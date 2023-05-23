Бои в Белгородской области РФ: что известно к моменту отмены режима КТО
Опубликовано: Отредактировано:
Вечером 23 мая в российской Белгородской области объявили об отмене режима «контртеррористической операции», введенного накануне для отражения рейда, совершенного с украинской территории. О вторжении в приграничный Грайворонский район РФ заявили легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус». Эксперты указывают, что эта вооруженная вылазка стала самой масштабной и продолжительной диверсией на территории самой России с начала ее полномасштабного вторжения в Украину.
Около 18 часов вечера вторника, 23 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене режима «контртеррористической операции» на территории региона. Затем он опубликовал фотографии своей поездки по селам Гора-Подол, Глотово и Козинка, где шли бои.
Накануне именно Гладков официально сообщил о проникновении в приграничный Грайворонский район «диверсионно-разведывательной группы ВСУ», а затем о введении режима КТО (к 18 часам 22 мая).
Минобороны РФ сообщило о боях в Белгородской области лишь на второй день. В дневной сводке 23 мая ведомство заявило, что накануне на территорию РФ после артподготовки «вторглось подразделение украинского националистического формирования». Эти формирования, по утверждению генерала Игоря Конашенкова, «были заблокированы и разгромлены». Участники вторжения были «отброшены на территорию Украины», где по ним якобы «продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации». МО РФ заявило об «уничтожении» 70 человек, а также техники (4 боевые бронированные машины и 5 пикапов). МО РФ также опубликовало аэросъемку, на которой российская авиация наносит удары по собственному пограничному пункту Грайворон. Вечером 23 мая канал «Звезда» минобороны РФ короткое видео, названное съемкой на «месте уничтожения ДРГ ВСУ в Белгородской области»: на нем несколько поврежденных бронеавтомобилей и амуниция. Российские т.н. «военкоры» и пропагандистские каналы во вторник вечером распространили видео, на котором видны тела шести человек в камуфляже без опознавательных знаков (утверждается, что это убитые «диверсанты»).
22 мая о военной операции в Белгородской области сообщили в своих телеграм-каналах легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» (РДК), состоящие в основном из россиян, воюющих против режима Путина.
Также 22 мая представитель Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов сообщал об операции по созданию «зоны безопасности» в Белгородской области (по его словам, в вылазке участвовали только граждане РФ). Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что власти Киева не имеют «непосредственного отношения» к этим событиям.
Вечером 23 мая в канале легиона «Свобода России» появились сообщения о первых итогах вылазки на территорию Белгородской области («разгром сил ФСБ» в ходе боев и «уничтожение мотострелковой роты ВС РФ»), а целью операции названо «создание демилитаризованной зоны между Россией и Украиной».
В «Русском добровольческом корпусе» вечером 23 мая заявили об отсутствии потерь в ходе вылазки на территорию РФ. О том, что «операция не завершена», написал корреспондент издания FT в Киеве Кристофер Миллер: он сослался на свой сегодняшний разговор по телефону с лидером РДК Денисом Никитиным.
Издание «Агентство» резюмировало данные о технике, которую потеряли боевые группы, участвовавшие в боевой вылазке, насчитав по фото и видео с места событий 8 единиц.
Эксперты назвали события 22-23 мая самой масштабной вооруженной вылазкой, совершенной на территорию самой РФ с начала ее полномасштабного вторжения в Украину.
23 мая кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что происходящее в Белгородской области «вызывает глубокую обеспокоенность и требует больших усилий» от российских властей.
«Коммерсант» сообщал, что в ходе нападения была обстреляна мотострелковая воинская часть в Белгороде-22, двое военных погибли, четверо были ранены. Издание SOTA напоминало, что в военном городке Белгород-22, в Головчанском лесу, находилась база хранения тактических ядерных зарядов (согласно публикации данных договора СНВ-3).
«Новая газета Европа», ссылаясь на источник в ВС РФ, сообщила, что в Белгородскую область после «вторжения ДРГ» были стянуты силы мотострелков (около 3200 бойцов и 20 единиц техники) и армейского спецназа (около 1000 человек и 40 единиц техники), а также переброшены сотрудники подразделений «Альфа» и «Вымпел» ЦСН ФСБ.
Вечером 23 мая губернатор Белгородской области Гладков сообщил о гибели «мирного жителя села Козинка», а также ранении его супруги во время боевых действий. Ранее Гладков сообщал о 12 раненых гражданских лицах и эвакуации 100 жителей из сел Глотово и Козинка, а также о смерти 82-летней женщины во время эвакуации.
По фото и видеозаписям, которые размещались участниками рейда, СМИ установили личности некоторых бойцов.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться