Министры обороны РФ и Беларуси подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Минске подписали документы о размещении российского нестратегического ядерного оружия на территории Беларуси.

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Согласно открытым данным, специальными тактическими называются боеприпасы для комплекса «Искандер-М» с ядерной боевой частью.
Согласно открытым данным, специальными тактическими называются боеприпасы для комплекса «Искандер-М» с ядерной боевой частью. REUTERS/Sergei Karpukhin/Files
RFI
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«Министры обороны Белоруссии и России в ходе двухсторонней встречи в Минске подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия на территории республики, сообщает в четверг пресс-служба белорусского военного ведомства», – сообщает Interfax.

По заявлению белорусского ведомства, подписанный министрами документы определяют «порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище». А российский министр Шойгу подчеркнул, что «Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной».

Это [размещения ЯО] прямо нарушает наш безъядерный статус, закрепленный в Конституции, и обеспечивает контроль России над Беларусью на годы вперед, а также создает еще большую угрозу безопасности Украины и всей Европы,

 — заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

В марте президент России Владимир Путин сообщил о договоренности с Александром Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. 26 апреля Минобороны РФ сообщило, что белорусские военные в ходе обучения в РФ детально изучили применение тактических специальных боеприпасов ракетного комплекса «Искандер-М». Согласно открытым данным, специальными тактическими называются боеприпасы для комплекса «Искандер-М» с ядерной боевой частью.

14 апреля Минобороны РФ сообщило, что завершило обучение белорусских военных эксплуатации штурмовиков Су-25. Согласно сообщению, на занятиях были освоены новые способы применения современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных боеприпасов.

26 апреля — в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС — белорусы вышли на акции протеста в Варшаве, Торонто, Батуми, Берлине, Вильнюсе и других городах мира, чтобы высказаться против размещения ядерного оружия на территории Беларуси.

 

 

 

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