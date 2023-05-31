WSJ: Артему Уссу помогла сбежать из-под ареста в Италии сербская криминальная группировка

Сыну бывшего губернатора Красноярского края Артему Уссу помогла сбежать из-под домашнего ареста в Италии преступная группировка из Сербии. Об этом сообщила 31 мая американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник. Соединенные Штаты обвиняли Усса в обходе санкций и потребовали от итальяских властей его экстрадиции. В конце марта он бежал из-под домашнего ареста сразу после того, как суд первой инстанции принял решение о его выдаче в США.

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По данным TheWallStreetJournal, Артем Усс, покинув Италию, пересек несколько границ по пути в Сербию, сменив машину как минимум один раз. Из Белграда он улетел в Москву.

Источники The Wall Street Journal считают маловероятным, что в побеге Усса принимали непосредственное участие российские спецслужбы, у которых были основания опасаться, что за их агентами ведется слежка.

По данным The Wall Street Journal, за самим Артемом Уссом слежка не велась, что и позволило ему беспрепятственно покинуть дом. Под домашний арест он был помещен, поскольку в Италии суды относительно редко отправляют подследственных под стражу, избирая другие меры пресечения.

После побега Усса 22 марта итальянские издания La Stampa и Agenzia ANSA сообщали, что сыну экс-губернатора Красноярского края помогли сбежать граждане сразу нескольких европейских стран. В апреле газета La Repubblica утверждала, что итальянское следствие установило личности четырех или пяти человек (из шести-семи), причастных к организации побега. По данным La Repubblica, Артему Уссу помогли за несколько часов на нескольких машинах добраться из Милана до итальянского Триеста, где он перешел границу Словении. Оттуда Усс отправился в Сербию и улетел в Россию. La Repubblica сообщала, что у Усса были поддельные документы.

Артема Усса задержали в Италии в октябре 2022 года по международному ордеру.

В США следователи обвинили его в торговле нефтью в обход санкций и банковском мошенничестве. Усса считают причастным к перепродаже нефти из Венесуэлы, находящейся под санкциями США, российским и китайским покупателям. Американцы также обвиняют его в перепродаже электроники двойного назначения российским производителям, входящим в санкционный список. Как считает минюст США, торговля шла через немецкую фирму Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, совладельцем которой был Усс.

Из-под домашнего ареста в Милане Артем Усс сбежал на следующий день после того, как итальянский суд одобрил его экстрадицию в США.

В начале апреля бизнесмен объявил о своем возвращении в Россию, где он был заочно арестован по делу об отмывании денег и объявлен в федеральный розыск. Он добровольно пришел в следственный департамент МВД в Москве, а суд изменил ему меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.

10 апреля губернатор Красноярского края Александр Усс опубликовал видеообращение с благодарностью всем, кто «помог Артему вернуться в Россию». Отдельную благодарность он выразил Владимиру Путину. В конце апреля Александр Усс подал в отставку с поста губернатора.

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