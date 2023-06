Белгородская область: новые обстрелы и призывы властей к эвакуации; «ЛСР» и «РДК» заявили, что зашли в пригород Шебекино

Тушение пожара от обстрела в Соболевке Белгородской области 2 июня. Как утверждает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пожар начался в результате обстрела со стороны ВСУ.

© via REUTERS - GOVERNOR OF BELGOROD REGIOGovernor of Russia's Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram/Handout via REUTERS