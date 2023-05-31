«Антивоенный поджог»: Игоря Паскаря осудили на 8,5 лет тюрьмы за акцию у здания ФСБ в Краснодаре

Южный окружной военный суд приговорил жителя Волгоградской области Игоря Паскаря к 8,5 годам лишения свободы по обвинению в теракте и вандализме за символический «поджог», совершенный им у входа в здание ФСБ в Краснодаре в июне 2022 года. О приговоре 31 мая сообщил правозащитный проект «Зона солидарности».

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Согласно деталям приговора, первые три года Игорь Паскарь проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Его осудили по статьям о теракте (часть 1 статьи 205 УК РФ) и вандализме по мотивам политической ненависти (часть 2 статьи 214 УК РФ). Прокуратура требовала для Паскаря 8,5 лет лишения свободы.

Дело против Паскаря возбудили за поджог, устроенный им у входа в здание ФСБ в Краснодаре: 14 июня 2022 года он бросил «коктейль Молотова» в дверь ведомства. После этого нарисовал на щеке украинский флаг. Во время этой акции его задержали. «Я стоял у здания и ждал задержания. Никаких попыток скрыться или воспрепятствовать аресту не совершал», — говорил он в суде. Паскарю предъявили обвинение в совершении «террористического акта» (часть 1 статьи 205 УК РФ) и отправили в СИЗО.

30 мая, выступая на процессе с последним словом, Игорь Паскарь сказал:

В предыдущем заседании, Ваша честь, вы спрашивали, раскаиваюсь ли? Я так понимаю, от степени раскаяния может зависеть тяжесть наказания. Но я покривлю душой, если я скажу, что отказался от своих убеждений. Напротив, за прошедшее в тюрьме время я воочию убедился в творимой несправедливости в отношении называемого братским народа: как военнопленных военнослужащих ВСУ, так и простых граждан Украины. Война, каким бы словосочетанием мы её не маркировали, пришла в их дом и нарушила их быт. И какими бы лозунгами и геополитическими интересами мы это не прикрывали, для меня это не имеет оправдания. Сожалею ли я о случившемся? Да, возможно, мне хотелось прожить жизнь по-другому, но я поступил так по велению своей совести, и перед ней я чист. Вместо рассуждений о том, кто прав и кто виноват, я хотел бы задаться вопросом, что сделал каждый из нас, чтобы остановить этот кошмар? Что мы расскажем через 10-15 лет нашим детям и внукам об этом смутном времени?

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В интервью «Медиазоне» Игорь Паскарь рассказывал, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину стал задумываться «о значимой антивоенной акции, перформансе, который мог бы привлечь к себе внимание». По его словам, «в качестве инструмента он выбрал коктейль Молотова — как символ Евромайдана, которого так боятся власти» РФ.

«Ни о каком планировании человеческих жертв, которое пытается приписать мне гособвинение, речи быть не могло. Моя акция сугубо мирная, должна была показать всем противникам этой чудовищной войны, что они не одиноки, а соседям-украинцам, что не все тут зомбированные госпропагандой», — подчеркивал Паскарь.

«Я не воин-террорист, чтобы скрываться. Я хотел высказать свое мнение, это был крик. Я простой человек, простой работяга, как и те, кто живет в Украине, в зоне "СВО". Я принес себя в жертву режиму, но я не террорист», — объяснял обвиняемый, который сообщил правозащитникам о том, что после задержания сотрудники ФСБ избили его и применили пытки.

В августе 2022 года Паскарю также вменили обвинение по статье о «вандализме» за поджог баннера с литерой Z и надписью «Своих не бросаем».

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