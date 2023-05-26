Голландская прокуратура наложила арест на землю бывшего зятя Владимира Путина.

Голландская прокуратура наложила арест на землю недалеко от Амстердама, принадлежащую бывшему зятю Владимира Путина. Об этом говорится в расследовании, проведенном The Guardian совместно с интернет-изданиями Follow the Money и Проект Медиа. Голландский бизнесмен Йоррит Фаассен был женат на Марии Воронцовой, старшей дочери президента России. Его имущество было арестовано 12 мая «в рамках уголовного расследования» «органом, отвечающим за обеспечение соблюдения санкций», указывает британская газета, уточняя, что точная причина этого ареста не известна.

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Голландская прокуратура 12 мая наложила арест на участок земли площадью 1432 квадратных метра недалеко от Амстердама, принадлежащий бывшему зятю президента РФ Владимира Путина, пишет The Guardian.

Сообщается, что земельный участок в Дуйвендрехте принадлежит Йорриту Фаассену, голландскому бизнесмену, который был женат на Марии Воронцовой, старшей дочери главы Кремля. Запись в земельном реестре Нидерландов свидетельствует о том, что участок был конфискован за финансовые, экономические и экологические правонарушения.

По словам Хелин Овер де Линден, юриста и эксперта по санкциям, конфискация указывает на то, что Фаассен, вероятно, стал объектом расследования, хотя точная причина конфискации не может быть установлена ​​из общедоступных документов. Нидерландская прокуратура не стала комментировать причину конфискации.

Издание пишет, что Фаассена, который живет в Москве, допросили в голландском аэропорту Схипхол. Предполагается, что он нарушил введенные санкции. У него конфисковали ноутбук и мобильный телефон. Фаассен, как сообщается, вернулся в Москву.

По словам журналистов, обе взрослые дочери Путина, Мария и Катерина, были внесены в санкционные списки ЕС и США в апреле 2022 года, вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Однако Фаассен не подвергается никаким санкциям в США, ЕС или Великобритании.

В материале говорится, что Фаассен женился на Воронцовой в 2008 году, но затем пара развелась. Земельный участок рядом с Амстердамом и его связь с Фаассеном хорошо известны общественности. Вскоре после того, как в 2022 году началось полномасштабное вторжение России в Украину, протестующие установили на участке плакаты, призывающие Путина освободить оппозиционера Алексея Навального.

Сообщается, что, хотя участок в настоящее время пуст, в 2021 году зарегистрированный владелец Фаассен подал заявку на разрешение построить на земле дом и шесть небольших офисных зданий.

Напомним, что в январе стало известно, что дочери Путина за прошлый год заработали почти по 10 млн рублей. По данным журналистов, они получили в свое распоряжение налоговые декларации дочерей российского президента и верифицировали документы с помощью источника в Пенсионном фонде.

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