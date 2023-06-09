На улице Белинского в Воронеже упал беспилотник, сообщил губернатор Александр Гусев. В сбитом беспилотнике находилась взрывчатка, в результате крушения БПЛА пострадали два человека.

В Воронеже в жилое здание врезался беспилотник, открыто дело о теракте

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Беспилотник, врезавшийся в дом в Воронеже, мог лететь в сторону военного аэродрома «Балтимор», пишет Baza. По одной из версий, он сбился с курса и врезался в жилой дом.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Кремль расценивает инцидент с беспилотником в Воронеже как атаку Киева на гражданскую инфраструктуру. «Видели сообщения, что он был сбит. И, собственно говоря, там попал уже сбитый беспилотник. Детали уточняются, работают специальные службы», — заявил пресс-секретарь президента.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что беспилотник пытался атаковать воронежский авиазавод, но был заглушен средствами радиоэлектронной борьбы.

По сведениям телеграм-канала Baza, Спецслужбы рассматривают несколько вариантов целей упавшего в Воронеже беспилотника. Помимо аэродрома «Балтимор» (он в 4,5 км от места падения), в 3,5 километрах от дома по улице Белинского находится авиационное предприятие. Также он мог быть нацелен на здание УФСБ по области — оно расположено всего в 300 метрах от места взрыва.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте в связи с врезавшимся в жилой дом беспилотником в Воронеже. В ведомстве заявили, что лица, «действующие в интересах военно-политического руководства Украины», совершили атаку на территории Воронежа с использованием беспилотника со взрывчаткой.

В результате столкновения беспилотника с жилым домом были повреждены конструктивные элементы здания и кровля соседнего частного дома, не менее трех человек получили ранения, говорится в заявлении СК.

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