«Пощечина Кремлю»: французская пресса о боях в Белгородской области

«Война в Украине: что происходит в российском Белгороде?», «Кто такие борцы с Путиным?», «Ситуация в Белгороде вызывает иронию в Украине», «Белгородская область – уязвимая точка России» – подобные заголовки можно увидеть во французских СМИ за последние три дня.

Реклама Читать далее

«Cобытия в приграничной с Украиной Белгородской области подрывают ряд определенностей. Способность украинской стороны совершать вторжения в соседнюю страну была известна. Последнее крупное, в марте, было даже в значительной степени постановочным, с кратковременным захватом нескольких общественных зданий в Брянской области. Но атака в понедельник, проведенная против населенных пунктов Глотово, Козинка и Гора-Подол, иного порядка», – как пишет Le Monde, задействованные силы были намного большими, в них участвовало несколько десятков человек, а также бронетехника. С российской стороны наблюдалось развертывание боевых вертолетов. Звуки взрывов, которые свидетели слышали в течение нескольких часов, также не оставляют сомнений в жестокости боев.

«Тактическую цель этой операции определить непросто», – пишет корреспондент Le Monde Бенуа Виткин. Возможно, речь идет о поднятии боевого духа украинцев после разгрома Бахмута (такое предположение сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ссылаясь на желание Киева «отвлечь внимание»).

Вторжение также может быть частью подготовки к крупному контрнаступлению украинской армии. Об этом говорят во французских СМИ различные военные эксперты. Операция в Белгородской области может служить дестабилизации российской армии, показывая, что опасность может исходить откуда угодно, и заставив ее рассредоточить свои войска за пределами тех участков фронта, где это наступление наиболее ожидаемо.

Прокремлевские военные комментаторы обсуждают слабость российской защиты в приграничных районах, обороняемых срочниками и мобилизованными. И даже при том, что в российских теленовостях событиям уделялось всего три минуты, «психологический шок, вероятно, больший, чем тот, который был вызван атакой беспилотников на Кремль 3 мая» налицо, – пишет Бенуа Виткин. Властям пришлось принять решение о введении в Белгородской области «законного режима проведения антитеррористической операции» — первое с начала вторжения на Украину. Это возвращает россиянам воспоминания периода 1990-х годов, когда большие территории Кавказа были охвачены вооруженным конфликтом.

В Киеве события вызвали только ироническую улыбку, пишет издание Courrier International. Украинские власти заявили, что «не имеют ничего общего» с вторжением. «Но саркастический тон этих опровержений больше похож на откровенную претензию», – добавляет журналист, цитируя высказывание в Twitter советника президента Зеленского Михаила Подоляка. «Как известно, танки продаются во всех военных излишках», — это отсылка к фразе, использованной в 2014 году Владимиром Путиным и другими российскими официальными лицами для объяснения присутствия российских боевиков на Донбассе: «Российскую форму легко найти в военных излишках…»

Вместе с тем, всех французских журналистов интересует, кто принимал участие в атаке. Ответственность за нее на себя взяли два военных формирования – легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус».

Создание группы «Свобода России» датируется примерно 10 марта 2022 года, а первое публичное выступление состоялось 5 апреля того же года, когда ряд ее участников провели пресс-конференцию для иностранных журналистов, указывает на своем сайте RadioFrance. В заметке отмечается «неясное» происхождении легиона – «все говорят о вооруженном корпусе, состоящем из бывших российских солдат, которые были захвачены в первые дни российского вторжения в Украину и которые, оказавшись в плену, осознали свои ошибки и решили взяться за оружие вместе с украинцами.

«Легион «Свобода России», состоящий из четырех батальонов общей численностью в тысячу человек, выдвигает умеренную политическую линию и незыблемость российских границ 1991 года, – пишет Le Figaro. «Русский добровольческий корпус (РДК), вдохновленный националистическими и расистскими идеями, выступает за этнически однородную Россию и предлагает федеративным республикам, которые этого желают (в частности, на Кавказе), вернуть себе свободу. До сих пор две группы ссылались на свои идеологические разногласия, чтобы официально отказываться от любого сотрудничества. Однако в последние дни они решили заключить соглашение о совместных действаиях». 31 августа 2022 года легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и «Национальная республиканская армия» подписали Ирпеньскую декларацию, в которой подписавшие стороны обязуются сотрудничать, чтобы свергнуть путинское государство и осудить захват Крыма и Донбасса Россией.

«Близость Белгорода к украинскому фронту делает его стратегическим пунктом для России», – пишет Libération. Регион используется для обучения, перемещения и размещения российских войск, через него поезда перевозят военную технику, на его складах хранятся большие запасы боеприпасов. Кроме этого, в области расположен объект Белгород-22 – место хранения ядерного оружия, поспешно эвакуированного в понедельник из-за все более близких боев. Удар по этим инфраструктурам может дестабилизировать российскую организацию и стратегию в конфликте.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться