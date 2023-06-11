Шойгу приказал всем российским «добровольцам» подписать контракт с Минобороны. Пригожин отказался

Все российские «добровольцы» до 1 июля должны заключить контракты с министерством обороны. Об этом 11 июня сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков. Соответствующий приказ подписал глава военного ведомства Сергей Шойгу. Глава самой известной российской группировки наемников Евгений Пригожин уже отказался.

Глава группировки наемников ЧВК Вагнер Евгений Пригожин (в центре) и его бойцы

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По словам Панкова, это должно придать «добровольческим формированиям» правовой статус и расширить возможности комплектования. «Добровольцам» предоставляется возможность либо заключить индивидуальные контракты напрямую с Минобороны, либо через свои «добровольческие отряды». Тогда, по словам властей, на «добровольцев» распространятся меры соцзащиты и поддержки.

По подсчетам Минобороны, сейчас в России действует более 40 «добровольческих» формирований. Такой мерой российское военное ведомство, очевидно, пытается взять под контроль воюющие в Украине «частные военные компании», которые сейчас имеют статус «добровольческих формирований».

Самое известное из таких формирований — это «ЧВК Вагнера». Ее создатель Евгений Пригожин в последнее время неоднократно вступал в публичные конфликты с военным руководством России. 11 июня пресс-служба Пригожина выпустила заявление, что наемники «ЧВК Вагнера» не будут подписывать контракт Минобороны. По мнению самого Пригожина, в ответ Минобороны может прекратить поставки вооружений его группировке.

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