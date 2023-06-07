Совет Европы назвал «пародией на правосудие» предстоящий суд над Олегом Орловым

Репрессии

«Пародией на правосудие» назвал Совет Европы судебный процесс, который должен начаться в четверг, 8 июня, над российским правозащитником Олегом Орловым. Российские власти обвинили его в «повторной дискредитации армии» после того, как Орлов сравнил путинский режим с фашистским в колонке для французского издания Mediapart.

Олег Орлов, член правления Международного историко-просветительского благотворительного и правозащитного общества "Мемориал" (Международный Мемориал), разговаривает с журналистами на выходе из прокуратуры в Москве, Россия, вторник, 21 марта 2023 года.

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«Суд над Олегом Орловым, который начнется завтра, — это пародия на правосудие, демонстрирующая презрение к фундаментальным правам человека», — заявила в среду комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

По словам Миятович, процесс против Олега Орлова, одного из основателей общества «Мемориал», направлен на то, чтобы «наказать его за то, что он продолжает осуждать агрессивную войну России на Украине».

Мужество Олега Орлова и его преданность правам человека имеют решающее значение, когда речь идет о том, чтобы говорить правду о власти,

— говорится в заявлении Дуни Миятович.

Руководители «Мемориала» Олег Орлов и Ян Рачинский на пресс-конференции после объявления лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года возле Тверского суда Москвы, 7 октября 2022 года. REUTERS/Shamil Zhumatov REUTERS - SHAMIL ZHUMATOV

В поддержку Олега Орлова накануне его судебного процесса также выступили в Международной федерации за права человека (FIDH) и в Норвежском нобелевском комитете.

Продолжающееся судебное преследование Олега Орлова служит еще одним доказательством того, что российские власти непрерывно преследуют правозащитный центр „Мемориал“ даже после его ликвидации в декабре 2021 года. Мы безоговорочно осуждаем эти действия и призываем немедленно снять с него все обвинения,

— заявил Джеральд Стэйброк, генеральный секретарь Всемирной организации против пыток.

Острый анализ Олегом Орловым политической ситуации в своей стране не является основанием для привлечения его к уголовной ответственности. Власти лишь подтверждают его выводы о росте фашизма в России, отдавая его под суд за один лишь пост в блоге. Свобода слова — это фундаментальное право, и мы будем продолжать бороться за него,

— отметила исполнительный директор «Мемориала» Анастасия Гарина.

Такие люди, как Орлов, Навальный и другие, питающие к родине глубокую любовь, неотделимую от чувства справедливости, борются за ту страну, какой она должна быть, а не за ту, какая она есть сейчас. Они сознают, что дело их, россиян, а не кого-то еще — изменить свою страну, трансформировать ее, очистить от фашистского вируса, чтобы сделать свободной и демократической,

— пишет в колонке для Le Monde французский писатель, автор романа «Благоволительницы» Джонатан Литтелл. На русском языке текст Литтела, который в 1990-х работал в составе гуманитарной миссии в Чечне, был опубликован на сайте «Медузы».

Олег Орлов является видным защитником прав человека в России, напоминают в FIDH. В 2009 году он был удостоен премии Европейского парламента имени Сахарова за свободу слова, а в 2012 году — премии Московской Хельсинкской группы за «исторический вклад в защиту прав человека и правозащитное движение».

На протяжении десятилетий Олег Орлов вместе со своей организацией «Мемориал» отслеживал и осуждал нарушения прав человека в вооруженных конфликтах с участием российских вооруженных сил. Эти усилия в основном игнорировались, давая тем самым свободу действий российским властям и укореняя культуру безнаказанности в стране. Именно эта культура привела к нынешним все более жестоким репрессиям в России и, в конечном итоге, к войне в Украине,

— подчеркивается в заявлении FIDH.

Олег Орлов более 40 лет выступает против войны и агрессии. Еще в начале 80-х он в одиночку расклеивал самодельные листовки против ввода советских войск в Афганистан,

— отмечают в «Мемориале».

Уголовное дело о повторной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) было заведено в отношении Олега Орлова 21 марта этого года. Поводом для возбуждения дела стал пост в фейсбуке от 14 ноября 2022 года. В нем Орлов опубликовал перевод на русский язык своей колонки «Они хотели фашизма. Они его получили» — о войне в Украине для французского издания Mediapart.

В этот же день, 21 марта, силовики провели обыск в квартире Олега Орлова и еще семи членов «Мемориала» в рамках уголовного дела о «реабилитации нацизма». После допроса Орлова и остальных отпустили в статусе свидетелей.

Ранее суд пять раз штрафовал Олега Орлова за антивоенные пикеты, дважды — по статье КоАП о «дискредитации» армии.

Первое заседание по делу Олега Орлова пройдет 8 июня в 15.00 в Головинском районном суде Москвы. Накануне суда «Мемориал» призвал подписать петицию в поддержку Олега Орлова. «У нас нет иллюзий: власти не откажутся от преследования Олега Орлова. Поэтому мы призываем выразить солидарность с правозащитником и распространить информацию о его преследовании», — подчеркивается в тексте обращения.

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