В России и мире проходят акции в поддержку Алексея Навального

Алексей Навальный встречает свой день рождения в колонии в ШИЗО. В его социальных сетях появилось сообщение, где Навальный выразил благодарность своим соратникам.

«Сегодня у меня день рождения. И, проснувшись утром, я пошутил сам себе, что в копилку мест, где я встречал день рождения, я добавил ШИЗО. А потом, как и многие люди, достигшие определенного возраста (а мне сегодня 47 — обалдеть), подумал о достижениях за год и планах на следующий.

Достижения мои невелики, и лучше всех их суммировал на днях психолог нашей колонии. По процедуре перед водворением в ШИЗО тебя смотрят медработник (выдержишь ли) и психолог (не повесишься ли). Ну вот психолог после нашей встречи и сказал: мы вас в 16-й раз в ШИЗО сажаем, а вы все шутите, и настроение у вас гораздо лучше, чем у членов комиссии. Это действительно так, но по утрам в день рождения надо быть честным с собой, и я задал себе вопрос: у меня правда хорошее настроение или я таким его делаю?

Мой ответ: правда.

…

Как всегда, в свой день рождения я хочу поблагодарить всех людей, которые встретились мне в жизни. Хороших за то, что помогли и помогают. Нехороших за то, что опыт общения с ними научил меня чему-то. Спасибо моей семье за то, что всегда со мной!

Но самое большое спасибо и самый большой привет хочу сегодня передать всем политзаключенным России, Беларуси и других стран. Большинству из них гораздо тяжелее, чем мне. Я думаю о них постоянно. Их стойкость вдохновляет меня каждый день».