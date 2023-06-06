Жертвами отравления суррогатным сидром в России стали уже 30 человек

Происшествия

В Ульяновской области 20 человек умерли от отравления пивным напитком «Мистер сидр», в Самарской области — семеро, в Нижегородской области — два человека, в Удмуртии — один человек. Таким образом, число погибших во всех регионах России, по официальным данным, достигло 30. Ранее сообщалось о 28 погибших.

Суррогатный напиток «Мистер сидр» поставлялся в кегах объемом 30 литров и продавался на разлив.

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В суррогатном алкоголе нашли примеси метанола и этилбутирата, сообщает управление МВД по Ульяновской области. Минздрав региона сообщил о 20 погибших в результате отравления алкогольсодержащими напитками. 31 человек находится под наблюдением врачей в стационарах, уточнили в ведомстве.

Еще семь человек погибли в Самарской области, два в Нижнем Новгороде и один в Удмуртии.

О массовом отравлении в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях и Удмуртии стало известно вечером 5 июня.

Кроме того, СК РФ по Пензенской области 6 июня сообщил, что в Пензе спиртосодержащей продукцией отравились три девушки.

Также 6 июня сотрудники Роспотребнадзора начали поиск продукции «Мистер сидр» в магазинах Москвы с целью незамедлительного изъятия из оборота.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что напиток «Мистер сидр» поставлялся в кегах объемом 30 литров и продавался на разлив.

Сейчас напиток начали изымать из магазинов по всей России, а Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО «Анди», которое выпускает «Мистер сидр». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к регулятору, вся выявляемая в настоящее время продукция находилась в нелегальном обороте.

По фактам отравления возбуждено несколько уголовных дел по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Дела будут расследовать следователи центрального аппарата СК РФ.

В рамках расследования задержан 32-летний индивидуальный предприниматель из Самарской области Анар Гусейнов. «Интерфакс» сообщает, что год назад Гусейнов уже привлекался к ответственности за продажу несертифицированной алкогольной продукции, но тогда он отделался предупреждением.

Как пишет «Коммерсант», массовое отравление напитком «Мистер сидр» вызвало серьезное беспокойство на рынке слабоалкогольных напитков в целом. «Бизнес опасается снятия моратория на проверки, ужесточения контроля, а также снижения продаж “настоящего сидра” из-за негативного информационного фона. Часть участников рынка призывают ограничить проверки сегментом, где используется спирт, а другие — к более масштабным мерам», — подчеркивает издание.

В декабре 2016 года в результате отравления спиртосодержащим суррогатным концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске погибли 76 человек и еще 123 пострадали. Это стало крупнейшим массовым отравлением спиртом в истории современной России.

После этого Владимир Путин поручил ужесточить правила производства и продажи пищевой продукции с содержанием спирта выше 25%.

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