Япония внесла в свой санкционный список еще 17 физических и 78 юридических лиц из России
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Япония расширила санкции, введенные против России из-за войны в Украине. Как сообщил МИД страны, японский «черный список» пополнили 17 россиян и 78 организаций из РФ. Под санкции, в частности, попали российские военачальники и командиры:
- командующий ВДВ Михаил Теплинский;
- командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев;
- начальник штаба группировки войск «Запад» генерал-лейтенант Михаил Зусько;
- командующий 90-й танковой дивизии Рамиль Ибатуллин;
- Антон Елизаров, которого японские власти называют командующим подразделениями «ЧВК Вагнер»;
- Артем Жога, названный командиром батальона «Спарта».
В санкционный список Японии попал гендиректор концерна «Алмаз – Антей» Ян Новиков, телеведущая-пропагандистка Ольга Скабеева, чиновники и прокуроры из аннексированных Россией «ДНР», «ЛНР», территорий Херсонской и Запорожской области, а также Севастополя.
Заморозке также подлежат активы ЦНИИ «Электроприбор» и «Буревестник», АО «Эникс», авиазаводов «Урал», «Сокол», «Иркутск».
Власти Токио также объявили о введении экспортные ограничения против 80 российских организаций. В их числе — Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), Фонд перспективных исследований, КамАЗ, НПО имени Лавочкина, «МегаФон», фонд «Сколково» и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех).
Япония запретила оказание России строительных и инженерных услуг, а экспорт товаров, «способствующих укреплению промышленной базы России» (их список будет опубликован позднее).
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