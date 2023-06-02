«Кроме доноса, у них никаких доказательств нет, а им и не надо» — суд оштрафовал Екатеринбургское общество «Мемориал» за «дискредитацию» российских вооруженных сил

В четверг, 1 июня, Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Екатеринбургское общество «Мемориал» на 300 тысяч рублей по статье о дискредитации российских вооруженных сил. Обществу вменялись публикации на сайте «Уральский мемориал», который ему не принадлежит. Анатолий Свечников, на чье имя зарегистрирован сайт и который определяет его редакционную политику, ответил на вопросы RFI.

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RFI: Екатеринбург в последнее время — в первой строчке печальных новостей. Только недавно мы следили за судом над Ройзманом, а теперь от обвинений защищается екатеринбургский «Мемориал».

Анатолий Свечников: Ройзмана судили в Октябрьском суде, а сегодня суд шел в Ленинском. Просто другой район, но уровень тот же, — районный суд, административное дело по статье 20.3.3, ч. 1, точно как начиналось у Ройзмана. 19 июня будет второй суд, уже в отношении должностного лица «Мемориала», то есть лично Алексея Геннадьевича Мосина.

Что ему вменяется?

Есть сайт «Уральский Мемориал», который никоим образом не связан юридически с Екатеринбургским обществом «Мемориал». Он, естественно, освещает всяческую мемориальскую тематику. Сайт зарегистрирован на мое имя, оплачиваю все я и я же определяю редакционную политику. То есть, лично я как физическое лицо, а не екатеринбургский «Мемориал» и не его должностное лицо Алексей Геннадьевич Мосин.

С начала войны в Украине мы печатали самые разные материалы на военные темы. В том числе, в марте этого года мы опубликовали заявление «Международного Мемориала» об итогах года войны. Этот материал до сих пор стоит на сайте. И одновременно мы там опубликовали еще одно заявление об итогах военного года, в котором была цитата Мосина. За это уцепилось следствие, они отсканировали эти два материала и построили на этом «дело».

На самом деле, понятно, что основанием для обвинения стало обращение Анны Коробковой, которая пишет сотни доносов. Она уже несколько писем писала Алексею Геннадьевичу, что, мол, угомонитесь, а то я напишу на вас донос. Ну вот, написала. Хотя понятно, что Коробкова — фасад, а на самом деле это делается руками ФСБ.

Донос приняли как заявление о преступлении и на его основе создали материал для расследования. Нашли, что в этих материалах якобы есть дискредитация вооруженных сил Российской Федерации.

А там — фактическое описание происходящего, мы пишем, что происходит разрушение украинских городов, агрессия России против Украины, и так далее. Материал также включает описание чувств и ощущений разных людей, в том числе Алексея Геннадьевича, и наши мысли на эту тему. Наши, — я имею в виду активистов незарегистрированной группы «Уральский мемориал», от чьего имени я этот сайт и веду. Эта группа была организована еще в 2015 году, когда Мосин даже не участвовал в правлении екатеринбургского «Мемориала», а занимался научной деятельностью.

Все документы были представлены в суде — и о неформальной группе «Уральский Мемориал», и официальные документы от регистратора домена и хостинга, о том, что это я, Свечников Анатолий этим занимаюсь в личном качестве, а «Мемориал» как юридическое лицо не имеет к этому отношения. Но для суда это оказалось абсолютно не важным. Он это просто не принял во внимание. И хотя заявление было принято в материалы дела, это никак не отразилось на решении.

Известный нам начальник отдела по исполнению административного законодательства РФ в Екатеринбурге Отар Амоев, который уже лет пять участвует во всех гонениях, просто сказал — а мы считаем, что сайт и «Мемориал», — это одно и то же. Потому что «Мемориалу» посвящено множество материалов. И точка.

То есть, кроме доноса, у них никаких доказательств нет. Но им и не надо.

Над Мосиным будет второй суд?

Да, лично над ним. Два дела идут параллельно и возбуждаются одновременно в отношении юридического лица и, автоматически, в отношении должностного лица. Скорее всего, они его тоже оштрафуют. Естественно, защита подаст апелляции. Но рано или поздно это все вступит в законную силу. После рассмотрения апелляции во второй инстанции, а это может произойти через месяц, два или три, и после вступления в силу административных решений, станет возможным преследовать Алексея Геннадьевича в уголовном порядке.

Считаете ли вы, что это дело вписывается в параллель к преследованию Пермского Мемориала? Видите ли вы в этом более широкую картину гонений на региональные «Мемориалы»?

Думаю, да. Это один из возможных методов власти прекратить публичную деятельность Мемориала как движения. Там могут быть разные юридические структуры, но все понимают, что мемориальное движение присутствует везде. И способы могут быть разные. Вот в Перми избрали вариант обвинить совершенно диким образом в вывозе контрабандным материалов. И на этом основании запереть должностное лицо. Думаю, что у нас в регионе, в Екатеринбурге, решили обвинить в дискредитации, а потом уже подвести к уголовному преследованию. Чтобы «Мемориал» вообще перестал действовать в публичном поле.

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