванного гражданина России, который якобы действовал в интересах украинской разведки. Как сообщило ТАСС, задержанный «пытался склонить мобилизованных к передаче информации о местах дислокации российских войсковых частей, похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен». При себе у него нашли «украинский паспорт, трудовую книжку, деньги, несколько мобильных телефонов», рапортовали силовики. Пропагандистское агентство РИА Новости прямо называло задержанного «агентом украинской разведки».

Ему также вменили статью о «конфиденциальном сотрудничестве». Имя задержанного не называлось. На самом деле речь шла об украинце Петре Опальнике, задержанном еще в январе 2023 года, говорит адвокат Евгений Смирнов.

Уроженец Винницкой области Петр Опальник приехал в Россию на заработки в 2011 году. Он жил и работал в городе Пестово в Новгородской области — строил деревянные дома. Летом 2022 года Опальник получил российское гражданство. 18 января 2023 года на выходе из дома его задержали силовики. Позднее украинцу предъявили обвинение в «конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством». Как поясняет Евгений Смирнов, в основу дела как раз легла короткая справка от сотрудника ФСБ об общении с представителем иностранного государства — в данном случае речь идет о родственниках Петра Опальника. В Украине у него остались мать, сестра и старшая дочь от первого брака.

Подробно историю Петра Опальника рассказывало издание «Холод», а также «Первый отдел», юристы которого защищают украинца.

Опальник стал одним из немногих задержанных по статье 275.1, чьи интересы представляют независимые адвокаты. Большинство, говорит Евгений Смирнов, вынуждены соглашаться на адвокатов по назначению под давлением силовиков. С давлением со стороны органов ФСБ связана также и крайне низкая публичность подобных дел, объясняет юрист:

Между этой статьей о недогосизмене и настоящей госизменой — очень тонкая грань. И легко шантажировать человека тем, что если он не будет делать так, как мы захотим, мы переквалифицируем статью на уже настоящую государственную измену. С совершенно другими сроками. Это важный фактор, который серьезно влияет на публичность таких дел.

Представился Фредом из МИ-6: жителя Пензенской области обвинили в связях с британской разведкой

15 мая Русская служба BBC опубликовала историю еще одного арестованного за «тайное сотрудничество» с иностранцами. Максима Зотова, жителя закрытого города Заречный в Пензенской области, арестовали по новой статье еще 19 января. Уже пять месяцев он находится в пензенском СИЗО.

Максим Зотов обжаловал постановление о привлечении его в качестве обвиняемого и заявил, что стал жертвой провокации, рассказывает BBC: «под видом сотрудника МИ-6 по имени Фред в переписку с мужчиной вступил оперативник ФСБ».

25 лет работал завхозом в консульстве США. В чем обвиняют Роберта Шонова

15 мая также стало известно еще об одном случае возбуждения дела по 275.1 статье. 62-летний Роберт Шонов, бывший сотрудник генерального консульства США во Владивостоке был арестован в столице Приморья еще в марте. Из Владивостока его этапировали в Москву, тоже в СИЗО «Лефортофо». 18 мая — так же, как и в случае Даниила Кринари — Лефортовский районный суд рассматривал ходайтайство о продлении Роберту Шонову срока содержания под стражей. Судья Алтынникова продлила арест Шонова еще на три месяца, до 23 августа.

Роберт Шонов больше 25 лет работал завхозом генконсульства США во Владивостоке. В 2022 году консульство закрылось. Шонов продолжил сотрудничество с дипмиссией как сотрудник компании-подрядчика и занимался составлением сводок из российских СМИ.

Роберт Шонов в Лефортовском суде 18 мая в день заседания о продлении срока содержания под стражей.
Роберт Шонов в Лефортовском суде 18 мая в день заседания о продлении срока содержания под стражей. © Кадр из видео пресс-службы суда

В Госдепартаменте США категорически отвергают обвинения в адрес бывшего сотрудника.

«Обвинения в адрес господина Шонова абсолютно беспочвенны», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.  

Господин Шонов — гражданин России, проработавший в Генеральном консульстве США во Владивостоке более 25 лет. После распоряжения правительства России от апреля 2021 года о принудительном увольнении всех местных сотрудников, работающих в Представительстве США в России, господин Шонов был нанят компанией, с которой был заключен контракт для оказания услуг посольству США в Москве в строгом соответствии с российскими законами и правилами,

— подчеркнул Миллер.

«Он является гражданином России, поэтому мы не были уведомлены о его аресте и не имели возможности посещать или общаться с ним, — пояснил Мэттью Миллер, отвечая на вопросы журналистов. — Я не собираюсь вдаваться в подробности того, как мы поддерживали связь. Мы, конечно, не были уведомлены о его аресте».

Дела Роберта Шонова и Даниила Кринари могут быть связаны

«Медиазона» обратила внимание, что номера дел Роберта Шонова и Даниила Кринари отличаются на одну цифру, им вменяют одинаковые статьи, а ходатайства о продлении срока в СИЗО поступили в одно время.

Дела Павла Пищулина, Роберта Шонова и Даниила Кринари в Лефортовском суде рассматривает одна и та же судья — Лиля Алтынникова.

«На одну цифру их номера отличаются на сайте суда, — уточняет адвокат Евгений Смирнов.  Это не номера дел, это номера материалов. Это означает, что ходатайство о продлении им срока содержания под стражей принесли одновременно. Это бюрократическая связь, которая косвенно указывает, что как минимум по этим делам примерно одинаковые сроки следствия, одинаковые сроки содержания под стражей, и материалы по ним, видимо, подавались одним и тем же следователем».

Репрессивные практики по статье о «конфиденциальном сотрудничестве» будут только усиливаться

Так же, как с делами о госизмене, репрессивные практики по статье о «конфиденциальном сотрудничестве» будут только усиливаться, считает Евгений Смирнов.

«Новая форма статьи о госизмене, „переход на сторону противника“ — это ответ на действия граждан России, несогласных с политикой государства, — говорит адвокат. — Тех, кто ее не поддерживает, тех, кто общается с украинцами, тех, кто не желает победы России и готовы помогать Украине, в России все-таки много. Эти люди иногда пишут в „Легион Свобода России“, „Азов“ и так далее. Именно для борьбы с ними и были приняты эти статьи. И поскольку сейчас власть видит в этом угрозу, то и статья будет применяться очень активно».

Людей задерживают совершенно разными способами. Многих останавливают на границе, проверяют телефоны. Очень много дел возбуждают именно в том случае, если находят что-то в телефоне. Существует огромное количество фейковых аккаунтов Легиона, Азова, которые на самом деле ведут силовики и, по сути, занимаются провокациями. Они вступают в переписку с гражданами России, а потом их задерживают и обвиняют либо в конфиденциальном сотрудничестве, либо в государственной измене,

— объясняет он.

И так же, как и в случае со статьей о «госизмене», по статье о «конфиденциальном сотрудничестве» будет все больше и больше дел, которые просто не будут попадать в публичное пространство, уверен Евгений Смирнов. 

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