«Инженеры против диктатуры»: как компании Big Tech могут помочь свободному российскому интернету

RSF и независимые российские журналисты призывают крупнейшие технологические компании создать группу «Инженеры против диктатуры» с целью предотвратить отключение российских веб-сайтов. Они обратились с открытым письмом к главам крупнейших компаний: Apple, Telegram, YouTube, Twitter, Microsoft, Google, LinkedIn и Meta.

RSF и независимые российские журналисты призывают крупнейшие технологические компании создать группу «Инженеры против диктатуры» с целью предотвратить отключение российских веб-сайтов. Они обратились с открытым письмом к главам крупнейших компаний: Apple, Telegram, YouTube, Twitter, Microsoft, Google, LinkedIn и Meta.

Реклама Читать далее

В преддверии президентских выборов в России в 2024 году организация «Репортеры без границ» (RSF) присоединяется к российским независимым СМИ и журналистам и призывает так называемые компании «Big Tech» создать рабочую группу для предотвращения отключения российского сегмента интернета. Инициативу поддерживает лауреат Нобелевской премии мира, журналист и главный редактор российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

«Уважаемые технологические лидеры, мы, представители российских независимых СМИ и международной неправительственной организации «Репортеры без границ» (RSF), обращаемся к вам с просьбой обратить ваше внимание на тревожную возможность полного отключения российского информационного онлайн-пространства и предложить вам создать рабочую группу «Инженеры против диктатуры» для выработки решений по предотвращению отключения России от остального мира»,

– говорится в письме.

После полномасштабного российского вторжения в Украину в России были уничтожены все независимые СМИ, большинство независимых журналистов были вынуждены отправиться в изгнание. Был приянт ряд законов, по которым журналисты и другие граждане могут получить до 15 лет тюрьмы за «дескридитацию» российской армии. Большинство крупных площадок, таких как Facebook и Instagram, были запрещены в российском сегменте сети, Telegram и YouTube остались единственными свободными информационными пространствами.

Но перед лицом переизбрания Владимира Путина в 2024 году российские власти «будут становиться все более нетерпимыми к любым высказываниям, противоречащим официальной версии Кремля», считают подписанты. «По мере приближения предвыборного периода у нас есть серьезные основания подозревать, что уже этой осенью YouTube и Telegram могут оказаться полностью заблокированы в России, что превратит более 140 миллионов человек в заложники государственного пропагандистского аппарата», – предупреждают они.

Чтобы «не оказаться в новой эпохе холодной войны», они предлагают создать альянс «Инженеры против диктатуры», который может разработать технические решения для того, чтобы свободные интернет-сервисы вернулись или остались доступны в России.

«Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам в наших усилиях по предотвращению полного закрытия российского информационного онлайн-пространства», иначе «граждане России останутся запертыми в темноте наедине со своим президентом», – заключают авторы письма.

Его подписали более сорока 41 журналистов и правозащитников, в том числе глава НКО «Репортеры без границ» (RSF)Кристоф Делуар, гендиректор и главный редактор издания Meduza, главный редактор телеканала «Дождь»Тихон Дзядко, главный редактор «Медиазоны»Сергей Смирнов, основатель проекта Re:RussiaКирилл Рогов, главный редактор проекта «Очевидцы 24 февраля» Виктор Мучник, правозащитник Александр Черкасов, главный редактор «Пермь 36,6» Сергей Ухов, координатор проекта «Редколлегия» Сергей Пархоменко, основатель проекта «МЫР — My Russian Rights» Ольга Романова, главный редактор «Трансперенси Интернешнл – Россия» Илья Шуманов, редактор «Медиазоны» Егор Сковорода, главный редактор «ОВД-Инфо» Михаил Шубин и другие.

Данную инициативу поддержал лауреат Нобелевской премии мира, журналист и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

«Тоталитарные режимы уничтожают независимые СМИ, дабы посредством пропаганды установить контролировать общество. Речь уже идут о простой цензуре отдельных изданий и мессенджеров; это нечто новое, глобальное. Предпринимаются опасные попытки уничтожить сами средства доставки контента гражданам. Сейчас, в России, под угрозой уничтожения находится весь «транспорт» доставки контента, в частности YouTube и Википедии. Сегодня инженеры могут помочь журналистике и обществу. Они могут найти и внедрить надежные методы и алгоритмы для сохранения YouTube, Википедии, VPN. Свобода слова сегодня – это технология. Нам необходима совместная инициатива «Инженеры против диктатуры»,

– написал он.

Россия занимает 164-е место из 180 стран в Мировом индексе свободы прессы RSF за 2023 год.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться