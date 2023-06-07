Александр Лукашенко помиловал Софью Сапегу. Она летит в Россию

Об этом сообщает государственное белорусское агентство Белта. Ее передали делегации Приморского края, которую возглавил губернатор Олег Кожемяко.

Россиянка София Сапега была задержана вместе с Романом Протасевичем в минском аэропорту

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«Наша землячка Софья Сапега получила уникальный шанс начать жизнь заново. Она на свободе после моего обращения к Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Он с отцовским пониманием отнёсся к просьбам родителей Софьи о снисхождении. Они очень просили передать их лично главе братского государства», — написал Кожемяко.

По словам политика, сейчас Софья Сапега летит «домой, к семье».

Ранее Генеральная прокуратура Беларуси сообщала, что Софью Сапегу могут передать России для отбытия наказания.

Софья Сапега - бывшая девушка экс-главного редактора telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Она была задержана после принудительной посадки самолета Ryanair из Афин в Вильнюс. Ее признали виновной в разжигании социальной вражды и незаконном сборе персональных данных и приговорили к шести годам лишения свободы, из которых за решеткой провела два. Следствие считает, что она была администратором телеграм-канала «Черная книга Беларуси» с личными данными силовиков.

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