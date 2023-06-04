Белгородская область: новые обстрелы и призывы властей к эвакуации; «ЛСР» и «РДК» заявили, что зашли в пригород Шебекино

Белгородская область

В воскресенье продолжились обстрелы приграничных территорий Белгородской области, пишет губернатор региона Вячеслав Гладков. Он призвал все еще остающихся там жителей, особенно Шебекинского округа, покинуть свои дома. Накануне Гладков сообщал о двух погибших в районе Шебекино — по его словам, от обстрелов ВСУ. Между тем воюющие на стороне Украины бойцы «Легиона свобода России» и «Русского добровольческого корпуса» 4 июля заявили о своем заходе в пригород Шебекино. Они утверждают, что российская армия обстреливает гражданских на территории РФ.

Тушение пожара от обстрела в Соболевке Белгородской области 2 июня. Как утверждает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пожар начался в результате обстрела со стороны ВСУ.

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В воскресенье, 4 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ночью продолжились обстрелы региона. «Обстреливались Шебекинский и Волоконовский районы и округа. Много повреждений. Информации о пострадавших нет», — написал Гладков в телеграм-канале.

Позднее он написал, что над Белгородом сработала система ПВО, и что «последствия на земле уточняют оперативные службы».

По его словам, обстрелы Шебекинского округа продолжились в воскресенье. Как пишет Гладков, «ВСУ бьют по торговым модулям на территории рынка в центре города Шебекино». Возгорания возникли в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища. Гладков также сообщил об обстреле Мурома и Новой Таволжанки. По предварительным данным, пострадавших нет, пишет губернатор.

Накануне Гладков сообщил, что два человека погибли в Безлюдовке и Новой Таволжанке. Как он утверждает — в результате обстрелов ВСУ.

По словам Гладкова, что в пунктах временного размещения уже находятся более четырех тысяч жителей Белгородской области. Он призвал жителей приграничных населенных пунктов, особенно Шебекинского округа, «временно покинуть свои дома для того, чтобы сохранить самое главное — сою жизнь и жизнь близких».

При этом жители Белгородской области жалуются на то, что российские федеральные власти и СМИ фактически игнорируют и замалчивают ситуацию в регионе. Тем временем в адрес местных властей звучат обвинения в платной эвакуации детей.

Основатель «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что если армия РФ под руководством министерства обороны в ближайшее время не прекратит «беспредел» и «захват территории РФ» в Белгородской области, то «ЧВК Вагнер» приедет в регион «защитить» местных жителей. «Ожидать чьего-то приглашения и спрашивать: можно нам или нет, мы не будем. Единственное, потребуем боеприпасы, потому что без них бесполезно приходить», — заявил Пригожин в аудиокомментарии, опубликованном накануне в телеграм-канале «Пресс-служба Пригожина».

«ЛСР» и «РДК» утверждают, что зашли в пригород Шебекино

Между тем в ряде публикаций телеграм-канала сформированного в Украине «Легиона Свобода России» утверждается, что бойцы «ЛСР» и «РДК» все еще находятся в Белгородской области и ведут там бои с российскими силовиками.

«Легион Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» утверждают, что передовая штурмовая группа этих подразделений зашла в пригород Шебекино. На кадрах видео, сопровождающего публикации от 4 июня, видно, как люди в камуфляже идут по населенному пункту. Когда и где именно была сделана съемка, не сообщается.

«Легион Свобода России», воюющий на стороне Украины, 4 июня также сообщил об активных боях в районе Новой Таволжанки, обвинив российскую армию в обстрелах гражданских на территории РФ.

«Путинские войска продолжают крыть тяжелой артиллерией дома с мирными жителями. Призываем местных не выходить из укрытий», — говорится в телеграм-канале «ЛСР».

Накануне в «ЛСР» заявили, что российская армия продолжает «хаотичный обстрел Белгородщины». «Пытаясь хоть как-то нанести удар по нашим силам враг огнем заливает населенные пункты, не считаясь с гражданскими потерями. Уже сегодня были удары артиллерии по населенным пунктам Шебекино, Новая Таволжанка, Муром и другие», — говорится в телеграм-канале «Легиона Свобода России».

Российские власти, заявляющие о многочисленных обстрелах региона со стороны ВСУ, не подтверждали присутствие в Белгородской области воюющих на стороне Украины бойцов.

Накануне минобороны РФ объявило о награждении военнослужащих «за отражение атаки на Шебекино» 1 июня. Три дня назад российское военное ведомство заявляло, что российские военные сорвали новую попытку Украины «провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино».

2 июня власти Белгородской области опровергали прорыв воющих на стороне Украины бойцов в другом приграничном районе — «в районе участка Уразово-Вериговка», примерно в 100 километрах на юго-восток от Шебекино.

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