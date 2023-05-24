«Когда русские националисты идут в атаку с чеченцами или якутами, их трудно упрекнуть в нацизме или фашизме»: что известно об РДК

интервью

В понедельник в Белгородской области минобороны РФ объявило режим контртеррористической операции (КТО): по меньшей мере четыре района подверглись обстрелам и атакам беспилотников, жителей почти десятка городов области эвакуировали. Правовой режим КТО был объявлен к вечеру понедельника и меньше чем через сутки был отменен российским минобороны в связи с «ликвидацией» угрозы. Множественным атакам подвергся приграничный Грайворонский район Белгородчины. Ответственность за эту вооруженную вылазку взяли на себя бойцы легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса».

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По словам международных наблюдателей, эта вооруженная диверсия — самая масштабная и продолжительная на территории самой России с начала ее военного вторжения в Украину.

Одним из партнеров и политических союзников Русского добровольческого корпуса с осени прошлого года стало политическое объединение российских эмигрантов «Гражданский совет» (ГС). О начале работы ГС заявил 2 ноября 2022 года, объединение учреждено в Варшаве.

В коротком «Меморандуме» ГС декларирует солидарность «с резолюцией Парламентской Ассамблеи Совета Европы о признании действующего политического режима в России террористическим».

Кроме «инициативных групп граждан из национальных республик и регионов Российской Федерации» политическое объединение представлено «подразделениями граждан РФ в составе Вооруженных сил Украины для прекращения войны в Украине и реализации Гражданского транзита —программы по отстранению от власти преступной группы».

Объединение сичтает, что «отстранение террористов от власти в стране требует применения легитимной вооруженной силы».

Чуть ниже, на странице «Меморандума» — лаконичная фраза:

«Если вы хотите стать добровольцем Русского Добровольческого Корпуса (РДК), Сибирского батальона или одного из национальных подразделений в составе Иностранного легиона ГУР МОУ, перейдите по ссылке».

О том, как идет набор добровольцев в эти подразделения, какие функции выполняет «Гражданский совет» и почему в одном танке могут оказаться русский правый националист и преподаватель йоги, русская служба RFI поговорила с международным секретарем и сооснователем политического объединения, Анастасией Сергеевой.

RFI: Когда был создан «Русский добровольческий корпус»?

РДК — подразделение в составе Международного Легиона Минобороны Украины.

Это не ЧВК и не партизанское движение. Это такое же подразделение как полк Калиновского, Грузинский Батальон и другие подразделения Легиона.

Они вошли в Легион в августе прошлого года, до этого у них был статус теробороны.

Костяк РДК — это граждане РФ, которые воевали в составе батальона «Азов».

К ним присоединились те, кто был в Украине на момент начала войны.

Какие функции выполняет Гражданский совет? Сложно ли было организовать набор добровольцев, как реагировала Украина?

Конечно сложно. Идея ГС (еще без названия и подробностей) родилась в первые дни войны. Основатели — это те, кто сразу понимали, чего мы хотим и не надо было тратить время на обсуждение. Первые контакты с Украиной были в марте прошлого года, но потом были Буча и Ирпень и указ Зеленского о запрете въезда для граждан РФ: все это сильно отодвинуло процесс во времени. Нам очень помогло то, что Денис Соколов — очень известный и уважаемый среди мусульман исследователь Кавказа (Денис Соколов — сооснователь объединения «Гражданский совет»). Это позволило наладить отношение с командиром Батальона «Крым» Исой Акаевым. Сейчас есть очень четкое понимание что мы союзники и мы благодарны украинцам, которые помогали нам все это время. Их доверие мы ценим очень высоко.

Осенью прошлого года мы (ГС) договорились с украинским командованием, что РДК станет площадкой для добровольцев которых мы набираем за пределами Украины. На тот момент это было единственное структурно развитое подразделение куда было возможно добавлять людей.

С начала этого года туда пришло несколько волн пополнения через нас.

Ребята, которые прошли через нас тоже участвовали в операции в марте и сейчас.

Недавно один из наших добровольцев погиб, его звали Дмитрий, мы не называем его фамилию, потому что его родные в РФ. Еще двое были ранены. Один из них —тяжело.

Возникает много вопросов по поводу политической позиции бойцов – в телеграм-канале РДК на одном из видео – двое людей, которых сложно представить вместе в обычной жизни – ультра-правый националист Алексей Лёвкин и бывший актер и преподаватель йоги, анархист Кирилл Канахин. Что вы можете ответить на подобные претензии? Можно ли хотя бы широкими мазками описать состав?

Те, кто идут через нас не обязательно ультра-правые.

Но сейчас появляется еще Сибирский батальон, куда идет набор добровольцев и лево-анархисты. Поэтому дальше у добровольцев есть выбор, куда идти. Сейчас основной нюанс — это обеспечить проезд тем, кто в третьих странах (визы), тем, кто в РФ без загранпаспортов, тем, кто в процедуре убежища в ЕС, но хочет воевать.

Это рабочие моменты, и мы их решаем в ГС как раз.

Также мы обеспечиваем экипировку, обучение, транспорт, помогаем семьям и самим добровольцам пока они не подпишут контракт с ВСУ и не встанут на довольствие.

ГС — это очень широкая коалиция, которая предполагает участие всех, кто готов воевать за свою родину (какой бы смысл он не вкладывал в это). Поэтому у нас русские националисты вынуждены смиряться с националистами черкесскими или якутскими. Правые — с левыми, мусульмане — с православными и т. д.

Во-первых, это логично — если тебе не нравится, что воюют только правые, присоединяйся сам.

Во-вторых, в РФ было слишком много дискриминации и раскалывания всех против всех. Если человек не совершает преступления, он имеет право на свои мысли и идеи. И зачастую именно маргинализация националистов либеральной интеллигенцией загоняла часть из них в фашизм и нацизм. Когда русские националисты идут в атаку с чеченцами или якутами — их трудно упрекнуть в нацизме или фашизме.

Вчера российские власти объявили об окончании режима КТО в Белгородской области, она продлилась чуть меньше суток и была закончена в связи с «ликвидацией» угрозы. Какова была цель операции? Как вы оцениваете саму операцию, достигнута ли была цель?

То, что касается операции — лучше дождаться официальных заявлений, а не гадать и не намекать ни на что. Вчера командир РДК у Фейгина подтвердил что операция еще идет. Ждём пока*.

Из того что видно — власти РФ не подготовлены к войне или партизанскому сопротивлению внутри. Одно дело бить дубинками безоружных студентов и пенсионеров, выхватывать мирных граждан из постели как в 37-ом. А другое — противостоять мужчинам, которые хотят контролировать территорию сами.

Понятно, что все заявления губернаторов ФСБ и прочих — это отчетно-бюрократические отписки.

*На момент публикации заметки Русский добровольческий корпус выпустил видео, сделанное в ходе пресс-конференции. По словам командира с позывным WHITE REX, погибших в ходе операции — нет, два человека легко ранены. Операция оценивается командованием РДК как успешная, так как, по словам WHITE REX, любое пересечение границы РФ и отход обратно без потерь — «это успех».

Как ГС и члены РДК видят Россию — сегодняшнюю и будущую?

Мы, коалиция Гражданский совет, признаем РФ как несостоятельное государство. А руководство — военными и политическими преступниками.

Одна из необходимых задач — независимый трибунал. Мы собираем следственный материал для него и формируем обвинительные заключения предварительные.

Мы сходимся в том, что у всех наций есть право на самоопределение. Это значит, что по умолчанию все республики и региональные общности/этносы свободны изначально выбирать между независимостью, участием в Федерации или конфедерации, автономией и т. д.

Мы, как и РДК убеждены, что русские как нация тоже имеют право на самоопределение. И это, в том числе, может быть излечением от имперскости и колониализма. Тем не менее не все так просто. потому что все, в целом чувствуют, что русские очень разные.

То есть сепаратистских целей как таковых — нет?

В условиях, когда Путин уже все сделал для распада страны, сепаратизм есть только у тех, кто воюет на стороне Кремля: как только Путина не станет, они будут делить территории и контроль над ними.

Вам уже задавали вопросы о том, как и кем осуществляется финансирование. Я спрошу об этом тоже. Также задам и другой вопрос — есть ли у добровольцев гарантия, что ГС — не проект спецслужб, неважно чьих?

Про финансирование. Представители региональных и национальных и других сообществ (например диаспоральные группы) участвуют в работе, в том числе и финансово.

Мы также собираем пожертвования от сторонников. Конечно, финансирование не очень большое и не очень стабильное. Кто-то дает по 1000 евро, кто-то по 100, кто-то по 10000. Поэтому у нас нет богатых медийных проектов и PR-служб, мы не занимаемся блогерством.

Средства идут на обучение, экипировку и т. д., о чем я уже упоминала.

Про гарантии… Ну, наверное гарантии в нашей репутации, бэкграунде тех, кто взял на себя публичные функции. Никто из нас не бегал договариваться о чем-то в АП, не работал на Кремль, не получал подряды от мэрии Москвы. У нас честная и прозрачная биография.

Никаких лучших гарантий не бывает.

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