Басманный суд Москвы арестовал активистов и бывших членов движения «Весна» на два месяца

По сообщению движения в его телеграм-канале, до 5 августа арестованы Валентин Хорошенин, Василий Неустроев, Анна Архипова, Павел Синельников, Евгений Затеев и Ян Ксенжепольский.

Реклама Читать далее

Новое дело «Весны» возбуждено против бывших членов движения и активистов, не связанных с ним. Фигурантам предъявлены обвинения как минимум по 6 статьям УК, в том числе о «фейках» об армии, организации «экстремистского» сообщества и «реабилитации» нацизма.

В деле шесть фигурантов: бывшие активисты «Весны» из Петербурга Евгений Затеев и Валентин Хорошенин, член петербургского регионального совета партии «Яблоко» и местного ТИК от партии Василий Неустроев, активист из Твери Ян Ксенжепольский, а также Павел Синельников и Анна Архипова. Всех их задержали после массовых обысков 6 июня и отвезли в Москву. Часть заседаний в Басманном районном суде проходила в закрытом режиме.

Уголовное дело строится на постах в социальных сетях «Весны» от 2022 года. На тот момент движение еще не было признано экстремистским и запрещено. Кроме того, Неустроев никак не связан с «Весной».

Ксенжепольскому и Архиповой вменяют четыре статьи: распространение военных «фейков» группой лиц по мотивам ненависти (п. «б» и «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), публичные призывы к действиям против безопасности государства, совершенные организованной группой (ч. 3 ст. 280.4 УК), организация деятельности экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК), распространение неуважительных сведений о днях воинской славы группой лиц (ч. 4 ст. 354.1 УК).

Неустроеву вменяют эти же статьи и еще две — о склонении к массовым беспорядкам (ч. 1.1 ст. 212 УК) и создании НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 ст. 239 УК).

Затеева и Хорошенина обвиняют по статьям об организации деятельности экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК) и распространении неуважительных сведений о днях воинской славы группой лиц (ч. 4 ст. 354.1 УК).

Всем фигурантам дела предъявили обвинения 7 июня.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться