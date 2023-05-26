Французский производитель шин Michelin продал свои активы в России местной компании

Французский производитель шин Michelin продал свои активы в России, включая завод в подмосковном Давыдове, российскому дистрибьютору «Пауэр Интернэшнл-шины». Об этом в пятницу, 26 мая, сообщается в пресс-релизе французского предприятия.

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Основанная в Клермон-Ферране шинная фирма Michelin была представлена в еще в царской России в начале XX века, ушла из России в 1917 году и вернулась в 1997-м, отмечает французское экономическое издание Les Echos. После начала полномасштабной военной интервенции РФ в Украину Michelin снова ушла из России, как и многие другие западные компании.

С 15 марта 2022 года Michelin остановила все производство в РФ, обязавшись поддержать сотни своих российских сотрудников. С тех пор ее шинный завод в подмосковном Давыдове, работавший с 2004 года, простаивал. До этого фабрика в Давыдове обеспечивала 1% общего шинного производства группы. Что касается продаж Michelin, на Россию приходилось 2%.

О планах продажи своих российских активов Michelin сообщила в июне 2022 года. Тогда в коммюнике Michelin говорилось, что группа «вынуждена» планировать продажу к концу 2022 года и рассматривает вариант с передачей бизнеса своему локальному менеджменту. Однако этот сценарий не удалось реализовать «из-за значительных сложностей, не позволяющих сделать такую деятельность автономной», пояснили в Michelin.

26 мая было официально объявлено, что Michelin продала российской компании свой шинный завод в подмосковном Давыдове и бренд Camso, специализирующийся на внедорожных шинах и гусеницах для спецтехники. Покупателем выступила фирма «Пауэр Интернэшнл-шины» предпринимателя Евгения Дробницы, которая занимается закупкой и сбытом шин разных марок.

Фирма-покупатель, бывший бизнес-партнер Michelin, является одним из основных дистрибьютеров шин в России, имеет представительства по всей стране, отмечается в коммюнике Michelin.

Сумма сделки не оглашается. Отныне власти РФ требуют взноса в бюджет при продаже активов иностранцами. Такие бизнесы должны продаваться за полцены и ниже, писало издание «РБК».

Что будет с заводом в Давыдове?

В пресс-релизе Michelin говорится, что продажа, одобренная российскими властями, позволит сохранить 250 рабочих мест — в основном в Давыдове. «Осознавая, что Power International Tires не смог бы взять весь персонал, Michelin позволила желающим уйти из компании на хороших условиях», — отмечается в коммюнике французского производителя.

Ранее в Michelin сообщали, что в России у них в общей сложности около тысячи сотрудников, в том числе 750 работников — на заводе в Давыдове.

Издание Les Echos пишет, что такие сокращения связаны с тем, что новый владелец собирается использовать завод в качестве склада.

В марте этого года российское издание «Комменсантъ» писало, что «Пауэр Интернэшнл-шины» начала ввозить в РФ шины китайской марки Hifly, что может помочь перезапустить завод в Давыдове. По оценке бизнес-аналитика Михаила Бурмистрова, полноценный перезапуск производства занял бы не менее года.

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