В России и мире проходят акции в поддержку Алексея Навального
4 июня российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который с января 2021 года находится за решеткой, исполнилось 47 лет. В этот день по всему миру проходят акции — команда Навального призвала сторонников выразить ему поддержку в том числе и в России. Там уже стало известно о первых задержаниях.
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Алексей Навальный встречает свой день рождения в колонии в ШИЗО. В его социальных сетях появилось сообщение, где Навальный выразил благодарность своим соратникам.
«Сегодня у меня день рождения. И, проснувшись утром, я пошутил сам себе, что в копилку мест, где я встречал день рождения, я добавил ШИЗО. А потом, как и многие люди, достигшие определенного возраста (а мне сегодня 47 — обалдеть), подумал о достижениях за год и планах на следующий.
Достижения мои невелики, и лучше всех их суммировал на днях психолог нашей колонии. По процедуре перед водворением в ШИЗО тебя смотрят медработник (выдержишь ли) и психолог (не повесишься ли). Ну вот психолог после нашей встречи и сказал: мы вас в 16-й раз в ШИЗО сажаем, а вы все шутите, и настроение у вас гораздо лучше, чем у членов комиссии. Это действительно так, но по утрам в день рождения надо быть честным с собой, и я задал себе вопрос: у меня правда хорошее настроение или я таким его делаю?
Мой ответ: правда.
…
Как всегда, в свой день рождения я хочу поблагодарить всех людей, которые встретились мне в жизни. Хороших за то, что помогли и помогают. Нехороших за то, что опыт общения с ними научил меня чему-то. Спасибо моей семье за то, что всегда со мной!
Но самое большое спасибо и самый большой привет хочу сегодня передать всем политзаключенным России, Беларуси и других стран. Большинству из них гораздо тяжелее, чем мне. Я думаю о них постоянно. Их стойкость вдохновляет меня каждый день».
Акции в поддержку Навального запланированы в десятках городах мира: в Сиднее, Мельбурне, Токио, Тбилиси и других митинги уже состоялись. В Париже акция начнется в 14 часов на площади Бастилии.
В России команда Навального призвала проводить акции и в России — однако формат протеста уточнять не стала. «Мы благодарны каждому, кто примет участие. И особенно тем, кто решится выйти на улицу в России. Как всегда, мы готовы обеспечить юридическую поддержку и оплатить штрафы всем, кто будет в этом нуждаться», — отметили сторонники политика.
Одиночные пикеты прошли в Москве и Красноярске — люди вышли на улицы с плакатами «Свобода Навальному, Свобода России» и «Free Navalny». В Красноярске полицейские задержали активиста, который мелом на асфальте написал «Свободу политзаключенным».
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