Губернатор сообщил о «непрекращающемся» обстреле Белгородской области, есть пострадавшие

Ночью центр и окраины города Шебекино Белгородской области РФ трижды обстреляли из «Града», заявил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, снаряды попали в частный жилой дом и крышу одного из административных зданий, пострадали пять человек, трое человек госпитализированы. Кроме того, сработала ПВО над Белгородским районом.

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2 населенных пункта Белгородской области попали под обстрел ВСУ. Пострадавших нет.

«В Шебекино осколками артиллерийских снарядов повреждены один автомобиль и участок дорожного полотна. Есть обрывы на линии электропередачи. Оперативные и аварийные службы работают на месте, – написал в телеграм-канале Вячеслав Гладков, – В селе Графовка Краснояружского района осколками снарядов посечен фасад и выбиты стекла в административном здании и продуктовом магазине. Подомовой обход территории продолжается».

Гладков опроверг сообщения в соцсетях о массовой эвакуации. «На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно. Тем, кто выезжает из города, готовы помочь и разместить в пунктах временного размещения», — написал он в своем телеграм-канале.

Продолжается эвакуация детей из приграничных районов, сегодня 200 человек (дети в сопровождении мам или бабушек) уедут в Пензенскую область, в субботу 600 человек эвакуируют в Ярославскую и Калужскую области.

Baza и несколько российских провоенных телеграм-каналов утверждают, что диверсанты на танках атаковали пункт пропуска в Шебекино, нападение было отбито. Официального подтверждения этой информации нет.

В своем телеграм-канале «Русский добровольческий корпус» объявил о начале «второй фазы операции» в Белгородской области. Согласно заявлению, в МВД Шебекино был объявлен план «Крепость», работники силовых структур собрались в здании управления, после чего здание было обстреляно «Градами».

В то же время оперштаб Белгородской области опроверг сообщения о прорыве ВСУ в направлении Шебекино. «Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают Вооруженные силы Российской Федерации, но никакого прорыва ВСУ нет», — заявили в оперштабе.

Губернатор Вячеслав Гладков также сообщил, что «противника на территории Белгородской области не было и нет».

Shot со ссылкой на источник пишет, что силы ВСУ находятся примерно в 100 метрах от российской границы в районе автомобильного пункта пропуска «Шебекино». По данным телеграм-канала, российские пограничники отражают атаку. Предварительно, у противника четыре единицы техники, утверждает Shot.

Телеграм-каналы «Пепел» и Mash сообщили, что в Белгородской области под обстрел попал автобус с эвакуированными жителями. По данным телеграм-каналов, один человек погиб, есть пострадавшие. Губернатор Белгородской области опроверг эти сообщения. «Во многих пабликах появилась информация, что есть один погибший и два пострадавших в автобусе. Информация не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус, — он пустой», — сообщил Вячеслав Гладков.

По его словам, продолжается обстрел Шебекино из «Градов», после прямого попадания загорелось здание общежития, есть разрушения в здании администрации. В городе нет света. Местные телеграм-каналы опубликовали видео горящего пятиэтажного дома, Mash уточняет, что это здание общежития рядом с местной администрацией в Шебекино.

Два человека пострадали при обстреле белгородского села Новопетровка в Валуйском округе.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате артиллерийского обстрела два преподавателя сельской школы получили осколочные ранения, пострадавшие госпитализированы. Осколки снарядов выбили стекла и повредили фасады в зданиях школы, медпункта и нескольких домовладениях, уточнил глава региона.

Кроме того, под обстрел попали села Глотово Грайворонского района и Ясные зори в Белгородском районе.

UPD: Минобороны России заявило о предотвращении попытки теракта в Шебекино

«Сегодня утром сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино. Около 3 часов утра украинские формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно заявлению Минобороны, российские вооруженные силы отразили три атаки украинских формирований и не допустили нарушения границы. Министерство сообщило о значительных потерях противника и уничтожении более 30 украинских военных.

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