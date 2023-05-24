«Когда русские националисты идут в атаку с чеченцами или якутами, их трудно упрекнуть в нацизме или фашизме»: что известно об РДК
В понедельник в Белгородской области минобороны РФ объявило режим контртеррористической операции (КТО): по меньшей мере четыре района подверглись обстрелам и атакам беспилотников, жителей почти десятка городов области эвакуировали. Правовой режим КТО был объявлен к вечеру понедельника и меньше чем через сутки был отменен российским минобороны в связи с «ликвидацией» угрозы. Множественным атакам подвергся приграничный Грайворонский район Белгородчины. Ответственность за эту вооруженную вылазку взяли на себя бойцы легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса».
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По словам международных наблюдателей, эта вооруженная диверсия — самая масштабная и продолжительная на территории самой России с начала ее военного вторжения в Украину.
Одним из партнеров и политических союзников Русского добровольческого корпуса с осени прошлого года стало политическое объединение российских эмигрантов «Гражданский совет» (ГС). О начале работы ГС заявил 2 ноября 2022 года, объединение учреждено в Варшаве.
В коротком «Меморандуме» ГС декларирует солидарность «с резолюцией Парламентской Ассамблеи Совета Европы о признании действующего политического режима в России террористическим».
Кроме «инициативных групп граждан из национальных республик и регионов Российской Федерации» политическое объединение представлено «подразделениями граждан РФ в составе Вооруженных сил Украины для прекращения войны в Украине и реализации Гражданского транзита —программы по отстранению от власти преступной группы».
Объединение сичтает, что «отстранение террористов от власти в стране требует применения легитимной вооруженной силы».
Чуть ниже, на странице «Меморандума» — лаконичная фраза:
«Если вы хотите стать добровольцем Русского Добровольческого Корпуса (РДК), Сибирского батальона или одного из национальных подразделений в составе Иностранного легиона ГУР МОУ, перейдите по ссылке».
О том, как идет набор добровольцев в эти подразделения, какие функции выполняет «Гражданский совет» и почему в одном танке могут оказаться русский правый националист и преподаватель йоги, русская служба RFI поговорила с международным секретарем и сооснователем политического объединения, Анастасией Сергеевой.
RFI: Когда был создан «Русский добровольческий корпус»?
РДК — подразделение в составе Международного Легиона Минобороны Украины.
Это не ЧВК и не партизанское движение. Это такое же подразделение как полк Калиновского, Грузинский Батальон и другие подразделения Легиона.
Они вошли в Легион в августе прошлого года, до этого у них был статус теробороны.
Костяк РДК — это граждане РФ, которые воевали в составе батальона «Азов».
К ним присоединились те, кто был в Украине на момент начала войны.
Какие функции выполняет Гражданский совет? Сложно ли было организовать набор добровольцев, как реагировала Украина?
Конечно сложно. Идея ГС (еще без названия и подробностей) родилась в первые дни войны. Основатели — это те, кто сразу понимали, чего мы хотим и не надо было тратить время на обсуждение. Первые контакты с Украиной были в марте прошлого года, но потом были Буча и Ирпень и указ Зеленского о запрете въезда для граждан РФ: все это сильно отодвинуло процесс во времени. Нам очень помогло то, что Денис Соколов — очень известный и уважаемый среди мусульман исследователь Кавказа (Денис Соколов — сооснователь объединения «Гражданский совет»). Это позволило наладить отношение с командиром Батальона «Крым» Исой Акаевым. Сейчас есть очень четкое понимание что мы союзники и мы благодарны украинцам, которые помогали нам все это время. Их доверие мы ценим очень высоко.
Осенью прошлого года мы (ГС) договорились с украинским командованием, что РДК станет площадкой для добровольцев которых мы набираем за пределами Украины. На тот момент это было единственное структурно развитое подразделение куда было возможно добавлять людей.
С начала этого года туда пришло несколько волн пополнения через нас.
Ребята, которые прошли через нас тоже участвовали в операции в марте и сейчас.
Недавно один из наших добровольцев погиб, его звали Дмитрий, мы не называем его фамилию, потому что его родные в РФ. Еще двое были ранены. Один из них —тяжело.
Возникает много вопросов по поводу политической позиции бойцов – в телеграм-канале РДК на одном из видео – двое людей, которых сложно представить вместе в обычной жизни – ультра-правый националист Алексей Лёвкин и бывший актер и преподаватель йоги, анархист Кирилл Канахин. Что вы можете ответить на подобные претензии? Можно ли хотя бы широкими мазками описать состав?
Те, кто идут через нас не обязательно ультра-правые.
Но сейчас появляется еще Сибирский батальон, куда идет набор добровольцев и лево-анархисты. Поэтому дальше у добровольцев есть выбор, куда идти. Сейчас основной нюанс — это обеспечить проезд тем, кто в третьих странах (визы), тем, кто в РФ без загранпаспортов, тем, кто в процедуре убежища в ЕС, но хочет воевать.
Это рабочие моменты, и мы их решаем в ГС как раз.
Также мы обеспечиваем экипировку, обучение, транспорт, помогаем семьям и самим добровольцам пока они не подпишут контракт с ВСУ и не встанут на довольствие.
ГС — это очень широкая коалиция, которая предполагает участие всех, кто готов воевать за свою родину (какой бы смысл он не вкладывал в это). Поэтому у нас русские националисты вынуждены смиряться с националистами черкесскими или якутскими. Правые — с левыми, мусульмане — с православными и т. д.
Во-первых, это логично — если тебе не нравится, что воюют только правые, присоединяйся сам.
Во-вторых, в РФ было слишком много дискриминации и раскалывания всех против всех. Если человек не совершает преступления, он имеет право на свои мысли и идеи. И зачастую именно маргинализация националистов либеральной интеллигенцией загоняла часть из них в фашизм и нацизм. Когда русские националисты идут в атаку с чеченцами или якутами — их трудно упрекнуть в нацизме или фашизме.
Вчера российские власти объявили об окончании режима КТО в Белгородской области, она продлилась чуть меньше суток и была закончена в связи с «ликвидацией» угрозы. Какова была цель операции? Как вы оцениваете саму операцию, достигнута ли была цель?
То, что касается операции — лучше дождаться официальных заявлений, а не гадать и не намекать ни на что. Вчера командир РДК у Фейгина подтвердил что операция еще идет. Ждём пока*.
Из того что видно — власти РФ не подготовлены к войне или партизанскому сопротивлению внутри. Одно дело бить дубинками безоружных студентов и пенсионеров, выхватывать мирных граждан из постели как в 37-ом. А другое — противостоять мужчинам, которые хотят контролировать территорию сами.
Понятно, что все заявления губернаторов ФСБ и прочих — это отчетно-бюрократические отписки.
*На момент публикации заметки Русский добровольческий корпус выпустил видео, сделанное в ходе пресс-конференции. По словам командира с позывным WHITE REX, погибших в ходе операции — нет, два человека легко ранены. Операция оценивается командованием РДК как успешная, так как, по словам WHITE REX, любое пересечение границы РФ и отход обратно без потерь — «это успех».
Как ГС и члены РДК видят Россию — сегодняшнюю и будущую?
Мы, коалиция Гражданский совет, признаем РФ как несостоятельное государство. А руководство — военными и политическими преступниками.
Одна из необходимых задач — независимый трибунал. Мы собираем следственный материал для него и формируем обвинительные заключения предварительные.
Мы сходимся в том, что у всех наций есть право на самоопределение. Это значит, что по умолчанию все республики и региональные общности/этносы свободны изначально выбирать между независимостью, участием в Федерации или конфедерации, автономией и т. д.
Мы, как и РДК убеждены, что русские как нация тоже имеют право на самоопределение. И это, в том числе, может быть излечением от имперскости и колониализма. Тем не менее не все так просто. потому что все, в целом чувствуют, что русские очень разные.
То есть сепаратистских целей как таковых — нет?
В условиях, когда Путин уже все сделал для распада страны, сепаратизм есть только у тех, кто воюет на стороне Кремля: как только Путина не станет, они будут делить территории и контроль над ними.
Вам уже задавали вопросы о том, как и кем осуществляется финансирование. Я спрошу об этом тоже. Также задам и другой вопрос — есть ли у добровольцев гарантия, что ГС — не проект спецслужб, неважно чьих?
Про финансирование. Представители региональных и национальных и других сообществ (например диаспоральные группы) участвуют в работе, в том числе и финансово.
Мы также собираем пожертвования от сторонников. Конечно, финансирование не очень большое и не очень стабильное. Кто-то дает по 1000 евро, кто-то по 100, кто-то по 10000. Поэтому у нас нет богатых медийных проектов и PR-служб, мы не занимаемся блогерством.
Средства идут на обучение, экипировку и т. д., о чем я уже упоминала.
Про гарантии… Ну, наверное гарантии в нашей репутации, бэкграунде тех, кто взял на себя публичные функции. Никто из нас не бегал договариваться о чем-то в АП, не работал на Кремль, не получал подряды от мэрии Москвы. У нас честная и прозрачная биография.
Никаких лучших гарантий не бывает.
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