Активистам движения «Весна» предъявлены уголовные обвинения по шести статьям.

В четверг 8 июня, в Басманном суде пройдет заседание по избранию меры пресечения фигурантам дела против активистов движения «Весна». Как сообщает сама организация, в деле шесть фигурантов: Евгений Затеев, Валентин Хорошенин, Василий Неустроев, Ян Ксенжепольский и двое неизвестных активистов. Их обвиняют как минимум по 6 статьям УК — в том числе о «фейках» об армии, организации «экстремистского» сообщества и «реабилитации» нацизма.

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6 июня, в Барнауле, Новосибирске, Твери и Санкт-Петербурге силовики провели обыски у бывших членов «Весны» и активистов, которые не связаны с движением. В Петербурге обыски прошли у бывших членов «Весны» Евгения Затеева и Валентина Хорошенина, которые находятся под запретом определенных действий по делу об «НКО, посягающем на права граждан».Обыск также прошел у активиста сообщества наблюдателей и члена ТИК №61 Петербурга Василия Неустроева, не связанного с «Весной». В Твери обыск прошел у бывшего активиста «Весны» Яна Ксенжепольского. Все активисты были доставлены в Главное следственное управление Следственного комитета в Москву.

В итоге Валентина Хорошенина подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.1 УК за «создание экстремистского сообщества» (до 10 лет лишения свободы) и ч. 4 ст. 354.1 УК за «реабилитацию нацизма» по предварительному сговору (до 5 лет лишения свободы). Василия Неустроева подозревают в совершении преступлений, предусмотренных п. «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 за «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооружённых сил» группой лиц по мотивам политической ненависти (до 10 лет лишения свободы), ч. 1.1 ст. 212 за «вовлечение в организацию массовых беспорядков» (до 10 лет лишения свободы), ч. 2 ст. 239 за «создание НКО, посягающей на личность и права граждан» (до 6 лет лишения свободы), ч. 3 ст. 280.4 за «публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», совершённые организованной группой (до 7 лет лишения свободы), ч. 1 ст. 282.1 за «создание экстремистского сообщества» (до 10 лет лишения свободы), а также ч. 4 ст. 354.1 за «реабилитацию нацизма» по предварительному сговору (до 5 лет лишения свободы).

Что вменяют Евгению Затееву и Яну Ксенжепольскому — неизвестно. Правозащитники также сообщают о наличии пятого подозреваемого. Подробной информации о нём нет. Меру пресечения всем изберут в четверг, 8 июня, в Басманном суде Москвы.

С обвиняемыми работают адвокаты, сотрудничающие с правозащитным проектом «Первый отдел» и «ОВД-Инфо». Как отмечают юристы, дела основываются на постах «Весны», сделанных в 2022 году.

В движении «Весна» так прокомментировали происходящее:

«Власти мстят «Весне» за то, что мы не сдались и не прекращаем свою работу несмотря ни на что. Они преследуют наших бывших активистов, которые уже долгое время не имеют никакого отношения к движению. Они вешают на них безумное количество абсурдных статей, чтобы надавить на нас. Это уголовное дело — чудовищная политическая расправа и показательные репрессии, чтобы никто не посмел даже думать о поддержке нас и антивоенного движения. Нам сейчас как никогда нужны и важны огласка и поддержка — это единственная защита от репрессий».

Молодежное движение «Весна» было основано в 2013 году как петербургское объединение «Молодежного ''Яблока''», молодежного движения «Оборона» и демократического движения «Солидарность». Затем оно появилось и в других регионах России. С начала войны с Украиной участники движения активно участвовали в антивоенных демонстрациях. 9 мая они планировали провести акцию «Они воевали не за это», присоединившись к шествиям «Бессмертного полка».

В сентябре 2022 активисты «Весны» объявляли массовые акции против «частичной» мобилизации. После этого прокуратура Санкт-Петербурга потребовала признать «Весну» экстремистской организацией — 6 декабря 2022 суд удовлетворил иск об этом. В мае 2023 суд отклонил жалобу движения на присвоение ему статуса экстремистской организации. После этого «Весна» заморозила прием активистов из России и донаты.

6 октября 2022 Минюст признал двух активистов «Весны» — Богдана Литвина и Тимофея Мартыненко — физическими лицами, выполняющими функцию иностранного агента. Их признали иноагентами за «осуществление политической деятельности» при получении финансирования от Украины.

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