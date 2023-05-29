«Путин — это война и коррупция»: политик Лилия Чанышева выступила с последним словом в суде Уфы

Экс-глава штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева, обвиняемая по уголовному делу о создании «экстремистского» сообщества, 29 мая выступила с последним словом в Кировском районном суде Уфы. Прокуратура потребовала для нее 12 лет колонии. Оглашение приговора назначено на 14 июня. Лилия Чанышева, которую правозащитники «Мемориала» признали политзаключенной, находится в СИЗО с ноября 2021 года.

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Лилия Чанышева произнесла свое «последнее слово» на процессе, который проходил в закрытом режиме. Полный текст ее речи опубликовала оппозиционный политик и экс-депутат Юлия Галямина, а также команда Навального.

Мое уголовное дело — политическое. Поэтому подсудимой я себя не чувствую (…) Политик — это тоже профессия. Поэтому признавать вину для меня — это все равно, что учительнице признать вину в том, что она — учительница, а врачу, что она — врач,

— сказала Чанышева, напомнив о своей оппозиционной политической деятельности в Башкортостане, а также о репрессиях, которым подвергается гражданское общество в регионе и в России в целом.

Когда я готовилась к «последнему слову», то прочитала «последние слова» десятерых человек. Вот их имена: Евгений Ройзман, Владимир Кара-Мурза, Дмитрий Иванов, Алексей Горинов, Андрей Пивоваров, Иван Сафронов, Владимир Воронцов, Юрий Жданов, Илья Яшин и, конечно, Алексей Навальный. Это всё сильные и умные мужчины, которых Путин успел осудить за те 1,5 года, что я нахожусь в заключении. Но Путин не пощадил и женщин: 6 лет колонии дали журналистке Пономаренко, ждет суда художница Скочиленко, преследуют театральных деятелей Беркович и Петрийчук, несколько лет судили художницу Цветкову, нейтрализовали политика Галямину. И сколько еще имен талантливых и смелых женщин, которых посадили за свою позицию, остаются неизвестными,

— сказала Лилия Чанышева, дав общую характеристику режиму, который в России выстроил Владимир Путин.

Нарушение моих политических прав и прав моих сограждан носит последовательный характер. Это говорит о том, что Путин уже давно хочет искоренить любое инакомыслие и создать враждебную обстановку между людьми и правительством с единственной целью — удержать власть в 2024 году. Но Путин — это коррупция, низкие зарплаты и пенсии, падающая экономика и растущие цены. Путин — это война! И это уже коснулось каждого!

— подчеркнула Лилия Чанышева в своем выступлении в суде.

Обращаясь к судье, политзаключенная также добавила: «Ваша честь! Для меня вы – не только судья, но и мой избиратель. (…) Поддержите меня как политика, как женщину, и я сделаю все возможное, чтобы избавить вас от незаконного давления исполнительной власти. Я продолжу бороться с коррупцией и беззаконием в нашей республике. Вы не только судья и избиратель, но и, как показал процесс, человек со своей позицией. Если вы посадите меня на 12 лет, то я уже не успею родить ребенка. Дайте мне шанс стать мамой».

Лилия Чанышева возглавляла уфимский штаб Алексея Навального в 2017-2021 годах. Ее арестовали в ноябре 2021 года по так называемому «объединенному уголовному делу» в отношении Навального и его соратников. Ранее, в июне 2021 года, Мосгорсуд по запросу прокуратуры объявил фонды и штабы политика «экстремистскими организациями» и запретил их деятельность.

По словам супруга Чанышевой Алмаза Гатина, на момент ареста Лилия в структурах Навального уже не работала. В декабре 2021 года Правозащитный центр «Мемориал» признал помещенную в СИЗО оппозиционерку политической заключенной.

Лилии Чанышевой предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса:

Деятельность экстремистского сообщества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 282.1)

Призывы к экстремизму (часть 1 статьи 280)

Создание организации, которая нарушает права граждан (часть 3 статьи 239).

На суде прокуратура потребовала для нее 12 лет колонии. Оглашение приговора назначено на 11 часов 14 июня.

После ареста следователи оказывали давление как на саму Чанышеву, так и на ее защиту. От дела отстранили четырех адвокатов: Марию Эйсмонт, Владимира Воронина, Андрея Сергеева и Никоса Параскевова. Адвокат Воронин рассказывал, что сотрудник Центра «Э» угрожал Чанышевой, обещая ей, что она «выйдет на свободу только к 2030 году».

В январе 2022 года Росфинмониторинг внес Лилию Чанышеву (наряду с Алексеем Навальным и другими его соратниками) в свой реестр лиц, «причастных к экстремистской или террористической деятельности». Эта мера означает замораживание всех банковских счетов.

До того, как возглавить штаб Навального в Уфе, Лилия Чанышева уже была известна в регионе своими расследования о коррупции местных властей, а также участием в протестах против разработки шихана Куштау «Башкирской содовой компанией» (позже этому району официально присвоили статус особо охраняемой природной территории регионального значения). Чанышева также пыталась баллотироваться в горсовет Уфы, но не была допущена к выборам.

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