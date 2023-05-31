Спас рыжего котенка от пожара. Ругал власть. — На суде по делу Ричарда Роуза обвинение пытается найти доказательства

В Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге во вторник, 30 мая, прошло очередное заседание по делу Ричарда Роуза. Суд рассматривал меру пресечения в отношении подсудимого, прошение о переводе Роуза под домашний арест было отклонено.

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Заседание военного суда открылось в 12-00 с опозданием на 40 минут, а в 13-00 уже закрылось на обед до 16-00. За все время работы суд опросил одну свидетельницу. Ее представило обвинение, которое возражало против перевода Ричарда Роуза под домашний арест. Еще двоих заявленных свидетелей обвинению так и не удалось привести в суд.

Свидетельница — молодая женщина, самозанятая мать семимесячного ребенка в декретном отпуске Мария Старцева. По всей видимости, следствие нашло ее в «ВКонтакте» Роуза, в разговорах 2018-2019 годов. «Она старалась не обвинять знакомого, но все же слила его», — утверждают присутствующие.

Под присягой Старцева показала, что Ричард Роуз «очень добрый», «подарил (ей) рыжего котенка» и сделал бесплатную фотосессию. Котенка Роуз тогда же спас во время торфяного пожара.

После этого между свидетельницей и подсудимым завязалась дружба. !общались», — сказала свидетельница. Однако на вопрос, ругал ли подсудимый власть, ответила положительно. В деле находится скриншот переписки, в которой молодой человек приглашает ее на «тайное заседание революционеров». На вопрос, «зачем он обсуждает политику», Старцева ответить не смогла — «я политикой не интересуюсь».

В зале суда было всего три человека, но и им не удалось почти ничего расслышать — выступавшие говорили в выключенные микрофоны. «Даже не поняли, на сколько продлили арест. Судьи глаз не поднимали, говорил только один, но ничего не было слышно», — рассказали активисты.

Представительница прокуратуры Мария Дроздовская выступила против перевода Роуза под домашний арест. В качестве основания она выдвинула звонок в посольство Украины, который был сделан с телефона Роуза. При этом она сделала предположение, что подсудимый «собирался воевать на стороне Украины», ничем свое подозрение не обосновав. Сам Роуз объяснил, что намеревался навести в посольстве справку, действительно ли существует легион «Свободная Россия», и не фейковое ли это сообщение.

Других свидетелей у следствия не нашлось, все обвинение основывается на однотипных показаниях свидетелей на предыдущем заседании о том, что подсудимый «размахивал руками и кричал «Хайль Гитлер». При этом детали этих свидетельств явно противоречили реальности. Так, опрошенный таксист уверял, что наблюдал описываемую сцену, впосле того, как въехал во двор дома Роуза. Однако машина проехать туда не может.

За два поста в социальных сетях Роуз с апреля 2022 года находится в СИЗО. Ему вменяют статьи 207.3 ч.2; 205.2 ч.2; . 280 ч. 2 УК РФ. Арестованный страдает хроническими заболеваниями, в том числе астмой. Она обострилась с того самого пожара, во время которого он спас котенка. Но передать лекарства в СИЗО не удается — даже на обычный антисептик хлоргексидин требуют рецепт тюремного врача.

Новое заседание суда назначено на 13 июня. За это время защита должна высказать свою оценку свидетельств. «Тут оценка одна — абсурд», — подытожила одна из активисток.

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