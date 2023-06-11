Спецслужбы Кыргызстана по запросу России задержали уже трех разыскиваемых оппозиционных активистов

В Бишкеке 4 июня задержали фигурантку дела «Левого сопротивления» и бывшую пресс-секретаря движения «За права человека» Алену Крылову. Ее собираются передать России, где на нее заведено уголовное дело об участии в деятельности экстремистского сообщества. Задержание произошло еще 4 июня. Однако о нем стало известно только в воскресенье, 11 июня. Об этом пишут издания Sota и «Медиазона».

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По данным Sota, Крылову задержали в центре Бишкека во время прогулки. Где сейчас находится активистка, неизвестно. Девушку собираются передать в Россию, где на нее заведено уголовное дело об участии в деятельности экстремистского сообщества (часть 2 статьи 282.1 Уголовного кодекса РФ).

Дело «Левого сопротивления» было возбуждено в 2021 году. Лидера движения Дарью Полюдову в 2022-м приговорили к девяти годам колонии по статье о создании экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК РФ). Еще пятерых активистов, включая Алену Крылову, следствие считает его участниками. В ноябре прошлого года Крылову включили в реестр террористов и экстремистов и объявили ее розыск.

Крылова стала уже третьим российским оппозиционным активистом, задержанным за последний месяц в Кыргызстане по запросу российских властей. 9 июня стало известно о задержании в Бишкеке участника движения «Левый блок», гражданина РФ Льва Скорякина. В России он объявлен в розыск. 6 июня появилась информация, что в конце мая из Кыргызстана в Россию вывезли фигуранта дела о поджоге военкомата Алексея Рожкова.

Издание Sota утверждает, что задержания российских оппозиционеров в Кыргызстане начались после установки в Бишкеке камер видеонаблюдения с системой распознавания лиц «Безопасный город», которая уже несколько лет применяется в Москве. Вблизи этих камер на проспекте Чуй, в центре столицы, дежурит группа оперативного реагирования, которая передает задержанных спецслужбам страны, сообщили изданию правозащитники.

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