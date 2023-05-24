Правозащитника Бахрома Хамроева приговорили к 14 годам заключения из-за помощи мусульманам

Военный суд приговорил правозащитника и бывшего члена ликвидированного ПЦ «Мемориал» Бахрома Хамроева к 14 годам колонии. Хамроев оказывал юридическую помощь мусульманам, обвиняемым в причастности к террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

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Как сообщает Центр защиты прав человека «Мемориал», согласно приговору, Бахром Хамроев должен будет провести три года в тюрьме и 11 — в колонии строгого режима. Ему также будет запрещено администрировать сайты в течение четырех лет.

Накануне прокурор просил назначить Хамроеву 21 год заключения по статьям об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК) и об организации деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 205.5 УК).

Первое уголовное дело против мужчины возбудили в конце февраля 2022 года по статье об оправдании терроризма, с тех пор он находится под стражей. Силовики усмотрели в его постах в фейсбуке поддержку исламистской партии «Хизб ут-Тахрир».

О втором деле против правозащитника стало известно в октябре. Хамроеву вменили организацию деятельности террористической организации из-за того, что он помогал мусульманам, которых преследовали по подозрениям в связях с «Хизб ут-Тахрир». В декабре ФСБ сообщила о завершении следствия против мужчины.Во время суда в мае 2023 Хамроеву переквалифицировали обвинение на более легкое: его осудили по статье об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК), а не об организации такой деятельности (ч. 1 ст. 205.5 УК).

В рамках дела об организации деятельности террористической организации Хамроева обвиняют в том, что он «представлял интересы сторонников террористической организации в правоохранительных органах, судах, в том числе Европейском суде по правам человека»; оказывал юридическую помощь гражданам Узбекистана, которых разыскивали власти Узбекистана; описывал в правозащитном докладе политические преследования в Узбекистане и Таджикистане; написал письма в соответствующие органы Германии и Швеции о необходимости предоставить конкретным людям политическое убежище. Наконец, следствие считает, что Хамроев вовлек неких лиц в деятельность «Хизб ут-Тахрир», но, по информации «Мемориала», не указывает, кого именно.

Экспертиза сделала вывод о принадлежности правозащитника к «Хизб ут-Тахрир», на основе его выступления перед мусульманами в 2011 году в Московском гостиничном комплексе «Измайлово». В нем Хамроев поздравил единоверцев с Рамаданом, приветствовал объединение мусульман и пожелал, «чтобы мусульмане приобрели свободное, независимое, мощное государство».

В рамках дела против правозащитника в марте 2022 года прошли обыски в офисах «Мемориала» и «Гражданского содействия». Также ФСБ провела обыск у родственницы Хамроева.

В октябре Совет Центра защиты прав человека «Мемориал» потребовал освободить Хамроева.

Бахром Хамроев занимается правозащитной деятельностью в России с 1992 года. В последние годы он чаще всего защищает права мигрантов из Азии и российских мусульман. В феврале 2020 года суд прекратил уголовное дело против Хамроева по статье о фиктивной регистрации иностранцев (ст. 322.2 УК) из-за истечения сроков давности.

В апреле племянника Хамроева арестовали на 10 суток из-за того, что он отказался подписывать повестку в военкомат.

Исламистскую партию «Хизб ут-Тахрир» признали на территории России террористической организацией. Ее участников обвиняют и приговаривают к реальным срокам лишь на основании того, что они встречались на квартирах, читали религиозную литературу и вербовали новых участников. По мнению Информационно-аналитического центра «Сова» и проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал», партия признана в России террористической неправомерно.

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