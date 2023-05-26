Взрывы в Краснодаре: губернатор заявил о «падении двух беспилотников»

Ранним утром 26 мая жители Краснодара сообщили, что слышали звуки взрывов. Позднее губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что речь идет о «падении» двух беспилотников в центре города.

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«Причиной утреннего происшествия на ул. Морской в краевом центре стало падение двух беспилотников. Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное — обошлось без жертв», — написал в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

До этого российские власти, сообщаяя о случившемся в центре Краснодара, говорили о «хлопке» и «инциденте», не называя его причин. Никаких комментариев от минобороны РФ не поступало.

Жители Краснодара сообщали, что видели нечто летящее и жужжащее, а затем услышали два взрыво, между которыми прошло несколько минту. Российские телеграм-каналы опубликовали видео, на котором видна атака. На одном из видео четко виден летящий дрон, а затем вспышка и звук взрыва.

Местное издание 93.ru сообщает, что в результате взрыва на Морской улице пострадало прилегающее к вышке здание МТС, а на соседней улице — пятиэтажка и частный дом.

О работе ПВО в Краснодаре российские власти в своих сообщениях не упоминали.

Краснодар находится примерно в 330 км от ближайшей точки российско-украинского фронта.

В начале мая сообщалось об атаках беспилотников на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, в результате чего там начался пожар.

РФ неоднократно обвиняли Киев в дроновых атаках на российской территории, в том числе против резиденции Путина в московском Кремле. В Киеве подчеркивают, что сопротивляются российской агрессии только на украинской территории.

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