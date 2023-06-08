«Пародией на правосудие является само появление статьи, по которой его судят». В Москве прошло первое заседание по уголовному делу правозащитника Олега Орлова

В четверг, 8 июня, в Головинском районном суде Москвы прошло первое заседание по уголовному делу правозащитника Олега Орлова. Его обвиняют в повторной дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. «Само существование этой статьи, запрещающей иметь и выражать критическое мнение, является пародией на закон», — говорит в интервью RFI Наталья Морозова, юрист Центра защиты прав человека «Мемориал» и консультант Международной федерации за права человека FIDH.

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RFI: Только что закончилась заседание Головинского суда по делу Олега Орлова. Расскажите, что там происходило.

Наталья Морозова: Во-первых, в суд пустили не очень много народу. Несмотря на то, что Головинский суд находится довольно далеко, и в Москве осталось уже мало активистов, пришло много народу. Но примерно половину не пустили даже в суд, а всех остальных не пустили в зал заседаний. Пустили только человек десять.

Суд начался с ходатайства Орлова, который попросил допустить Дмитрия Муратова в качестве общественного защитника. Прокурор, естественно, протестовал против этого, но судья Кристина Кострюкова удовлетворила ходатайство, и теперь Дмитрий Муратов, лауреат Нобелевской премии мира и главный редактор «Новой газеты», является официальным участником процесса.

Дальше подала ходатайство адвокат Катерина Тертухина, которая просила вернуть дело прокурору, но суд это не удовлетворил. Был забавный момент, потому что одна из причин, по которой она просила вернуть дело, это неточности в обвинительном заключении. В частности, там сказано, что Олег Петрович состоит на учете в наркологической и психиатрических клиниках. На что Дмитрий Муратов сказал: «Да, я долго искал именно докторов в заключении, чтобы как-то спасти своего друга, но не нашел их». Все, конечно, посмеялись. Прокурор сказал, что защита может опротестовать это в ходе процесса, а судья сказала, что мелкие неточности не повлияют на ее решение.

Также адвокат просила отложить слушания на то время, пока не будет рассмотрена жалоба Орлова, поданная им в Конституционный суд. Дело в том, что статья, по которой обвиняют Орлова, это «повторная дискредитация действий вооруженных сил Российской Федерации». Эта статья предполагает административную преюдицию (привлечение лица к уголовной ответственности, если оно в течение определенного периода после совершения конкретного административного правонарушения совершит то же самое правонарушение, — RFI). Орлов уже дважды в течение одного года привлекался к административной ответственности по аналогичной статье Кодекса об административных правонарушениях. И теперь за третье аналогичное правонарушение его уже привлекают по Уголовному кодексу. За административные правонарушения, которые уже прошли первые инстанции, апелляции и кассации, и по которым он каждый раз заплатил довольно большие штрафы, он подал в Конституционный суд жалобу на неконституционность статьи Кодекса об административных правонарушениях.

Так как эта статья формулируется абсолютно аналогично Уголовному кодексу, то было бы логично подождать решения Конституционного суда, прежде чем начать процесс. Дело в том, что, если процесс не отложить, то решение Конституционного суда, может появиться после того, как Орлова уже осудят. А в том, что его осудят, у нас нет никаких сомнений.

Ну, естественно, это было отклонено. Дальше Муратов попросил суд обратиться в Конституционный суд для проверке конституционности уже статьи Уголовного кодекса. В этом ходатайстве ему тоже отказали. И после этого началось слушание дела по существу.

Прокурор зачитал обвинительное заключение, после чего судья спросил, понятно ли Орлову обвинение. Орлов ответил, что виновным себя не признает, и обвинение ему не понятно, потому что он не понимает, как в демократическом обществе можно преследовать за мнение. Прокурор попросил отложить дело для вызова эксперта, составившего заключение, для допроса. Орлов, который является общественным защитником по так называемым ингушскому «болотному» делу, и оно сейчас слушается в Ингушетии, попросил, чтобы заседания не назначали на 15 и 16 июня, когда у него будет слушание. Адвокат Орлова сказала, что у нее в это время отпуск, судья сказала, что у нее тоже отпуск. И, в результате, следующее заседание назначили на 3 июля.

Совет Европы назвал этот суд пародией на правосудие. Что именно, на ваш взгляд, позволило дать такую характеристику?

Я бы сказала, что все последние процессы у нас являются пародией на правосудие. Но в данном конкретном случае пародией на правосудие является уже появление самой этой статьи (280.3 УК). Ее не должно существовать в принципе, потому что она нарушает все мыслимые нормы законотворчества. Статья, запрещающая иметь и выражать критическое мнение, просто не может существовать ни в Уголовном кодексе, ни в Кодексе об административных правонарушениях.

Сейчас законодательство России построено так, что каждый раз, когда происходит что-то новое, парламент быстренько принимает новый закон, по которому все несогласные быстро осуждаются либо на штрафы, либо на административный арест, либо на уже довольно большие сроки. Как и печально известная «гориновская» статья 207.3, по которой муниципального депутата Красносельского района города Москвы Алексея Горинова приговорили к семи годам лишения свободы, эта статья также была введена законом от 4 марта 2022 года, то есть, через несколько дней после того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины. Конечно, она направлена конкретно против активистов, выступающих против войны. Это и есть, на мой взгляд, пародия на правосудие. Государство принимает ситуативный закон, и каждый раз принимает ситуативные законы против какой-либо страты общества. Таким образом лишают голоса поочередно всех политических активистов, политических оппозиционеров, людей, борющихся за права ЛГБТ и так далее. Каждое выступление заканчивается принятием нового запрещающего закона.

Что грозит Олегу Орлову по этой статье?

Три года лишения свободы, хотя в нынешней редакции ему бы грозило пять лет. Как я уже сказала, у нас законы меняются со скоростью бешеного принтера. И последние изменения в этот закон вступили в силу 18 марта 2023 года. Но свое так называемое «преступление» Олег Петрович совершил 14 ноября 2022 года. И, как ни странно, у нас пока еще сохраняется принцип того, что закон не имеет обратного действия. Поэтому его судят по старой норме, где по этой части статьи предполагается три года лишения свободы.

Каким образом ограничены его права во время процесса до следующего заседания?

Он находится под подпиской о невыезде, и на любой выезд за пределы Москвы и Московской области он должен просить разрешения у следователя. Но, как я сказала, он выезжает на заседания по ингушскому «болотному» делу в Махачкалу. Они проводятся достаточно регулярно, примерно раз в месяц. И пока что следователь каждый раз давал разрешение.

Подробнее о суде над Олегом Орловым можно прочитать здесь.

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