«Пресс-служба Пригожина» заявила, что наемники «ЧВК Вагнера» вступили в бой с военными минобороны РФ и взяли в плен подполковника

Телеграм-канал «Пресс-служба Пригожина» опубликовал рапорт командира инженерно-саперной бригады «ЧВК Вагнера», где говорится, что 17 мая «вагнеровцы», занимавшиеся разминированием под Бахмутом, вступили в бой с обстрелявшими их военными минобороны РФ, «приняв меры к устранению агрессии и задержанию». Телеграм-канал также опубликовал допрос взятого в плен мужчины, представившегося подполковником.

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Накануне телеграм-канал «Пресс-служба Пригожина» опубликовал рапорт командира инженерно-саперной бригады «ЧВК Вагнера». В нем утверждается, что 17 мая группы минобороны РФ минировали дороги в тыловой зоне «ЧВК». А когда наемники группировки «Вагнер» приехали на разминирование в районе села Семигорье под Бахмутом, по ним открыли огонь из стрелкового оружия российские солдаты, говорится в рапорте.

В опубликованном документе отмечается, что наемники «Вагнера» вступили в бой с российскими военными — «приняли ответные меры к устранению агрессии и задержанию».

Там же утверждается, что на «вагнеровцев» напали военнослужащие минобороны РФ, возглавляемые офицером МО РФ, командиром 72-й отдельной мотострелковой бригады, подполковником, «который находился в состоянии алкогольного опьянения».

«Пресс-служба Пригожина» затем опубликовала видео допроса, на котором мужчина представляется подполковником Романом Веневитиным и говорит, что вместе с 10–12 подчиненными разоружил группу быстрого реагирования «ЧВК Вагнера» и обстрелял машину «вагнеровцев». По его словам, он сделал это из-за «личной неприязни» к «ЧВК». Мужчина на видео утверждает, что был в состоянии алкогольного опьянения.

Телеграм-канал «Сирена» утверждает, что нашла в базах данных военнослужащего с именем Роман Веневитин. «Сирена» пишет, что человек с такими именен служит в минобороны РФ, до этого работал в охранном агентстве «Спарта» в Нижегородской области. В 2013 году его лишили водительских прав из-за управления автомобилем в состоянии опьянения.

Ранее, 2 июня, Евгений Пригожин заявил, что представители минбороны РФ заминировали пути отхода наемников «ЧВК Вагнер» из Бахмута.

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