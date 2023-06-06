Приговор в отношении Евгения Ройзмана вступил в силу

Приговор, вынесенный Октябрьским судом Екатеринбурга в отношении бывшего мэра города Евгения Ройзмана по уголовному делу о «дискредитации» российской армии, вступил в силу во вторник, 6 июня. Прокуратура отозвала апелляционное представление. Ройзману назначено наказание в виде виде штрафа в размере 260 тысяч рублей.

Российский оппозиционный политик Евгений Ройзман, обвиняемый в «дискредитации» российской армии, на первом заседании суда по уголовному делу, Екатеринбург, Россия, 26 апреля 2023 года.

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В пресс-релизе на сайте Октябрьского суда говорится:

6.06.2023 года прокурором отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Свердловской области Соколовым Д.С. отозвано апелляционное представление. Приговор вступил в законную силу.

Суд также сообщил, что накануне прокурор Соколов принес апелляционное представление, но оно было ему возвращено для пересоставления.

«Апелляционное представление органами прокуратуры было внесено в связи с несвоевременным вручением судом копии приговора государственному обвинителю, ввиду неизвестности мотивировки суда и правильного изложения позиции обвинения», – пишет Уралинформбюро, ссылаясь на прокомментировали в пресс-службу прокуратуру Свердловской области.

Ройзману вменялся в вину стрим на YouTube-канале 1 июля 2022 года, в котором он якобы «желал подорвать авторитет вооруженных сил Российской Федерации и дискредитировать их использование». В четверг, 18 мая, вынося приговор, суд удовлетворил просьбу прокуратуры и назначил бывшему мэру наказание в виде штрафа.

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