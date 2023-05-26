Япония внесла в свой санкционный список еще 17 физических и 78 юридических лиц из России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве, 21 марта 2023 г.

Реклама Читать далее

Япония расширила санкции, введенные против России из-за войны в Украине. Как сообщил МИД страны, японский «черный список» пополнили 17 россиян и 78 организаций из РФ. Под санкции, в частности, попали российские военачальники и командиры:

командующий ВДВ Михаил Теплинский;

командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев;

начальник штаба группировки войск «Запад» генерал-лейтенант Михаил Зусько;

командующий 90-й танковой дивизии Рамиль Ибатуллин;

Антон Елизаров, которого японские власти называют командующим подразделениями «ЧВК Вагнер»;

Артем Жога, названный командиром батальона «Спарта».

В санкционный список Японии попал гендиректор концерна «Алмаз – Антей» Ян Новиков, телеведущая-пропагандистка Ольга Скабеева, чиновники и прокуроры из аннексированных Россией «ДНР», «ЛНР», территорий Херсонской и Запорожской области, а также Севастополя.

Заморозке также подлежат активы ЦНИИ «Электроприбор» и «Буревестник», АО «Эникс», авиазаводов «Урал», «Сокол», «Иркутск».

Власти Токио также объявили о введении экспортные ограничения против 80 российских организаций. В их числе — Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), Фонд перспективных исследований, КамАЗ, НПО имени Лавочкина, «МегаФон», фонд «Сколково» и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех).

Япония запретила оказание России строительных и инженерных услуг, а экспорт товаров, «способствующих укреплению промышленной базы России» (их список будет опубликован позднее).

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться