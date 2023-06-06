Крымского художника Богдана Зизу в РФ приговорили к 15 заключения за антивоенную акцию в Евпатории

В России Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам колонии общего режима художника-акциониста из Евпатории Богдана Зизу, который год назад провел акцию протеста против развязанной РФ войны у здания администрации Евпатории. О приговоре 6 июня сообщило издание «Грати». Зизу приговорили по статьям о терроризме за то, что он облил краской цветов флага Украины двери администрации Евпатории, бросив в здание банки с горючей смесью. Прокуратура требовала посадить художника на 18 лет.

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Акционист Богдан Зиза в своем последнем слове на суде потребовал лишить его гражданства РФ, выданного ему после аннексии Крыма, а также освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем. Он объявил голодовку с 10 июня, заявив, что будет протестовать против принудительного кормления. «Подобные действия прошу считать пытками, так как они будут выполнены против моей воли», — заявил художник.

Богдана Зизу российский военный суд назвал виновным в подготовке к совершению теракта (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК РФ), в призывах к терроризму, его оправдании и пропаганде (часть 2 статьи 205.2), а также вандализме по мотивам политической ненависти или вражды (часть 2 статьи 214).

Накануне, 5 июня, прокуратура требовала для крымского акциониста 18 лет лишения свободы.

Как сообщило издание судебной информации «Грати», из 15 лет заключения первые 4 года художнику предстоит провести в тюрьме.

Богдана Зизу задержали в ночь на 16 мая 2022 года. Следствие ФСБ обвинило акциониста в том, что он облил желтой и синей красками двери и фасад здания российской оккупационной администрации в Евпатории и бросил у входа «коктейль Молотова». Как отмечала сама спецслужба, «брошенная сквозь окно зажигательная смесь затухла и возгорания внутреннего помещения не произошло».

Издание «Грати» рассказывало, что у акциониста было две банки с горючей смесью. Одну, с потухшим фитилем, он бросил в окно здания. Вторую он поджег и бросил в стену: «пламя разгорелось на несколько метров в высоту».

►►►Крымский «СИРОТА». Художника из Евпатории судят в России за поджог городской администрации, который он совершил, протестуя против войны

Акциониста задержали днем 16 мая. Сразу после задержания было опубликовано снятое ФСБ видео, на котором Зиза признается в поджоге и раскаивается.

Против художника завели уголовное дело о подготовке к совершению теракта — по части 3 статьи 30 (приготовление к преступлению) и части 1 статьи 205 УК (террористический акт). 22 мая 2022 года Зизу отправили в Симферопольское СИЗО.

Здание администрации Евпатории после акции Богдана Зизы. Фото: телеграм-канал «Крымский ветер» © telegram

По статье о призывах/оправдании/пропаганде терроризма акциониста обвинили за видеоролик, снятый во время самой акции в Евпатории. В этом ролике закадровый (измененный специальной программой голос) произносит антивоенную речь и призывает протестовать против вторжения России в Украину.

Идет страшная война, которую развязал Путин и государственная машина, пропаганда пытается изо всех сил убедить народ, что это — нормально. Пытается убедить, что ничего не нужно делать, сидеть молча и наблюдать, ждать, что никто ничего не может сделать. Но сейчас очень важно выходить на улицу и выражать свой протест, чтобы те, кто против этой войны, те, кто сидит дома и боится высказать свое мнение, видели, что они не одни. Нас много. И нас больше, чем тех, кто поддерживает эту войну. Но у нас отобрали эту возможность, отобрали возможность выходить днем, но мы можем выходить ночью. Я призываю всех выходить ночью на улицу и высказывать свой протест,

— говорит голос на видео.

Богдан Зиза родился и живет в Евпатории. СМИ рассказывали, со ссылкой на родственников, что Зиза — сирота, его воспитывала бабушка. До задержания он занимался фото- и видеосъемкой, создавал игры, занимался 3D-моделированием, а также работал в кафе и ездил на заработки в Россию.

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