Пригожин: Минобороны заминировало пути отхода ЧВК Вагнера из Бахмута

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил 2 июня, что «представители» Министерства обороны РФ заминировали пути отхода наемников из Бахмута — города, который после долгих боев, согласно заявлению Москвы, перешел под контроль России. В Киеве это не подтвердили. Слова Пригожина — продолжение конфликта между ним и руководителями российской армии. Лидер частной военной компании уже несколько месяцев обвиняет военное ведомство в некомпетентности и недостаточных поставках боеприпасов.

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Евгений Пригожин объявил, что вывел большинство наемников из захваченного города, а боевые позиции переданы под контроль российскому Министерству обороны.

«Что касается провокаций. Со стороны ВСУ на сегодняшних день провокаций в наш адрес не наблюдается, однако надо отметить, что сюрпризы нас ждали с другой стороны… В рамках обнаружения этой подозрительной активности мы вызвали правоохранительные органы и стали исследовать пути нашего выхода вдоль дорог. Мы обнаружили около десятка мест, где были размещены различные взрывные устройства, начиная от сотен противотанковых мин и заканчивая тоннами пластида — заряда от так называемых „Змей Горынычей“. Те, кто закладывал эти заряды, это были представители Министерства обороны. На вопрос, для чего вы это делали, они тыкают пальцем вверх. На вопросы пока не отвечают. Что это было? Мы предполагаем, что эта была попытка публичной порки».

Проверить слова Евгения Пригожина не представляется возможным — независимых свидетельств, доказывающих закладку Министерством обороны РФ мин, не опубликовано.

Пригожин заявил о начале вывода наемников из города еще 25 мая — через несколько дней после объявления о взятии города. Этому предшествовали не только долгие бои, но и обострение конфликта между главой ЧВК Вагнера и Министерством обороны.

Пригожин публично оскорбил министра Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и даже в негативном ключе упомянул некого «счастливого дедушку» (речь могла идти о Путине, но подтверждения этого нет).

Информацию же о выводе отрядов ЧВК и замене их на воздушно-десантные войска подтвердила разведка Министерства обороны Великобритании. «Воздушно-десантные войска сильно деградировали по сравнению со своим „элитным“ статусом до вторжения. Тем не менее, российские командиры, вероятно, пытались сохранить некоторые из этих все еще в отношении боеспособных подразделений как непривлеченный резерв», — отмечалось в сообщении.

Институт изучения войны (ISW), комментируя вывод наемников из Бахмута, отмечал «истощенное» состояние отрядов ЧВК. «Маловероятно, что „Вагнер“ будет продолжать боевые действия за пределами Бахмута в нынешнем истощенном состоянии», — считают аналитики.

Сражение за Бахмут шло около десяти месяцев. Евгений Пригожин утверждает, что главную роль в ней сыграло именно ЧВК — а Владимир Путин в первую очередь поздравил «с завершением операции по освобождению Артемовска (название города с точки зрения российских властей — прим. ред.) в первую очередь именно «штурмовые отряды „Вагнер“». Источники «Медузы» утверждают, что ЧВК Вагнера, вероятно, действительно играла ключевую роль в боях, а Пригожин дал Путину «личное обещание» захватить город.

Сколько наемников, в том числе заключенных, потеряла ЧВК в ходе боев, неясно. Сам Пригожин в интервью в конце мая заявил о 20 тысячах. В Белом доме в феврале 2023 года оценили потери ЧВК Вагнера в 30 тысяч человек.

В Украине бои в Бахмуте называют «мышеловкой» для российских военных. В середине мая — до объявления РФ о взятии города — Александр Сырский, главнокомандующий Сухопутными войсками ВСУ объявил о возможности провести контрнаступление. В Киеве не подтвердили потерю контроля над городом.

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